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Куда пойти с 23 по 30 марта

Потехе - час!

Заведение

Дата и время

Что состоится

Областной театр кукол

ул. Перронная, 20, тел.: 90-10-29, 90-11-39

25 марта,

12.00

«Нужно быть нужным», Д. Кусаинов, Х. Булибеков

26 марта,

12.00

«В организме у лентяя», О. Емельянова, сказка

 

Областной казахский театр драмы им. И. Омарова

ул. Тауелсиздик, 144,

тел.: 54-11-51, 54-39-56

22, 23 марта,

18.30

«Бастаңғы», мерекелік ұлттық шоу

 

Областной русский драматический театр

ул. Баймагамбетова, 191,

тел.: 54-78-34 (касса), 54-76-24 (администратор)

16-24 марта,

12.00

«Приключения Наурыза и Коктем», сказка

24 марта,

18.30

«Свободная пара», Дарио Фо, Франка Раме, лирическая комедия (18+)

25 марта,

12.00

«Два веселых гуся», М. Супонин, сказка

25 марта,

17.00

«В ожидании сердца», Ю. Поляков, трагикомедия

26 марта,

12.00

«Клочки по закоулочкам», Г. Остер, сказка

26 марта

17.00

«Руки у нас холодные», по мотивам рассказов А. Чехова, драма, премьера

30 марта,

18.00

«Пока она умирала», Н. Птушкина, романтическая комедия

31 марта,

18.30

«Красавица в трауре», документальная драма, по мотивам одноименного рассказа М. Ауэзова

Областная картинная галерея ул. Алтынсарина, 113,

тел.: 50-20-32, 50-28-88

В течение месяца

«Бабалар ізімен» («По следам предков») - выставка художника-прикладника Арлана Анкауова и учеников студии Arlan Design

В течение месяца

«Памяти мастера» - выставка, посвященная художнику-прикладнику, ювелиру, члену Союза художников РК Леониду Игошину

Областная филармония им. Е. Умурзакова

мкр-н Юбилейный, здание 56, концертный зал Jastar Saraiy,

тел.: 90-23-68, 8-705-450-16-02

23 марта,

19.00

Концерт Сакена Майгазиева

24 марта,

18.00

Концерт Куандыка Рахыма

26 марта,

19.00

«Мир турецких сериалов» - концерт симфонического оркестра BN Team Orchestra. В программе главные саундтреки из турецких сериалов: «Великолепный век», «Кара севда», «Королек - птичка певчая», «Запах клубники», «Постучись в мою дверь», «Шукур», «Ветренный», «1000 и 1 ночь», «Ранняя пташка», Keralik ask и другие

Областной историко-краеведческий музей

ул. Алтынсарина, 115,

тел.: 50-11-13, 50-10-23

До 21 апреля

«Правители великой степи» - выставка в рамках международного проекта «Шествие Золотого человека по музеям мира». Экспонаты из фондов Национального музея Республики Казахстан

 