Что можно легко соорудить из горсти цветной капусты или брокколи

Изделия из цветной капусты выглядят именно как котлеты / Фото Доры ГОЛОДНОЙ

Конец марта - время производить регулярные ревизии овощных заморозок, заготовленных еще осенью. Хоть и говорится, что хранить такие наборы можно бесконечно долго, но мое мнение - все-таки лучше их употреблять в течение одного года. Недавно я, например, расправилась с последней упаковкой цветной капусты.

Кочешки в ней были разнокалиберные. Такие удобно пускать на суп-пюре, но надоел за зиму. «Гугл» услужливо выдал рецепт котлет. Написано было аппетитно.

Начало / Фото Доры ГОЛОДНОЙ

Замороженную капусту отваривать уже не нужно было, достаточно, чтобы она полностью оттаяла. (Сырую автор советовал отварить минуты три). Пока капуста в тепле отдавала лишнюю воду, я достала кусок твердого сыра, яйцо, немного манной крупы.

Натёртый сыр / Фото Доры ГОЛОДНОЙ

Сухари / Фото Доры ГОЛОДНОЙ

Фарш / Фото Доры ГОЛОДНОЙ

Растаявшую капусту отжала, порезала помельче, загрузила в емкость блендера, посолила, добавила немного сахара, туда же выпустила яйцо. Все пробила блендером: не в пюре, а так, чтобы мелкие кусочки капусты остались. Масса была жидковатой. Выложила ее в миску и добавила манной крупы. Перемешала и оставила на 15 минут. Это важный момент. Как бы вы оттаявшую капусту ни отжимали, воды в ней все равно останется немало, да еще яйцо разболтано. Манка в этой массе должна набухнуть, вобрав жидкость. Последнее вложение - горсть мелко натертого сыра. Впрочем, я еще добавила немного имеретинского шафрана. Для цвета, а то какой-то он у фарша непривлекательный. И положила немного растертого в ступке чеснока.

Потом сформировала котлетки, обваляла в сухарях и поджарила на топленом сливочном масле. Можно было и на растительном. Вкусные штучки получились. Ела горячими с пюре из картофеля и корневого сельдерея. Две остались. Оказалось, что холодными капустные котлеты тоже очень хороши в качестве перекуса. Я бы больше греть их не стала.

Точно так же можно сделать котлеты из брокколи. Есть еще не опробованный мною вариант котлет из куриного фарша пополам с цветной капустой.

Если вы спешите, тогда вместо манки воспользуйтесь мукой. Но не переложите, котлеты же делаем капустные. С мукой массу лучше доводить до состояния очень густой сметаны, на сковороду тогда класть большой ложкой.

Готовые котлеты / Фото Доры ГОЛОДНОЙ

Ингредиенты

Замороженная цветная капуста - 350-400 г, 1 яйцо, 80 г твердого сыра, 1 зубчик чеснока, 1-1,5 ст. л. манной крупы или 3 ст. л. муки.