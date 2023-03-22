Куда пойти с 23 по 30 марта
Потехе - час!
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Заведение
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Дата и время
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Что состоится
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Областной театр кукол
ул. Перронная, 20, тел.: 90-10-29, 90-11-39
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25 марта,
12.00
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«Нужно быть нужным», Д. Кусаинов, Х. Булибеков
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26 марта,
12.00
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«В организме у лентяя», О. Емельянова, сказка
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Областной казахский театр драмы им. И. Омарова
ул. Тауелсиздик, 144,
тел.: 54-11-51, 54-39-56
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22, 23 марта,
18.30
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«Бастаңғы», мерекелік ұлттық шоу
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Областной русский драматический театр
ул. Баймагамбетова, 191,
тел.: 54-78-34 (касса), 54-76-24 (администратор)
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16-24 марта,
12.00
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«Приключения Наурыза и Коктем», сказка
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24 марта,
18.30
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«Свободная пара», Дарио Фо, Франка Раме, лирическая комедия (18+)
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25 марта,
12.00
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«Два веселых гуся», М. Супонин, сказка
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25 марта,
17.00
|
«В ожидании сердца», Ю. Поляков, трагикомедия
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26 марта,
12.00
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«Клочки по закоулочкам», Г. Остер, сказка
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26 марта
17.00
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«Руки у нас холодные», по мотивам рассказов А. Чехова, драма, премьера
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30 марта,
18.00
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«Пока она умирала», Н. Птушкина, романтическая комедия
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31 марта,
18.30
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«Красавица в трауре», документальная драма, по мотивам одноименного рассказа М. Ауэзова
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Областная картинная галерея ул. Алтынсарина, 113,
тел.: 50-20-32, 50-28-88
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В течение месяца
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«Бабалар ізімен» («По следам предков») - выставка художника-прикладника Арлана Анкауова и учеников студии Arlan Design
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В течение месяца
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«Памяти мастера» - выставка, посвященная художнику-прикладнику, ювелиру, члену Союза художников РК Леониду Игошину
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Областная филармония им. Е. Умурзакова
мкр-н Юбилейный, здание 56, концертный зал Jastar Saraiy,
тел.: 90-23-68, 8-705-450-16-02
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23 марта,
19.00
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Концерт Сакена Майгазиева
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24 марта,
18.00
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Концерт Куандыка Рахыма
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26 марта,
19.00
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«Мир турецких сериалов» - концерт симфонического оркестра BN Team Orchestra. В программе главные саундтреки из турецких сериалов: «Великолепный век», «Кара севда», «Королек - птичка певчая», «Запах клубники», «Постучись в мою дверь», «Шукур», «Ветренный», «1000 и 1 ночь», «Ранняя пташка», Keralik ask и другие
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Областной историко-краеведческий музей
ул. Алтынсарина, 115,
тел.: 50-11-13, 50-10-23
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До 21 апреля
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«Правители великой степи» - выставка в рамках международного проекта «Шествие Золотого человека по музеям мира». Экспонаты из фондов Национального музея Республики Казахстан
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