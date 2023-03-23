Как купить квартиру в Костанае? Сначала нужно переехать на три года в Ансан

Дмитрий и Анастасия Горошкины планируют прожить в Корее ближайшие три года / фото из архива Дмитрия ГОРОШКИНА

Костанайцы Дмитрий и Анастасия ГОРОШКИНЫ 11 февраля приземлились в аэропорту столицы Южной Кореи. Примерно через полчаса они уже были в городе Ансане, где планируют прожить ближайшие три года. Первыми впечатлениями от жизни в новой стране молодая пара делится с читателями «НГ».

Цена отлета

Дима и Настя не скрывают, что в Корею они приехали главным образом на заработки. Их план-минимум - за три года накопить такую сумму, которой бы хватило для покупки жилья в Костанае.

- Как нам пришла идея переехать в Корею? У меня есть двоюродная сестра с мужем, которые 1,5-2 года назад переехали сюда зарабатывать, - рассказала «НГ» Анастасия, - потому что здесь очень хорошие зарплаты, и если перевести на наши деньги, то в Казахстане можно купить хоть машину, хоть квартиру.

У Анастасии рабочая виза, которая выдается этническим корейцам. Дима же приехал по семейной визе, которую можно получить только после полугода совместной жизни в официальном браке.

- В апреле мы расписались, в июне Настя получила диплом в КРУ и сразу начала собирать документы, - объясняет Дмитрий. - А чтобы мне подать документы, пришлось ждать полгода. И после того как мы расписались, начали копить деньги на переезд. Самая дорогая часть - это сама виза, оформить которую стоит $150. Плюс перелет в Сеул из Алматы обошелся нам примерно в 200 000 тенге на одного. Нам еще повезло - нашли дешевые билеты. Это только на переезд, а еще нужно взять с собой деньги на первый месяц жизни. Мы взяли в Корею $4 000, это чуть меньше 5 млн вон. Если жить на широкую ногу, то в месяц у нас уйдет около 3 млн вон, но в целом можно уложиться и прожить месяц, потратив всего 1,5-2 млн вон.

- Документы на визу можно собрать за месяц, правда, некоторые справки зависят от скорости работы ЦОНа, - отмечает Анастасия. - Когда документы готовы, ты передаешь их в посольство. Визу я ждала около четырех недель. Раньше этот процесс был проще и легче, визу можно было дождаться за две недели. Хотя Диме, кстати, очень быстро оформили визу. Он до нового года отдал все документы, 4 января все вышли на работу, и через неделю его виза была уже готова.

Работа для кореянок

Для оформления рабочей визы в другие страны посольства обычно просят предоставить приглашение от конкретного работодателя. В Южной Корее этот процесс сильно отличается, объясняет Анастасия:

- Мы не искали работу заранее. Работы в Южной Корее много, но не так много, как ее будет в марте. Я приехала, а через два дня позвонили из Самушиля (центр занятости в Корее - «НГ») и предложили нам работу. Я за несколько дней успела поработать на трех работах. Если ты попробовал работу, тебе не понравилось это предложение, смело можешь отказаться - тебе подберут другую вакансию.

Конфеты, которые Настя упаковала на первой работе в Корее / фото из архива Дмитрия ГОРОШКИНА

Временная работа на несколько дней в Корее - явление привычное и не считается чем-то негативным. Часто заводы сами ищут сотрудников на пару дней, чтобы заменить кого-то из сотрудников или увеличить штат на время большого заказа. Два дня Анастасия на складе упаковывала в пузырчатую пленку конфеты. Во второй раз ей предложили поработать на заводе по производству металлических балок. Как девочке, вновь доверили работу, связанную с упаковкой товаров.

- Девушки тут вообще чаще всего занимаются упаковкой, им дают легкую работу, - говорит Настя. - Так случилось, что в третий раз я попала на завод, где изготавливают пластиковые детали разных размеров и форм. Там очень много русскоговорящих. Обстановка бывает разной. Есть адекватные люди, которые понимают, что ты первый день работаешь и языка еще не знаешь. Так, например, было на первой работе. А на третьей работе мне повезло меньше, во втором цеху меня сразу предупредили: там руководит бабушка, которая орет по поводу и без. Она кричит на меня, я не понимаю, что именно она говорит, но поняла, что ругалась. Такие моменты тоже бывают.

У Димы с трудоустройством проблем гораздо больше. Его семейная виза F1 не дает права устраиваться на постоянную работу, которую дают в основном этническим корейцам. В лучшем случае он может взять однодневную подработку. За нарушение этого правила могут либо наказать огромным штрафом, либо депортировать в Казахстан. Исправить ситуацию можно, если получить вид на жительство или гражданство Южной Кореи, но делать это Горошкины не намерены.

Зарплата в Корее за пару дней сопоставима с зарплатой в Костанае за месяц / фото из архива Дмитрия ГОРОШКИНА

- И у меня, и у Димы высшее образование: я журналист, он экономист, - рассказывает Анастасия. - Но в Корее плевать на то, какое у тебя образование. Какое бы оно ни было, какими бы творческими навыками ни обладал, всем это безразлично. Ты пришел работать на завод - работай, и все! В Костанае Дима работал в МРЦ, а я на радио «КН». На двоих примерно зарабатывали вместе 240 000 тенге в месяц. За два дня работы в Корее я получила примерно 120 000 тенге.

Квартиры маленькие, правила строгие

В Ансане много высотных домов под 40 этажей / фото из архива Дмитрия ГОРОШКИНА

Арендное жилье в Ансане для Горошкиных заранее нашли родственники. Квартира небольшая, зато уютная.

- Так, видимо, сложилось, что у корейцев очень маленькие квартирки, - рассуждает Анастасия. - И они очень любят экономить место, потому что, по сути, корейцы приходят домой, только чтобы поспать и помыться. Поесть они спокойно могут в кафешке или обойтись простым раменом. Туалет и душ в квартире никак не разделяются, поэтому, когда ты моешься, у тебя вся комната, все шкафчики - все в воде. Мы купили все для быта, тот же веник.

- Здесь не хватает только пространства, потому что в Костанае у меня была одна комната, как вся квартира в Корее, - добавляет Дмитрий. - Но к этому быстро привыкаешь. Нет такого, что тебе тесно жить.

Жилье в Корее - размером как зал костанайской квартиры Дмитрия / фото из архива Дмитрия ГОРОШКИНА

Корейский язык заранее не учили. Настя пыталась, но приложения не дали должного эффекта. Поэтому на улице с теми, кто не понимает по-русски, либо общаются на ломаном английском, либо используют русско-корейский гугл-переводчик. Иногда выручает язык жестов.

- В Корее в целом и в нашем районе в частности ты каждый вечер можешь пойти в какое-то заведение и ни разу не повториться, - с восторгом объясняет Настя. - Тут кафе, кофейни на каждом шагу. В магазинах полки заполнены самым разным товаром, изобилие всего. Только под нашим домом, наверное, 10 кафе, хотя это обычный спальный район. Цена продуктов разная. Овощи и фрукты здесь дорогие. Кило мяса обойдется примерно в $5-6. Очень дорогой хлеб - примерно 850 тенге за булку.

Фотографии жильцов, которые неправильно выбрасывает мусор, вывешивают в подъездах / фото из архива Дмитрия ГОРОШКИНА

Быт в Южной Корее тоже имеет свои ограничения. Например, здесь очень сложные правила, которые описывают, как, когда и какой мусор можно вынести из дома. Для утилизации ТБО используют пакеты четырех цветов. Плюс в том, что контейнеры расположены очень близко к дому. За нарушение предусмотрены большие штрафы, неправильно выброшенный пакет фиксируют камеры наблюдения. Злостных нарушителей фотографируют и вывешивают их фото в подъезде на обозрение соседям.

Для мусора предусмотрены мешки разных цветов / фото из архива Дмитрия ГОРОШКИНА

- Синий пакет для бытовых отходов, белый вроде тоже, мы еще не совсем разобрались, поэтому пока скидываем фантики и упаковку из дерева в один пакет, - рассказывает Анастасия. - Есть оранжевый пакет, который только для пищевых отходов без бумажек. И есть прозрачный пакет, куда можно кидать только то, что можно переработать, в основном бутылки. За этим нужно строго следить. Потому что есть определенное время, когда можно вывозить мусор: с 8 вечера до 6 утра. Есть и ограничения по дням. Синий и оранжевый пакеты можно выкинуть в любой день, кроме воскресенья. А прозрачные пакеты можно отправить в бак только во вторник и пятницу. И дома каждый раз большой вопрос, какой мусор куда кидать и как не забыть его вынести.

Машины, погода, связь

В Сеул из Ансана можно доехать за 30 минут на метро. Ближайшая поездка запланирована на апрель - на концерт комика Нурлана Сабурова. Застройка в Корее очень плотная. И порой понять, где проходят границы городов, можно только по картам. «Ты едешь по Костанаю и не всегда сразу понимаешь, где начинается КЖБИ, а где КСК. Тут то же самое, только с городами», - объясняет Анастасия.

- Мы когда в первый день приехали, пошли гулять по городу в куртке, в которой я в Костанае ходил в сильные морозы, и мне было нормально, - вспоминает Дима. - Тут высокая влажность, поэтому градусник показывает одну температуру, а на деле гораздо холоднее. В первую ночь в Ансане было где-то -1...-5, но я в зимней куртке промерз до костей. Влажность здесь высокая, море рядом. Ветер очень холодный. Но, когда выглядывает солнышко, погода становится весенней, просто шикарной.

- В Ансане я в первую очередь обратил внимание на то, что здесь очень много, по меркам Казахстана, крутых автомобилей, к которым все привыкли, - продолжает рассказ Горошкин. - То есть я удивился не только количеству, но и качеству местных машин. Тут «теслы», «порши», очень много «хендаев». У нас Hyundai Sonata в полной комплектации считается крутой машиной, а здесь на них таксисты ездят.

Ансан особенно красив ночью, когда зажигаются тысячи разных огней. Очень много высотных домов - под 40 этажей. Рядом много холмов и деревьев.

Район ЧонДон - любимое место прогулок корейской молодежи / фото из архива Дмитрия ГОРОШКИНА

- Гулять здесь не только интересно и приятно, но и очень безопасно, - отмечает Настя. - Корейцы очень законопослушные, поэтому часто двери машин открыты, а лежащие на земле наушники или кошелек вряд ли кто-то поднимет.

Анастасия и Дмитрий прошли вводный курс, который обязателен для всех мигрантов в Корее.

- Нам нужно получить id-карту, - объясняет Настя. - Нужно приехать, пройти общий медосмотр. Потом ты идешь на трехчасовое обучение - это что-то наподобие введения в жизнь в Корее. Я прошла обучение 8 марта, а 13 марта сдала документы. Надеюсь, что совсем скоро карта будет у меня. С ней уже можно будет завести банковские карточки, покупать телефоны и оформить кредиты. Пока мы все покупаем за наличку. У нас временная сотовая связь, которую мы купили по паспортам. Связь тут, кстати, очень дорогая - в месяц около 20 000 тенге. Зато качество связи очень хорошее, везде есть 5G.