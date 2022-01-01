А начнем мы с экскурса в прошлое. Все помнят, какое образование было в Казахстане до определенного времени. И в его начальном звене, детском саду, все было научно обоснованно и подчинено принципам дидактики. Раньше распределение по возрастным группам было с учетом психического, умственного и физического развития ребенка. Вторая младшая группа - 3-4 года, средняя группа - 4-5 лет, старшая - 5-6 лет, подготовительная - 6-7 лет.

И вдруг наши чиновники от образования, пристально посмотрев на Запад, решили все изменить и у нас, начали они с детских садов. «Кроили», «резали», «обрезали» и пришли к выводу, что вторая младшая группа в детском саду не нужна. Вследствие этого дети как бы подросли на год.

Поэтому возникли многочисленные трудности в работе воспитателей. Дети не усваивают материал: им трудно понять, применить, запомнить тот объем, который «наваливают» на них воспитатели. А педагоги вынуждены это делать, потому что им это спускают сверху.

Возникли трудности и у родителей. Дети предшкольной группы уходят из детского сада к шести годам. Куда пристроить ребенка до семи лет? Одних определяют в студии, другим ищут няню, а вот если есть дедушка и бабушка, то это великое счастье для детей и для родителей! А ведь как хорошо было раньше: была подготовительная группа, из которой выходили дети с определенным багажом знаний. И сразу в школу! Какое было хорошее время, на первом месте в работе воспитателей были дети...

Сегодня, видимо, чиновники от образования не знают принципы дидактики: учет возрастных особенностей, опора на особенности родного края, от простого к сложному, от близкого к далекому? Да, есть страны на Западе, в которых дети идут с пяти лет в школу и даже, наверное, усваивают материал, но они живут в других жизненных условиях. Отсюда можно сделать вывод, что не все западное можно использовать в нашем образовании.

А теперь давайте посмотрим, что происходит сегодня, узнаем, на каком месте в работе воспитателя находятся дети сейчас, и проанализируем, чем занят педагог в течение рабочего дня.

Основная работа педагога-дошкольника заключается в следующем: монтировать ролики, составлять справки, писать отчеты, заполнять таблицы. В общем 7-8 наименований документов, которые необходимо представить «сейчас!», потому как срок подачи их истек еще вчера.

Хотелось бы узнать, откуда-то «сверху» поступают эти рекомендации? Или наши «доморощенные светила» хотят отличиться или бегут впереди паровоза?

Если раньше отдел образования оказывал помощь в разработке занятий, каких-то мероприятий. В чем сейчас заключается их работа? Только в проверках, в наказаниях и в получении никому ненужных сведений?

Помнится, очередной министр образования недавно обещал, что уменьшат бумажную работу педагогов. А получилось все наоборот. Педагогам-дошкольникам приходится составлять циклограммы на неделю (это план работы по-новому). И эта филькина грамота занимает 18-20 листов! Кому нужна эта писанина? Ведь воспитатели, особенно со стажем, знают это все назубок.

Есть еще один вид работы - это проведение мониторинга знаний детей. Его проводят три раза в год (начало, середина и конец года). В настоящее время мониторинг включает в себя почти 300 вопросов по разным разделам работы. Не забудьте, что в группах сейчас 25-30 детей. И с каждым надо поработать и указать результат его знаний. А по этому результату на некоторых детей надо еще составить индивидуальную карту, отражающую будущую работу с ребенком. Приведем пример одного вопроса из мониторинга. Он звучит так: «Президент Казахстана (три ответа на выбор воспитателя: 1) знает; 2) частично знает; 3) не знает)».

Как вы думаете, кто составлял эти вопросы и что подразумевает слово «знает» в дошкольном возрасте? Или еще вопрос: с какой целью проводятся мониторинги? Ведь каждый педагог-дошкольник и так знает особенности развития и уровень знаний каждого ребенка своей группы.

Хочется рассказать еще об одной страшилке в жизни воспитателей, которую придумали «неизвестно кто». Теперь воспитатели, которые проработали 20 лет и более, считают не только, сколько лет осталось до пенсии, но и сколько аттестаций осталось еще выдержать.

Прежде всего, педагоги-дошкольники должны собрать материал о своей работе в течение нескольких лет, оформить и предоставить в папке комиссии для рассмотрения. Все, кто прошел этот этап, переходят ко второму - экзамену, который проходит в форме тестов (вопросов, которые составлены по всем методикам). Вопросы эти не совсем понятны, а некоторые состоят из таких длинных фраз, что уловить их смысл очень тяжело. Почему бы не уменьшить возрастной ценз воспитателям? И тех, которые четверть века посвятили этой работе, освободить от этого экзамена на профпригодность? Поскольку у них в этом возрасте уже ослаблено здоровье (внимание, память, скорость работы на компьютере и др.). Стресс, которому подвергаются воспитатели-стажисты, нередко заканчивается обмороками, нервными срывами, инфарктами.

Уже сейчас в детских садах не хватает методистов, воспитателей. Что же будет дальше?

Мы надеемся, что новый министр образования расставит приоритеты правильно. Почему бы отделы образования не обязать монтировать ролики, составлять справки, отчеты, таблицы? И хотелось бы, чтобы они помогали разрабатывать циклограммы и другие мероприятия. То есть то, чем они и должны заниматься. Тогда на первом месте в работе воспитателей наконец-то будут стоять дети. Ведь работа педагога - это работа прежде всего с детьми. Сколько бы правительство не поднимало зарплату педагогам-дошкольникам, улучшения не будет. Воспитатели бегут. Убегает молодежь, потому что в педколледже их учат работать с детьми, а не составлять всю эту «бумажную галиматью». Бегут и стажисты. Все они бегут не от детей, а от той работы, которую им спускают сверху.

И. В. АЛЕКСАНДРОВА, О. П. СТЕПАНОВА, бывшие педагоги-дошкольники, Костанай