Об участке голых труб «в очень плачевном состоянии» сообщила «НГ» жительница Костаная Акмарал КУТЕПОВА. Женщина рассказала, что не так давно переехала в новую высотку по ул. Пушкина, 131.

Трубы напротив дома № 131 по ул. Пушкина голые и с рваной изоляцией / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

- Прямо перед нашим домом проходит теплотрасса, - сообщила читательница. - Она в таком плачевном состоянии, что стыдно описывать. Голые участки по всей длине, какие-то клоки рваной изоляции торчат в разные стороны. Возможно, многие ее не замечают, потому что трубы проходят между забором и стадионом.

На месте корреспонденты «НГ» увидели длинную теплотрассу рядом со стадионом и напротив дома по ул. Пушкина, 131. Труба практически без изоляции, лишь местами видны рваные клочки ветхой изоляции.

Ул. Урицкого, 4. Теплотрассу хорошо изолировали / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

Ул. Урицкого, 4. Теплотрассу хорошо изолировали / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

Трубы во дворе дома № 4 по ул. Урицкого, о которых «НГ» писала две недели назад, работники КТЭК хорошо закрыли.

Пр. Аль-Фараби, 136. Свалка во дворе дома уменьшилась, но часть мусора еще лежит / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

Свалка во дворе дома № 136 по пр. Аль-Фараби спустя две недели стала намного меньше.

Присоединяйтесь!

Замечайте, фотографируйте участки теплотрасс без изоляции на улицах и во дворах Костаная. Сообщайте о них в редакцию «НГ» по телефону 53-69-95, на WhatsApp 8-747-907-57-92, присылайте по адресу ng@ng.kz. Поможем тепловикам сберечь наши общие деньги!