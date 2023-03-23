Реабилитация состоится!
Елена ПИКЕЛЬНАЯ
В 130-м туре «Нужных денег» удалось собрать больше миллиона тенге
Второй раз в нашем проекте сбор идет на личные карты участников. Результаты этого тура, в принципе, оправдали ожидания. Только немного не хватило на удовлетворение одной из заявок.
У нас имелся остаток с предыдущего тура, да еще пара взносов поступила на прежнюю карту проекта. Видимо, наши постоянные помощники, не зная об изменениях, делали это по инерции. Впрочем, теперь та карта и вовсе не существует, поэтому сделать взнос более никому не удастся. Всем желающим помочь проекту «Нужные деньги» придется самим решать, кому из участников перечислить средства. Возможно, это принесет трудности выбора, но избавит от сомнений, что деньги дошли до адресата.
К концу 130-го тура мы подошли с остатком прошлого тура, с прибавкой от последних запоздалых взносов, все это вылилось в сумму 78 740 тенге. Традиционно 100 000 тенге мы получаем от нашего генерального спонсора - такси «Народное», а от постоянных помощников, имена которых можно увидеть в верхней части таблицы, - это еще 110 000 тенге в каждом туре. В этот раз к этим взносам присоединились 10 000 тенге от читательницы Марины, всегда передающей деньги наличными. Все эти средства мы отправили на личные карты участников проекта без остатка.
В Пензу за здоровьем
В апреле Адилбек начнет курс реабилитации в Пензе / Фото из архива Айжан МУРЗАХМЕТОВОЙ
6-летнему костанайцу Адилбеку БУЛАТУ во всех пяти турах, в которых он прежде принимал участие, наши читатели всегда охотно помогали. У мальчика ДЦП, спастическая диплегия, расходящееся косоглазие, дальнозоркость. Впрочем, если не знать о диагнозе, при взгляде на фотографию очень симпатичного, улыбчивого ребенка, можно и не догадаться о таких серьезных проблемах со здоровьем. Адилбек в плане восстановления очень перспективный, все реабилитационные курсы приносят результаты, а после операции, сделанной в США, его шансы на выздоровление еще возросли.
К новогодним праздникам Адилбек участвовал в лотерее, которая проводится в российском МЦ «Ты здоров» (Пенза), и выиграл 50 000 рублей на реабилитацию. Но до полного курса, рассчитанного индивидуально для него, нужно было добавить еще 94 000 рублей. Родители Адилбека, все отдающие на алтарь здоровья сына, не могли упустить такую возможность. Они пытались собрать недостающую сумму самостоятельно, но смогли это сделать лишь частично. За недостающими 360 000 тенге обратились в наш проект. Можно было не сомневаться, что Адилбеку захотят помочь многие. Перечисления на карту «Каспи» начали поступать в первый же день после публикации, о чем нам радостно сообщила мама мальчика Айжан МУРЗАХМЕТОВА.
К концу тура для Адилбека поступило 74 взноса на общую сумму 297 165 тенге. Из остатка предыдущего тура мы добавили недостающие 62 835 тенге. Теперь у Адилбека есть полная сумма для качественной реабилитации в пензенском МЦ «Ты здоров».
Не в укор нашим докторам, но справедливости ради отметим, что в Костанае ребенок, в принципе, не может получить такие действенные реабилитационные курсы, какие предлагают российские медицинские центры. Об этом говорят все мамы детей-инвалидов. Поэтому и стремятся возить своих детей довольно далеко, надеясь, что когда-нибудь и у нас будет хороший реабилитационный центр. А пока Адилбек поедет в Пензу.
- Хотела бы выразить глубокую благодарность от всей нашей семьи всем, кто помогал и продолжает помогать нам! - сказала Айжан. - Благодаря вашим читателям Адилбек сможет пройти полный курс реабилитации в Пензе. Хотелось бы поздравить всех с наступающим весенним праздником Наурыз! Желаем крепкого здоровья и семейного благополучия. Спасибо!
Поездку в Пензу пришлось немного передвинуть, так как сейчас необходимо определиться со школой, в которую будет ходить Адилбек. Ведь в новом учебном году он станет первоклассником.
Курс реабилитации у Адилбека начнется либо 10-го, либо 17 апреля.
Приблизиться к мечте
В мае Дмитрия ждут в реабилитационном центре / Фото из архива Дмитрия КУШАКОВА
30-летний Дмитрий КУШАКОВ из п. Владимировка Костанайского района - первый участник нашего проекта с редким диагнозом «острый поперечный миелит». Из-за этой коварной и во многом непонятной врачам болезни он уже 4 года в инвалидном кресле.
Доктора дают Дмитрию шансы на выздоровление, но только при условии регулярных реабилитаций, желательно длительных. В Костанае такой возможности нет, сложными пациентами занимаются в крупных медицинских центрах. Мужчина тренируется дома самостоятельно, но это не заменяет реабилитацию под руководством профессионалов, да еще и с использованием специального оборудования.
В столичном МЦ Dos Medicus случаем Дмитрия заинтересовались. Само собой, медикам хочется изучить столь редкий случай, наработать некий опыт, но и чисто по-человечески ему хотят помочь встать на ноги. Согласны даже взять его с пролежнем, чего не делают врачи других клиник. Курсы реабилитации для взрослых не бесплатны. Но и тут столичные доктора решили пойти навстречу Дмитрию, и если он оплатит двухмесячный курс, подарят еще 10 дней бесплатно. А 70 дней реабилитации - это существенно. Вот почему ему было важно собрать именно 3 млн тенге на оплату двухмесячного курса. Дмитрий долго собирал деньги с помощью родственников, друзей и соцсетей. Но всю сумму не осилил. Недостающие 895 000 тенге надеялся собрать с помощью «Нужных денег».
Надо сказать, что наши читатели не остались равнодушны к беде молодого мужчины, прикованного к инвалидному креслу. На банковскую карту для Дмитрия поступило 149 взносов на общую сумму 611 332 тенге. Мы смогли добавить 235 905. Таким образом, собрано 847 237 тенге. До полной суммы не хватает всего 47 763 тенге. Это совсем немного, и мы надеемся, что к поездке в Астану у Дмитрия будет вся сумма.
- Хотели бы от нашей семьи выразить огромную благодарность вашей редакции, проекту «Нужные деньги» и всем неравнодушным, кто не прошел мимо, кто поддерживает меня в этом нелегком пути! - поблагодарил Дмитрий. - Благодаря всем вам я смогу в ближайшее время пройти длительную реабилитацию, что позволит мне еще больше приблизиться к мечте снова быть здоровым. Гулять, играть и проводить больше времени с дочкой. Дай бог крепкого здоровья вам и вашим близким!
Дмитрий добавил, что у реабилитационного центра Dos Medicus есть акканут в «Инстаграме», и они с его согласия будут выкладывать процесс реабилитации на своей странице. В реабилитационном центре его ждут в мае.
О тех, кому помогли
Двухлетний Эльдар АЛТАЕВ из п. Сокол Узункольского района участвовал в 129-м туре нашего благотворительного проекта. Тогда собирали деньги на специальные очки с облегченными линзами, которые необходимы мальчику с отсутствием хрусталиков в глазах. Сбор прошел успешно, очки были заказаны и изготовлены. Но проблему ретинопатии недоношенных очки не решают, они лишь помогают немного лучше увидеть мир. С нормальным зрением это не сравнится.
- Мы хотим максимально спасти сыну зрение, - сообщила мама Эльдара Эльмира ИЛЯХУНОВА. - В группе незрячих детей рекомендуют съездить в Индию и проверить головной мозг, но цены там запредельные. $6 000 стоит операция на глаза, $2 500 - услуги невропатолога. Да еще огромные деньги на дорогу туда и обратно, на проживание. Получается, собрать надо не меньше 4 млн тенге. Я не знаю, что делать, будет ли толк от такой поездки. Но говорила с реальными людьми, которые своих детей туда возили, они сообщили, что есть результаты. Наверное, начну собирать деньги. Если будет немного не хватать, придется снова обратиться в «Нужные деньги».
Возможно, Эльдар скоро вновь будет участвовать в проекте «Нужные деньги». Жаль, что в нашей стране дети с ретинопатией недоношенных пока не могут получать такую помощь, как за рубежом.
Условия проекта
«Наша Газета» объявляет 131-й тур проекта «Нужные деньги». Редакция принимает заявки от нуждающихся в срочной помощи.
Заявкой считается письмо, в котором указано:
- кому и на какие цели нужны средства;
- какая сумма требуется, чтобы решить конкретную проблему данного человека;
- почему решить проблему невозможно без посторонней помощи (обязательно указать все доходы). Убедительная просьба описывать сложившуюся ситуацию более подробно, не ограничиваясь пятью-шестью предложениями;
- адрес и контактные телефоны кандидата.
Фонд проекта «Нужные деньги», 130-й тур
|
Сумма (тенге)
|
От кого
|
Кому предназначены
|
|
100 000
|
Генеральный спонсор - такси «Народное»
|
на усмотрение комиссии (Дмитрию Кушакову)
|
|
50 000
|
Евгений
|
на усмотрение комиссии (Дмитрию Кушакову)
|
|
25 000
|
Дмитрий
|
на усмотрение комиссии (Дмитрию Кушакову)
|
|
25 000
|
Талгат
|
на усмотрение комиссии (Дмитрию Кушакову)
|
|
10 000
|
Баба Маша
|
на усмотрение комиссии (Дмитрию Кушакову)
|
|
10 000
|
Марина
|
на усмотрение комиссии (Дмитрию Кушакову)
|
|
78 740
|
Остаток с прошлого тура
|
на усмотрение комиссии (62 835 - Адилбеку Булату, 15 905 - Дмитрию Кушакову)
|
|
Поступления на личные карты участников - 908 497
|
|
58 757
|
Бауржан
|
Адилбеку Булату
|
|
500
|
Ирина
|
Адилбеку Булату
|
|
1 000
|
Абай
|
Адилбеку Булату
|
|
1 000
|
Юлия
|
Адилбеку Булату
|
|
5 000
|
Кымбат
|
Адилбеку Булату
|
|
10 000
|
Николай
|
Адилбеку Булату
|
|
10 000
|
Екатерина
|
Адилбеку Булату
|
|
10 000
|
Жанат
|
Адилбеку Булату
|
|
1 000
|
Роза
|
Адилбеку Булату
|
|
2 000
|
Арсен
|
Адилбеку Булату
|
|
1 000
|
Руслан
|
Адилбеку Булату
|
|
1 000
|
Неизвестный читатель
|
Адилбеку Булату
|
|
1 000
|
Асель
|
Адилбеку Булату
|
|
1 000
|
Михаил
|
Адилбеку Булату
|
|
500
|
Ерик
|
Адилбеку Булату
|
|
1 000
|
Гульнара
|
Адилбеку Булату
|
|
2 000
|
Акмарал
|
Адилбеку Булату
|
|
500
|
Роза
|
Адилбеку Булату
|
|
1 000
|
Ирина
|
Адилбеку Булату
|
|
1 500
|
Лариса
|
Адилбеку Булату
|
|
1 000
|
Дарина
|
Адилбеку Булату
|
|
900
|
Ксения
|
Адилбеку Булату
|
|
1 000
|
Анар
|
Адилбеку Булату
|
|
2 000
|
Шолпан
|
Адилбеку Булату
|
|
20 000
|
Наталья
|
Адилбеку Булату
|
|
1362
|
Игорь
|
Адилбеку Булату
|
|
1 000
|
Каиржан
|
Адилбеку Булату
|
|
500
|
Александр
|
Адилбеку Булату
|
|
1 111
|
Михаил
|
Адилбеку Булату
|
|
500
|
Людмила
|
Адилбеку Булату
|
|
500
|
Елена
|
Адилбеку Булату
|
|
1 000
|
Юлия
|
Адилбеку Булату
|
|
2 000
|
Olessya
|
Адилбеку Булату
|
|
500
|
Фариза
|
Адилбеку Булату
|
|
2 000
|
Данияр
|
Адилбеку Булату
|
|
1 500
|
Галина
|
Адилбеку Булату
|
|
1 000
|
Ербулан
|
Адилбеку Булату
|
|
500
|
Динара
|
Адилбеку Булату
|
|
1 000
|
Айгуль
|
Адилбеку Булату
|
|
2 000
|
Гульнара
|
Адилбеку Булату
|
|
1 000
|
Гульмира
|
Адилбеку Булату
|
|
435
|
Кайржан
|
Адилбеку Булату
|
|
5 000
|
Роман
|
Адилбеку Булату
|
|
1 000
|
Ольга
|
Адилбеку Булату
|
|
5 000
|
Валентин
|
Адилбеку Булату
|
|
5 000
|
Валентина
|
Адилбеку Булату
|
|
5 000
|
Наталья
|
Адилбеку Булату
|
|
1 000
|
Марина
|
Адилбеку Булату
|
|
5 000
|
Неизвестный читатель
|
Адилбеку Булату
|
|
5 000
|
Александр
|
Адилбеку Булату
|
|
500
|
Дмитрий
|
Адилбеку Булату
|
|
700
|
Айнур
|
Адилбеку Булату
|
|
1 000
|
Саламат
|
Адилбеку Булату
|
|
5 000
|
Виктор
|
Адилбеку Булату
|
|
1 000
|
Рустам
|
Адилбеку Булату
|
|
5000
|
Айжан
|
Адилбеку Булату
|
|
5 000
|
Алексей
|
Адилбеку Булату
|
|
500
|
Индира
|
Адилбеку Булату
|
|
200
|
Антон
|
Адилбеку Булату
|
|
500
|
Сергей
|
Адилбеку Булату
|
|
5 000
|
Екатерина
|
Адилбеку Булату
|
|
5 000
|
Дмитрий
|
Адилбеку Булату
|
|
200
|
Даулет
|
Адилбеку Булату
|
|
10 000
|
Любовь
|
Адилбеку Булату
|
|
10 000
|
Владимир
|
Адилбеку Булату
|
|
30 000
|
Инесса
|
Адилбеку Булату
|
|
500
|
Айша
|
Адилбеку Булату
|
|
3 000
|
Руслан
|
Адилбеку Булату
|
|
2 000
|
Роман
|
Адилбеку Булату
|
|
1 000
|
Гульсым
|
Адилбеку Булату
|
|
15 000
|
Алмат
|
Адилбеку Булату
|
|
1000
|
Татьяна
|
Адилбеку Булату
|
|
10 000
|
Татьяна
|
Адилбеку Булату
|
|
500
|
Нина
|
Адилбеку Булату
|
|
10 000
|
Александр
|
Дмитрию Кушакову
|
|
500
|
Ирина
|
Дмитрию Кушакову
|
|
1 000
|
Абай
|
Дмитрию Кушакову
|
|
1 000
|
Юлия
|
Дмитрию Кушакову
|
|
1 000
|
Надежда
|
Дмитрию Кушакову
|
|
1 000
|
Серик
|
Дмитрию Кушакову
|
|
1 500
|
Наталья
|
Дмитрию Кушакову
|
|
5 000
|
Наталья
|
Дмитрию Кушакову
|
|
55 000
|
Екатерина
|
Дмитрию Кушакову
|
333
|
Максат
|
Дмитрию Кушакову
|
|
500
|
Марина
|
Дмитрию Кушакову
|
|
1 000
|
Оксана
|
Дмитрию Кушакову
|
|
1 500
|
Айнагуль
|
Дмитрию Кушакову
|
|
500
|
Дана
|
Дмитрию Кушакову
|
|
3 000
|
Сергей
|
Дмитрию Кушакову
|
|
2 000
|
Кульшат
|
Дмитрию Кушакову
|
|
4 000
|
Ксения
|
Дмитрию Кушакову
|
|
10 000
|
Роман
|
Дмитрию Кушакову
|
|
2 000
|
Илья
|
Дмитрию Кушакову
|
|
2 000
|
Балаша
|
Дмитрию Кушакову
|
|
1 000
|
Алмас
|
Дмитрию Кушакову
|
|
1 000
|
Данияр
|
Дмитрию Кушакову
|
|
1 000
|
Гульнар
|
Дмитрию Кушакову
|
5 000
|
Наталья
|
Дмитрию Кушакову
|
3 000
|
Руслан
|
Дмитрию Кушакову
|
5 000
|
Сергей
|
Дмитрию Кушакову
|
1 000
|
Елена
|
Дмитрию Кушакову
|
10 000
|
Валерий
|
Дмитрию Кушакову
|
2 000
|
Елена
|
Дмитрию Кушакову
|
1 000
|
Светлана
|
Дмитрию Кушакову
|
500
|
Надежда
|
Дмитрию Кушакову
|
3 000
|
Ян
|
Дмитрию Кушакову
|
5 000
|
Анастасия
|
Дмитрию Кушакову
|
1 000
|
Надежда
|
Дмитрию Кушакову
|
1 000
|
Глеб
|
Дмитрию Кушакову
|
5 000
|
Ирина
|
Дмитрию Кушакову
|
2 000
|
Калампыр
|
Дмитрию Кушакову
|
10 000
|
Татьяна
|
Дмитрию Кушакову
|
1 000
|
Танзиля
|
Дмитрию Кушакову
|
1 000
|
Анжела
|
Дмитрию Кушакову
|
1 000
|
Людмила
|
Дмитрию Кушакову
|
1 000
|
Бахиткуль
|
Дмитрию Кушакову
|
500
|
Фатима
|
Дмитрию Кушакову
|
1 000
|
Ольга
|
Дмитрию Кушакову
|
1 000
|
Токтар
|
Дмитрию Кушакову
|
1 000
|
Канат
|
Дмитрию Кушакову
|
500
|
Лунара
|
Дмитрию Кушакову
|
500
|
Жанна
|
Дмитрию Кушакову
|
1 000
|
Юлия
|
Дмитрию Кушакову
|
10 000
|
Светлана
|
Дмитрию Кушакову
|
1 000
|
Нина
|
Дмитрию Кушакову
|
5 000
|
Вячеслав
|
Дмитрию Кушакову
|
1 000
|
Ирина
|
Дмитрию Кушакову
|
1 000
|
Елена
|
Дмитрию Кушакову
|
10 000
|
Лариса
|
Дмитрию Кушакову
|
1 000
|
Татьяна
|
Дмитрию Кушакову
|
2 000
|
Елена
|
Дмитрию Кушакову
|
2 000
|
Сергей
|
Дмитрию Кушакову
|
700
|
Гульнара
|
Дмитрию Кушакову
|
500
|
Тазегул
|
Дмитрию Кушакову
|
2 000
|
Сергей
|
Дмитрию Кушакову
|
5 000
|
KZ*4584
|
Дмитрию Кушакову
|
2 000
|
Томирис
|
Дмитрию Кушакову
|
2 000
|
Александр
|
Дмитрию Кушакову
|
1 000
|
Светлана
|
Дмитрию Кушакову
|
1 000
|
Кирилл
|
Дмитрию Кушакову
|
2 000
|
Айгуль
|
Дмитрию Кушакову
|
1 000
|
Андрей
|
Дмитрию Кушакову
|
500
|
Марат
|
Дмитрию Кушакову
|
1 000
|
Стас
|
Дмитрию Кушакову
|
1 000
|
Светлана
|
Дмитрию Кушакову
|
3 000
|
Елена
|
Дмитрию Кушакову
|
1 800
|
Татьяна
|
Дмитрию Кушакову
|
1 000
|
Раушан
|
Дмитрию Кушакову
|
1 000
|
Иван
|
Дмитрию Кушакову
|
5 000
|
Владимир
|
Дмитрию Кушакову
|
5 000
|
Юлия
|
Дмитрию Кушакову
|
1 000
|
Татьяна
|
Дмитрию Кушакову
|
1 000
|
Владимир
|
Дмитрию Кушакову
|
500
|
Лидия
|
Дмитрию Кушакову
|
1 000
|
Татьяна
|
Дмитрию Кушакову
|
1 000
|
Юлия
|
Дмитрию Кушакову
|
50 000
|
Дмитрий
|
Дмитрию Кушакову
|
10 000
|
Alexey
|
Дмитрию Кушакову
|
1 000
|
Ирина
|
Дмитрию Кушакову
|
5 000
|
Амансултан
|
Дмитрию Кушакову
|
2 000
|
Виталий
|
Дмитрию Кушакову
|
5 000
|
Неизвестный читатель
|
Дмитрию Кушакову
|
400
|
Александр
|
Дмитрию Кушакову
|
1 000
|
Каиржан
|
Дмитрию Кушакову
|
1 000
|
Анастасия
|
Дмитрию Кушакову
|
1 000
|
Бакыт
|
Дмитрию Кушакову
|
2 000
|
Аскар
|
Дмитрию Кушакову
|
5 000
|
Роман
|
Дмитрию Кушакову
|
500
|
Асель
|
Дмитрию Кушакову
|
2000
|
Владимир
|
Дмитрию Кушакову
|
200
|
Бахтияр
|
Дмитрию Кушакову
|
2 000
|
Анна
|
Дмитрию Кушакову
|
30 000
|
Виталий
|
Дмитрию Кушакову
|
2 000
|
Данияр
|
Дмитрию Кушакову
|
5 000
|
Татьяна
|
Дмитрию Кушакову
|
2 000
|
Дмитрий
|
Дмитрию Кушакову
|
10 000
|
Евгения
|
Дмитрию Кушакову
|
1 000
|
Марина
|
Дмитрию Кушакову
|
1 500
|
Наталья
|
Дмитрию Кушакову
|
2 000
|
Лаура
|
Дмитрию Кушакову
|
500
|
Алла
|
Дмитрию Кушакову
|
5 000
|
Екатерина
|
Дмитрию Кушакову
|
5 000
|
Дмитрий
|
Дмитрию Кушакову
|
10 000
|
Азамат
|
Дмитрию Кушакову
|
200
|
Александр
|
Дмитрию Кушакову
|
10 000
|
Любовь
|
Дмитрию Кушакову
|
2 000
|
Виктор
|
Дмитрию Кушакову
|
10 000
|
Сергей
|
Дмитрию Кушакову
|
1 000
|
Эльвира
|
Дмитрию Кушакову
|
1 000
|
Серик
|
Дмитрию Кушакову
|
5 000
|
Данат
|
Дмитрию Кушакову
|
10 000
|
Неизвестный читатель
|
Дмитрию Кушакову
|
200
|
Даулет
|
Дмитрию Кушакову
|
2 000
|
Наталья
|
Дмитрию Кушакову
|
2 000
|
Айнур
|
Дмитрию Кушакову
|
2 000
|
Сергей
|
Дмитрию Кушакову
|
200
|
Антон
|
Дмитрию Кушакову
|
2 000
|
Галина
|
Дмитрию Кушакову
|
10 000
|
Илья
|
Дмитрию Кушакову
|
3 000
|
Андрей
|
Дмитрию Кушакову
|
1 000
|
Павел
|
Дмитрию Кушакову
|
199
|
Болат
|
Дмитрию Кушакову
|
2 000
|
Акжана
|
Дмитрию Кушакову
|
5 000
|
Арсен
|
Дмитрию Кушакову
|
1 000
|
Серик
|
Дмитрию Кушакову
|
5 000
|
Иван
|
Дмитрию Кушакову
|
20 000
|
Аслан
|
Дмитрию Кушакову
|
10 000
|
Владимир
|
Дмитрию Кушакову
|
30 000
|
Николай
|
Дмитрию Кушакову
|
30 000
|
Инесса
|
Дмитрию Кушакову
|
500
|
Ирина
|
Дмитрию Кушакову
|
4 000
|
Денис
|
Дмитрию Кушакову
|
1 500
|
Елена
|
Дмитрию Кушакову
|
2 000
|
Оксана
|
Дмитрию Кушакову
|
3 000
|
Руслан
|
Дмитрию Кушакову
|
1 000
|
Роман
|
Дмитрию Кушакову
|
1 000
|
Гульсым
|
Дмитрию Кушакову
|
20 000
|
Нина
|
Дмитрию Кушакову
|
3 000
|
Лидия
|
Дмитрию Кушакову
|
1 000
|
Татьяна
|
Дмитрию Кушакову
|
500
|
Нина
|
Дмитрию Кушакову
|
3 000
|
Ксения
|
Дмитрию Кушакову
|
100
|
Асель
|
Дмитрию Кушакову
|
Итого: 1 207 237
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