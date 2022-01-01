О свалке во дворе дома № 135 по ул. Тауелсиздик сообщила «НГ» жительница Костаная Юлия МОРОЗОВА.

- Регулярно прихожу в этот двор к родителям. Здесь пять мусорных контейнеров и постоянно переполнены! Коробки скапливаются из-за расположенных рядом магазинов и кафе, - пояснила она.

На месте корреспонденты «НГ» 20 августа увидели несколько картонных коробок, но гор мусора не было. Однако жители двора сообщили, что через день-два коробки накопятся снова, а вывезут их в лучшем случае через месяц.



Ул. Тауелсиздик, 135. Во дворе регулярно скапливаются коробки / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

О свалке возле контейнеров, расположенных недалеко от дома № 95 по ул. Летунова, сообщил Кенжетай ХАМИТОВ.

- Скапливаются коробки, строительный мусор, бытовые отходы и даже сетки от кроватей! - посетовал пенсионер.

Одну старую панцирную сетку, а также коробки и бытовые отходы мы увидели по указанному адресу.



Ул. Летунова, 95. С одной стороны коробки и ветки... / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ



…с другой - панцирная сетка от кровати / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

Свалку во дворе дома № 85 по ул. Майлина, о которой мы писали две недели назад, частично убрали. Свалку во дворе дома № 144 по ул. Бородина частично убрали, а коробки просто перекинули с контейнерной площадки за трубы.



Ул. Майлина, 85. Мусор убрали частично / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ



Ул. Бородина, 144. Свалка с контейнерной площадки переместилась за теплотрассу / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

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