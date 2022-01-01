Новогодние открытки для меня - неизменный атрибут праздника. Коллекционные или сделанные своими руками, они всегда сопровождаются самыми искренними словами. А в этом году (такая удача!) удалось найти новогоднюю открытку на украинском языке и послать в дом, где такую открытку особенно ждали. Каково же было разочарование, когда поздравления, отправленные до Дня независимости, не пришли вообще (Житикара, ул. Асамбаева) или пришли к старому Новому году (п. Мичурино). Примечательно, что если пришлепнуть услугу «заказное», которое утяжелит ваше послание еще максимум на 500 тенге, ваше письмо доставят буквально послезавтра. У меня вопросы к самому главному начальнику почты области:

1. Каковы сроки доставки обыкновенного письма по области?

2. Где может проболтаться письмо 1 месяц, посланное на расстояние в радиусе 100 км?

3. Какая работа будет проведена в данных трех почтовых отделениях (Тарановском, Мичуринском и Житикаринском (ул. Асамбаева) на улучшение качества услуг?

А по-хорошему хочется, чтоб кто-то и понес ответственность. И последнее: если вы считаете, что рукописная корреспонденция устарела как вид, то упраздните ее, не морочьте людям голову, не продолжайте делать на этом деньги (марки, конверты), обманывая ожидания граждан и портя им настроение.

P. S. Молчу уже, что газеты в райцентре почтальоны приносят за всю неделю разом. Жалея своих почтальонов, которые вынуждены работать в трех местах, мы поощряем их нищенские почтовские зарплаты. Может, в этом корень зла?

Ольга ВЕДЛЕР, с. Айет, район Б. Майлина

Комментарий

На письмо отвечает руководитель Костанайского областного филиала АО «Казпочта» Кайрат САГАДИЕВ:

- Есть утвержденные сроки пересылки корреспонденции. Максимальные сроки доставки корреспонденции по области, составляют:

- между областным центром и районными центрами - 4 дня;

- между районными центрами - 5 дней;

- между районными центрами и сельскими населенными пунктами - от 4 до 8 дней.

Касательно пересылки письма на расстояние в 100 километров более месяца: к сожалению, не приложена оболочка конверта с оттисками почтового штемпеля места приема и места назначения, что затрудняет возможность предоставления комментариев филиалом. Поскольку, согласно п. 154 гл. 11 Правил предоставления услуг почтовой связи (утверждены приказом министра информации и коммуникаций РК от 29 июля 2016 года № 65), «жалобы и претензии на несвоевременную доставку (вручение) нерегистрируемого внутреннего отправления письменной корреспонденции принимаются при предьявлении упаковки почтового отправления с оттиском почтового штемпеля, подтверждающего дату его отправки и получения».

Зачастую одной из основных причин задержки является ненадлежащее состояние абонентских (почтовых) ящиков адресатов (их неисправность, не указаны номера квартиры либо их полное отсутствие) либо отсутствие беспрепятственного доступа курьеров (почтальонов) к абонентскому ящику (в том числе наличие собак без привязи). Также на соблюдение сроков доставки оказывают влияние и погодные условия, несвоевременная очистка дорог от заносов и т. д.

Для контроля над соблюдением срока пересылки и доставки простой письменной корреспонденции филиал ежемесячно производит рассылку контрольных писем. Это делается для выявления «узких мест». По выявленным нарушениям принимаются меры к устранению и недопущению в дальнейшем. В целях повышения качества пересылки простых писем на селе производится реализация конвертов с электронной почтовой маркой «Родное село». Данная услуга приравнена к общедоступным услугам почтовой связи, конверт реализуется по цене обыкновенного почтового конверта, преимущество заключается в том, что отправлению присвоен штриховой почтовый идентификатор. Клиенту выдается квитанция с номером отправления, персональные данные отправителя и получателя регистрируются в почтово-учетной системе, что позволяет пользователю этой услуги отслеживать почтовое отправление на сайте Post.kz.

Все отделения почтовой связи городов и районных центров подключены к службе «Ситуационный центр и контроль качества услуг» АО «Казпочта» (Астана), откуда ведется видеонаблюдение за работой персонала, соблюдением корпоративной этики. Корпоративный учебный центр регулярно проводит online-обучение персонала.