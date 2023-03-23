Чемпионат Казахстана по ловле на мормышку прошел под Рудным

Чемпионы Казахстана в личном зачете. В центре - Роман Ткачук, справа - Дмитрий Елисеев, слева - Павел Логвиненко / фото предоставлено Кириллом ВИЛЬЯНОВЫМ

Финал нашей зимы - традиционно время рыбацких соревнований. Проведение республиканского первенства мормышечников в этом сезоне было доверено нашей Костанайской области.

Как рыболов стал спортсменом

Станет ли рыбалка олимпийским видом спорта? Вопрос, на который по сей день нет ответа. Хотя Международная конфедерация спортивного рыболовства (CIPS) еще в 2016 году подала заявку на включение рыбалки в программу Олимпийских игр 2020 года. Однако олимпийский Токио, увы, так и остался без рыбалки. Хотя кто сегодня сомневается в том, что рыбная ловля - один из самых массовых видов спорта на земном шаре? То, что рыбалка - не только хобби, увлечение, но и полноценный спорт, доказывают проводимые в разных странах международные соревнования и даже чемпионаты мира. Руководство CIPS собрало огромное количество материалов, чтобы убедить Международный олимпийский комитет признать спортивную рыбалку официальным олимпийским видом спорта.

Удивительно, но у этой инициативы есть сторонники не только за, но и против. Таковых встречала и среди своего окружения. Те, кто за, считают, что включение спортивной рыбалки даст мощнейший толчок для ее популяризация и активизирует отношение государства к водоемам, рыбе, природе и экологии в целом. Это будет способствовать созданию рыболовных секций, финансируемых государством, вовлечению детей в рыболовный спорт, что, в свою очередь, станет для них альтернативой порокам улицы. А для бизнеса - стимулом в развитии рыболовного туризма. Возможно, олимпийский статус рыбалки заставит и чиновников поменять свое прохладное отношение к рыболовам-любителям.

На льду / фото предоставлено Кириллом ВИЛЬЯНОВЫМ

Уверена: те, кто против, - не рыболовы. Они утверждают, что рыболовный спорт - это вообще антигуманное занятие: нельзя мучить рыбу ради разрядов и рекордов. И включение рыбалки в олимпийские дисциплины - это кощунство на мировом уровне. А «зеленые» переживают по поводу того, что включение рыбалки в Олимпийские игры даст толчок в развитии индустрии снастей, приманок, способов ловли, и рыбы в водоемах не останется. Считают, что и зрелищность рыбалки - понятие спорное. Наблюдать за рыболовом, корпящим часами над своей удочкой, интересно только тому, кто сам рыболов. Всем же остальным смотреть на это таинство просто скучно.

А пока мир дискутирует на эту тему, спортивная рыбалка набирает обороты. В Казахстане Федерация спортивного рыболовства существует вот уже 20 лет. Создавалась она с целью дать возможность рыболовам-спортсменам выступать на международных соревнованиях. И они выступают. В 2003 году на II Кубке мира по спортивной рыбалке на море в Южной Корее (г. Йосу) наша команда из 19 спортсменов заняла 1-е место в командном зачете. В 2007-м в Тайване - 4-е место в командном зачете. А в 2017 году казахстанские карпятники стали бронзовыми призерами первенства мира.

Сейчас ОО «ФСР РК» имеет зарегистрированные филиалы федерации в Астане, Алматы, Шымкенте, Павлодаре, Атырау, Актау, в Карагандинской, Туркестанской, Актюбинской и Восточно-Казахстанской областях. Есть таковой, возглавляемый ныне Анатолием Порониченко, и в Костанае.

Рыцарей мормышки примирила «Дружба»

Замечу: в нашей области рыболовные состязания республиканского уровня проводились неоднократно. И вот в минувшие выходные на Каратомарском водохранилище, в районе турбазы «Дружба», прошел 21-й чемпионат Казахстана по спортивному лову рыбы со льда на мормышку, организатором которого стала Федерация спортивного рыболовства РК.

31 участник из разных уголков страны приехал на наш лед побороться за звание сильнейшего мормышечника республики. Чтобы протестировать места клева, спортсмены стали подтягиваться к «Дружбе» за несколько дней до начала состязаний: вымеряли глубины, анализировали рельеф дна, тестировали снасти, насадки, прикормки. Одни с помощью современных гаджетов, другие по старинке, не доверяя электронике. Рассказывает участник соревнований Кирилл ВИЛЬЯНОВ:

- Накануне вечером каждая команда рисовала свои карты глубин, отмечая на них перспективные места, и, самое главное, просчитывала и обозначала, где была рыба. 17 марта, в 10.00, прошла официальная тренировка без входа в зону лова. И все спортсмены растянулись на протяжении всех секторов, а это без малого 110х60 м каждый сектор, по три для первого тура и по три для второго. И вот настал день Х. В 9.00 было построение команд и официальное открытие чемпионата. Прошла жеребьевка. Участники начали выдвигаться на позиции. И вот он, заветный выстрел ракетницы, и погнали игроки бороться за перспективные места в зонах, бурить лед в поисках заветной рыбы. Кто-то выбрал тактику двух лунок, старался приманить рыбу к этому месту, а кто-то активно перемещался, бурил, пытаясь найти рыбу сразу. В 13.00 состоялся финиш первого тура, все покинули лед, рыбачить в этот день уже было нельзя. Взвешивание и промежуточные итоги были определены к 16.00, в лидерах первого дня - Актобе, Павлодар, Караганда. Наши костанайцы - пятые и седьмые, так как мы выставили две команды и один участник выступал в личном зачете. Но шансы на победу мог дать второй день соревнований. И вот настало следующее утро, снова построение, перекличка и выход к секторам. В 10.00 - старт, и вновь начались «шахматы на льду». Рыба шла к кому-то чаще, к кому-то реже, к кому-то крупнее, к кому-то мельче. Но тем не менее с уловом оказался каждый. В 13.00 прозвучал финишный свисток, все «сломали» лески, сдали рыбу судьям и удалились со льда. Уже через полчаса судьи начали мерить уловы, подводить итоги двух туров и награждать победителей.

Победители чемпионата Казахстана / фото предоставлено Кириллом ВИЛЬЯНОВЫМ

В тройку призеров, увы, костанайцы не попали. Первой среди равных стала команда «Охота на рыбалку» из Павлодара, серебро - за «Клевыми» из Караганды, бронза - у павлодарской команды «Иртыш FM». И все-таки порадовал костанайцев Дмитрий Елисеев, ставший серебряным призером в личном зачете. Золото «заработал» Роман Ткачук из Экибастуза, бронзу - Павел Логвиненко из Павлодара.

Федерация спортивного рыболовства, участники соревнований отметили работу организаторов и судей: Олега Боргуля, Николая Котлярова, Алексея Крутова, Анатолия Порониченко, Ильсура Зарипова, Фарита Сабитова. Гости разъехались по городам и весям перемалывать впечатления, анализировать результаты и готовиться к новым стартам. Победителей, в том числе и нашего Дмитрия Елисеева, в 2024 году будет встречать Монголия, где пройдет чемпионат Азии.

Ну а в заключение вновь задамся вопросом: что отличает рыболова-спортсмена от рыболова-любителя? Думаю, что каждая рыбалка для спортсмена - это отнюдь не отдых на природе с азартным стимулом порадовать рыбой кастрюльку или сковородку, а потом бесконечно рассказывать байки о своих трофеях. Это каждый раз новый вызов и новый опыт, который понадобится для того, чтобы подняться еще на одну ступеньку выше и в своем понимании природы, и в азарте победить не только рыбу, но и соперника, то есть стать Primus inter pares (первым среди равных). Причем проявление последнего возможно только тогда, когда на то же самое нацелены и те, кто соревнуется с тобой.

Клев-инфо

Напомним о сроках нерестовых запретов. На водоемах города Аркалыка, Амангельдинского, Джангельдинского районов Костанайской области на лов:

щуки - с 20 марта до 20 апреля;

сазана (карпа), леща, линя, судака - с 20 апреля по 30 мая.

На водоемах других районов и городов Костанайской области на лов: