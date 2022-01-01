По информации отдела РАГС аппарата акима Костаная:

- зарегистрировали брак 37 пар. Самому молодому жениху - 20 лет, невесте - 19. Самому зрелому жениху - 55 лет, невесте - столько же;

- зарегистрированы 2 развода;

- зарегистрированы 85 новорожденных: 44 девочки и 41 мальчик. Самые популярные имена малышей: Амалия, Эльвира, Ерхан, Арсений, Назар. Самые редкие: Мия, Медни, Алим, Радмир. Самому молодому папе - 25 лет, маме - 21 год. Самому зрелому папе - 50 лет, маме - 45;

- умерли 63 человека: 29 женщин и 34 мужчины.

По сообщению КГП «Костанайская областная станция скорой неотложной медицинской помощи»:

- на телефон 103 по области поступили 1 715 вызовов, из них 556 - к детям. В том числе на травмы и несчастные случаи - 307, из них 48 - к детям. Поступили 9 вызовов на ДТП. В авариях пострадали 11 человек, 10 из них были экстренно госпитализированы. 1 пострадавший скончался. В ДТП пострадал 1 ребенок;

- всего скорая помощь доставила в больницы 451 человека.

По данным костанайского областного центра психического здоровья:

- в Центр временной адаптации и детоксикации доставили 171 человека, из них поместили 162: 146 мужчин и 16 женщин.

По сведениям пресс-службы ДП Костанайской области:

- зарегистрированы 135 уголовных правонарушений, из них 49 краж и 36 мошенничеств;

- разысканы 10 без вести пропавших лиц, все установлены;

- раскрыты 56 преступлений;

- зарегистрированы 9 наркоправонарушений: 6 наркопроступков и 3 факта сбыта наркотических веществ;

- за выходные дни сотрудники полиции задержали 34 водителя, которые управляли транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.