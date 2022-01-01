Кто отвечает за остановки?
Заметил, что на новые остановочные павильоны клеят различные объявления и афиши. Кто-то несет за это ответственность и как его накажут?
Kuljaim Dos, пользователь сайта ng.kz
Комментарий:
На вопрос отвечает руководитель отдела ЖКХ, ПТ и АД акимата Костаная Данияр САБИТОВ:
- Отдельный договор на обслуживание и содержание остановочных павильонов не заключался. Подрядные организации осуществляют обслуживание остановок на основании текущего содержания города. Павильоны, которые находились в неудовлетворительном состоянии, были заменены на новые в рамках договора на установку 100 остановочных павильонов. В отношении вандалов, портящих состояние остановочных павильонов, заводится административное дело органами внутренних дел в соответствии с действующим законодательством.
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