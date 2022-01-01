По информации отдела РАГС аппарата акима Костаная:

- зарегистрировали брак 23 пары. Самому молодому жениху - 19 лет, невесте - 18. Самому зрелому жениху - 59 лет, невесте - 50;

- зарегистрированы 4 развода;

- зарегистрированы 52 новорожденных: 23 девочки и 29 мальчиков. Самые популярные имена малышей: Медина, Рамина, Таир. Самые редкие: Адина, Лиана, Ханболат. Самому молодому папе - 20 лет, маме - 19. Самому зрелому папе - 45 лет, маме - 44 года;

- умерли 42 человека: 15 мужчин и 27 женщин.

По данным костанайского областного центра психического здоровья:

- в Центр временной адаптации и детоксикации доставили 161 человека, из них поместили 152: 135 мужчин и 17 женщин.

По сведениям пресс-службы ДП Костанайской области:

- зарегистрированы 134 уголовных правонарушения, в том числе 41 кража и 45 фактов мошенничества;

- разысканы 14 без вести пропавших лиц;

- раскрыты 53 преступления;

- зарегистрированы 11 наркоправонарушений: 5 наркопроступков, 2 факта сбыта, 1 факт хранения в особо крупном размере, 2 факта контрабанды и 1 факт незаконной рекламы наркотических веществ.