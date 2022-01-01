По информации отдела РАГС аппарата акима Костаная:

- зарегистрировали брак 65 пар. Самому молодому жениху - 20 лет, невесте - 18. Самому зрелому жениху - 75 лет, невесте - 70;

- зарегистрированы 12 разводов;

- зарегистрированы 70 новорожденных: 33 девочки и 37 мальчиков. Имена недели: Арсений, Алидар, Артур, Даниил, Муслим, Ратмир, Санжар, Дани, Наиль, Макар, Султан, Самира, Луиза, Арианна, Линара, Елизавета. Самому молодому папе - 21 год, маме - 18 лет. Самому зрелому папе - 45 лет, маме - 46;

- умерли 53 человека: 28 женщин и 25 мужчин.

По сообщению КГП «Костанайская областная станция скорой неотложной медицинской помощи»:

- на телефон 103 по области поступили 6 580 вызовов, из них 1 426 - к детям. В том числе на травмы и несчастные случаи - 424;

- поступили 32 вызова на ДТП: в авариях пострадали 38 человек, из них 34 доставлены в больницу;

- всего скорая помощь доставила в больницы 1 551 человека.

По данным Костанайского областного центра психического здоровья:

- в Центр временной адаптации и детоксикации доставили 362 человека, из них поместили 343: 325 мужчин и 18 женщин.

По информации ГУ «Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Костанайской области»:

- совершены 70 выездов, из них: 8 - на пожары, 35 - на случаи горения, 26 - на аварийно-спасательные работы, 1 - на поисково-спасательные работы. Спасены при АСР 16 человек, из них 2 детей. При ПСР эвакуированы 2 человека. При тушении пожаров эвакуированы 10 человек, из них 1 ребенок;

- в областной центр крови обратились 350 человек, 266 из них стали донорами.

По сведениям пресс-службы ДП Костанайской области:

- за прошедшие выходные выявлено 3 035 нарушений ПДД участниками дорожного движения. Сотрудники полиции задержали 36 водителей, управлявших транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения;

- за два дня празднования Дня города в Костанае за нарушения общественного порядка к административной ответственности привлечены 145 жителей. В том числе 64 за появление в общественном месте в нетрезвом виде, 70 за загрязнение мест общего пользования и двое за мелкое хулиганство. В медицинский вытрезвитель полицейские поместили 101 человека.