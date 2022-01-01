Хочу пожаловаться на то, что дорога в нашем дворе в ужасном состоянии. Речь о доме № 30 на пр. Кобыланды Батыра в Костанае. Яма на яме. Ни проехать ни пройти спокойно. И без травмы нельзя обойтись. В ПКСК мы подавали обращения неоднократно. Они подтвердили, что дорога действительно в ужасном состоянии. И передали наше обращение в акимат. Больше никакой реакции не было. Эти ямы уже три года в нашем дворе, с каждым годом становятся только больше. Хотелось бы узнать, когда нам все-таки ждать ремонт?

Алеся СУХОВА, Костанай

Комментарий

Заместитель руководителя отдела ЖКХ акимата Костаная Алтынбек КАЙРАТУЛЫ сообщил в ответе на запрос «НГ», что обращение жительницы дома № 30 по пр. Кобыланды Батыра «принято во внимание».

- Был объявлен конкурс на ремонт внутриквартальных территорий, - сообщил Кайратулы. - Определена подрядная организация, работы по асфальтированию по указанному адресу будут проведены в 2025 году.