В 130-м туре «Нужных денег» удалось собрать больше миллиона тенге

Второй раз в нашем проекте сбор идет на личные карты участников. Результаты этого тура, в принципе, оправдали ожидания. Только немного не хватило на удовлетворение одной из заявок.

У нас имелся остаток с предыдущего тура, да еще пара взносов поступила на прежнюю карту проекта. Видимо, наши постоянные помощники, не зная об изменениях, делали это по инерции. Впрочем, теперь та карта и вовсе не существует, поэтому сделать взнос более никому не удастся. Всем желающим помочь проекту «Нужные деньги» придется самим решать, кому из участников перечислить средства. Возможно, это принесет трудности выбора, но избавит от сомнений, что деньги дошли до адресата.

К концу 130-го тура мы подошли с остатком прошлого тура, с прибавкой от последних запоздалых взносов, все это вылилось в сумму 78 740 тенге. Традиционно 100 000 тенге мы получаем от нашего генерального спонсора - такси «Народное», а от постоянных помощников, имена которых можно увидеть в верхней части таблицы, - это еще 110 000 тенге в каждом туре. В этот раз к этим взносам присоединились 10 000 тенге от читательницы Марины, всегда передающей деньги наличными. Все эти средства мы отправили на личные карты участников проекта без остатка.

В Пензу за здоровьем

В апреле Адилбек начнет курс реабилитации в Пензе / Фото из архива Айжан МУРЗАХМЕТОВОЙ

6-летнему костанайцу Адилбеку БУЛАТУ во всех пяти турах, в которых он прежде принимал участие, наши читатели всегда охотно помогали. У мальчика ДЦП, спастическая диплегия, расходящееся косоглазие, дальнозоркость. Впрочем, если не знать о диагнозе, при взгляде на фотографию очень симпатичного, улыбчивого ребенка, можно и не догадаться о таких серьезных проблемах со здоровьем. Адилбек в плане восстановления очень перспективный, все реабилитационные курсы приносят результаты, а после операции, сделанной в США, его шансы на выздоровление еще возросли.

К новогодним праздникам Адилбек участвовал в лотерее, которая проводится в российском МЦ «Ты здоров» (Пенза), и выиграл 50 000 рублей на реабилитацию. Но до полного курса, рассчитанного индивидуально для него, нужно было добавить еще 94 000 рублей. Родители Адилбека, все отдающие на алтарь здоровья сына, не могли упустить такую возможность. Они пытались собрать недостающую сумму самостоятельно, но смогли это сделать лишь частично. За недостающими 360 000 тенге обратились в наш проект. Можно было не сомневаться, что Адилбеку захотят помочь многие. Перечисления на карту «Каспи» начали поступать в первый же день после публикации, о чем нам радостно сообщила мама мальчика Айжан МУРЗАХМЕТОВА.

К концу тура для Адилбека поступило 74 взноса на общую сумму 297 165 тенге. Из остатка предыдущего тура мы добавили недостающие 62 835 тенге. Теперь у Адилбека есть полная сумма для качественной реабилитации в пензенском МЦ «Ты здоров».

Не в укор нашим докторам, но справедливости ради отметим, что в Костанае ребенок, в принципе, не может получить такие действенные реабилитационные курсы, какие предлагают российские медицинские центры. Об этом говорят все мамы детей-инвалидов. Поэтому и стремятся возить своих детей довольно далеко, надеясь, что когда-нибудь и у нас будет хороший реабилитационный центр. А пока Адилбек поедет в Пензу.

- Хотела бы выразить глубокую благодарность от всей нашей семьи всем, кто помогал и продолжает помогать нам! - сказала Айжан. - Благодаря вашим читателям Адилбек сможет пройти полный курс реабилитации в Пензе. Хотелось бы поздравить всех с наступающим весенним праздником Наурыз! Желаем крепкого здоровья и семейного благополучия. Спасибо!

Поездку в Пензу пришлось немного передвинуть, так как сейчас необходимо определиться со школой, в которую будет ходить Адилбек. Ведь в новом учебном году он станет первоклассником.

Курс реабилитации у Адилбека начнется либо 10-го, либо 17 апреля.

Приблизиться к мечте

В мае Дмитрия ждут в реабилитационном центре / Фото из архива Дмитрия КУШАКОВА

30-летний Дмитрий КУШАКОВ из п. Владимировка Костанайского района - первый участник нашего проекта с редким диагнозом «острый поперечный миелит». Из-за этой коварной и во многом непонятной врачам болезни он уже 4 года в инвалидном кресле.

Доктора дают Дмитрию шансы на выздоровление, но только при условии регулярных реабилитаций, желательно длительных. В Костанае такой возможности нет, сложными пациентами занимаются в крупных медицинских центрах. Мужчина тренируется дома самостоятельно, но это не заменяет реабилитацию под руководством профессионалов, да еще и с использованием специального оборудования.

В столичном МЦ Dos Medicus случаем Дмитрия заинтересовались. Само собой, медикам хочется изучить столь редкий случай, наработать некий опыт, но и чисто по-человечески ему хотят помочь встать на ноги. Согласны даже взять его с пролежнем, чего не делают врачи других клиник. Курсы реабилитации для взрослых не бесплатны. Но и тут столичные доктора решили пойти навстречу Дмитрию, и если он оплатит двухмесячный курс, подарят еще 10 дней бесплатно. А 70 дней реабилитации - это существенно. Вот почему ему было важно собрать именно 3 млн тенге на оплату двухмесячного курса. Дмитрий долго собирал деньги с помощью родственников, друзей и соцсетей. Но всю сумму не осилил. Недостающие 895 000 тенге надеялся собрать с помощью «Нужных денег».

Надо сказать, что наши читатели не остались равнодушны к беде молодого мужчины, прикованного к инвалидному креслу. На банковскую карту для Дмитрия поступило 149 взносов на общую сумму 611 332 тенге. Мы смогли добавить 235 905. Таким образом, собрано 847 237 тенге. До полной суммы не хватает всего 47 763 тенге. Это совсем немного, и мы надеемся, что к поездке в Астану у Дмитрия будет вся сумма.

- Хотели бы от нашей семьи выразить огромную благодарность вашей редакции, проекту «Нужные деньги» и всем неравнодушным, кто не прошел мимо, кто поддерживает меня в этом нелегком пути! - поблагодарил Дмитрий. - Благодаря всем вам я смогу в ближайшее время пройти длительную реабилитацию, что позволит мне еще больше приблизиться к мечте снова быть здоровым. Гулять, играть и проводить больше времени с дочкой. Дай бог крепкого здоровья вам и вашим близким!

Дмитрий добавил, что у реабилитационного центра Dos Medicus есть акканут в «Инстаграме», и они с его согласия будут выкладывать процесс реабилитации на своей странице. В реабилитационном центре его ждут в мае.

О тех, кому помогли

Двухлетний Эльдар АЛТАЕВ из п. Сокол Узункольского района участвовал в 129-м туре нашего благотворительного проекта. Тогда собирали деньги на специальные очки с облегченными линзами, которые необходимы мальчику с отсутствием хрусталиков в глазах. Сбор прошел успешно, очки были заказаны и изготовлены. Но проблему ретинопатии недоношенных очки не решают, они лишь помогают немного лучше увидеть мир. С нормальным зрением это не сравнится.

- Мы хотим максимально спасти сыну зрение, - сообщила мама Эльдара Эльмира ИЛЯХУНОВА. - В группе незрячих детей рекомендуют съездить в Индию и проверить головной мозг, но цены там запредельные. $6 000 стоит операция на глаза, $2 500 - услуги невропатолога. Да еще огромные деньги на дорогу туда и обратно, на проживание. Получается, собрать надо не меньше 4 млн тенге. Я не знаю, что делать, будет ли толк от такой поездки. Но говорила с реальными людьми, которые своих детей туда возили, они сообщили, что есть результаты. Наверное, начну собирать деньги. Если будет немного не хватать, придется снова обратиться в «Нужные деньги».

Возможно, Эльдар скоро вновь будет участвовать в проекте «Нужные деньги». Жаль, что в нашей стране дети с ретинопатией недоношенных пока не могут получать такую помощь, как за рубежом.

Условия проекта

«Наша Газета» объявляет 131-й тур проекта «Нужные деньги». Редакция принимает заявки от нуждающихся в срочной помощи.

Заявкой считается письмо, в котором указано:

- кому и на какие цели нужны средства;

- какая сумма требуется, чтобы решить конкретную проблему данного человека;

- почему решить проблему невозможно без посторонней помощи (обязательно указать все доходы). Убедительная просьба описывать сложившуюся ситуацию более подробно, не ограничиваясь пятью-шестью предложениями;

- адрес и контактные телефоны кандидата.

Фонд проекта «Нужные деньги», 130-й тур