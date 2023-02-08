Конкурс для владельцев полноприводных автомобилей

«НГ» продолжает новый сезон конкурса для владельцев полноприводных автомобилей «4х4». Истории о самой подходящей технике для наших дорог и о том, как она выручает в сложных ситуациях, можно присылать по адресам ngkonkurs@gmail.com, skiba@ng.kz, на номера WhatsApp 8-747-907-57-92, 8-707-565-03-47 и в директ Instagram.

Победителей конкурса ждут призы: сертификат на покупку запчастей от компании АвтоPROT на сумму 30 000 тенге (ул. Карбышева, 6/2, WhatsApp 8-705-706-05-55) и сертификаты на покупку запасных частей или масла от Zakaz auto group сети автомаркетов и СТО на сумму 20 000 и 10 000 тенге, а также сертификаты на диагностику автомобилей (пр. Нурсултана Назарбаева, 34, Карбышева, 34 «А», тел.: 8-714-2-74-90-74, 8-705-925-35-90).

Участник № 7 - Константин РУДЕНКО (Костанай).

Стаж вождения: 8 лет. Автомобиль: Mitsubishi Challenger. Цвет: белый, камуфляж. Пробег: 320 000 км. Год выпуска: 1996. Объем двигателя: 2,8 л, дизельный. КПП: автоматическая.

На своем автомобиле Константин выезжает на охоту и просто на природу / Фото из личного архива

- Автомобиль приобрел 2 года назад, в Алматы. До этого ездил на легковых авто и всегда хотелось приобрести машинку побольше «джипа», так как люблю выезжать на природу и хотелось быть уверенным в своем автомобиле, что он доедет хоть куда! Дополнительно ничего не устанавливалось, машина в полном стоке. Единственное, что сделал, вместе с супругой обклеили машину в камуфляж, если можно это так назвать. Идея появилась из ниоткуда: вечером за ужином зашел разговор о том, что белый цвет машины как-то скучноват, и было принято решение купить винил. Потратили один вечер, чтобы все нарисовать, вырезать, и еще вечер, чтобы это все поклеить. Ласково я называю свой автомобиль «Крокодилом».

Константин Руденко: «Автомобиль я выбрал большой и надежный, а значит, довезет куда надо!» / Фото из личного архива

Была одна история: в начале марта 2022 года проехали на заметенную трассу забрать застрявшую легковую машину со знакомыми. Доехали. Пока развернули и откопали машину, наш след уже замело. Зацепили легковушку на буксир и поехали на ощупь. В итоге по пути отцепился крюк, мы потеряли машину, которую спасали, из-за бурана не видно ничего, а аварийка у них не работала. Так и ехали на протяжении 20 км, пока не стало видно, что их нет. Пришлось возвращаться. В итоге вытащил их и довез до дома, но больше они меня о помощи не просили...

Семью в поездках сопровождает пес Ричард / Фото из личного архива

В сезон езжу на охоту. Летом с семьей и собакой по кличке Ричард выезжаем на природу. Автомобиль я выбрал именно такой, потому что это большая надежная машина, а значит, довезет куда надо! Из недостатков могу отметить только большой расход топлива - 18 л на 100 км.

Условия конкурса

Вы можете поддержать участника № 7 Константина Руденко в stories аккаунта Instagram @ng.kz_ с 11.00 субботы, 25 марта, до 11.00 воскресенья, 26 марта. Редакция оставляет за собой право аннулировать голоса в Instagram при подозрении на их накрутку.

Вы также можете принести в любой пункт приема объявлений «НГ» купон, размещенный на этой странице, написав на нем номер и фамилию участника. Купоны принимаются с 9.00 пятницы, 23 марта, до 10.00 понедельника, 27 марта. Один купон равен 10 голосам. Все поступившие голоса (купоны и stories) будут суммироваться в общий рейтинг.

В поддержку участницы № 6 Татьяны Некрасовой поступил 141 голос.