Какую поддержку получили казахстанские предприниматели в 2022 году

Новая экономическая политика Казахстана направлена на развитие малого и среднего бизнеса и села. Особое внимание уделяется насыщению внутреннего рынка отечественными товарами и услугами. В развитии микро-, малого и среднего бизнеса в РК активное участие принимает специальный фонд развития предпринимательства - Фонд "Даму", дочерняя организация НУХ "Байтерек". Реализация госпрограмм фокусируется на развитии массового предпринимательства как драйвера экономики, решающего множество задач.

В качестве финансового агента Правительства РК Фонд "Даму" успешно реализует государственные программы, нацеленные на повышение предпринимательской активности в стране. На решение этих вопросов направлены финансовые инструменты фонда: субсидирование процентной ставки по займам предпринимателей, частичное гарантирование по кредитам и льготное финансирование через БВУ.

В 2022 году более 960 проектов предпринимателей Костанайского региона поддержаны Фондом. Общая сумма кредитов составила более 25,4 млрд тенге. Более половины из этих средств направлены на развитие новых проектов и модернизацию действующих производств. Развитие обрабатывающей промышленности - одно из приоритетных направлений. Эта отрасль поддерживается фондом в рамках Национального проекта по развитию предпринимательства 2021-2025 годы, программы "Экономика простых вещей" и "Даму Өндіріс", направленных на насыщение внутреннего рынка отечественными товарами народного потребления и стимулирование ее конкурентоспособности.

Один из таких проектов - «Строительство мясоперерабатывающего комбината». ТОО «BEEF EXPORT GROUP» реализовало инвест проект и построило завод производственной мощностью 20 тыс. тонн мяса в год. Предприятие выпускает охлажденные и замороженные туши КРС и МРС, а также обваленное мясо КРС и МРС, фарш, полуфабрикаты, субпродукты и эндокринное сырье.

ТОО «Торговый Дом Аманат» — это одно из ведущих предприятий Казахстана в секторе производства лапши быстрого приготовления. Компания воспользовалось господдержкой и получило кредит на льготных условиях. Займ использован на закуп сырья для производства. Производственный цех, в котором трудится в среднем 60–70 человек, оснащен современным оборудованием, которое позволяет выпускать продукцию высокого качества. Лапша производится из тщательно переработанного зерна, выращенного в северных регионах Казахстана.

ИП Игликов производит фасады МДФ для корпусной мебели. Предприниматель для расширения своей деятельности получил льготный кредит на покупку оборудования и закуп сырья.

В прошлом году были внесены изменения в Нацпроект по развитию предпринимательства. Так, была установлена сумма займов по проектам в моно-, малых городах и сельских населенных пунктах во всех секторах экономики: для субсидирования до 1,5 миллиарда тенге, для частичного гарантирования до 360 миллионов тенге. Увеличен размер гарантии фонда до 85 процентов от суммы кредита в западных и южных регионах республики, в том числе в областных центрах данных регионов.

В рамках реализации госпрограмм акцентировано внимание на развитии приоритетных отраслей экономики, влияющих на повышение качества жизни казахстанцев, в их числе образование, здравоохранение, легкая промышленность, туризм и другие секторы промышленности.

Кроме этого, предпринимателям предоставлена возможность рефинансирования кредитов, полученных в подсанкционных российских банках, с сохранением получаемых субсидий и гарантий фонда в других БВУ.

В своей работе Фонд Даму стремится сделать бизнес-процессы максимально доступными, удобными и прозрачными. Для реализации этой цели с 2016 года планомерно внедрялись цифровые технологии. Сейчас процесс рассмотрения заявки не превышает 5-10 рабочих дней, раньше это занимало до 21 дня. Если ранее для подписания договоров требовалось от 3 до 5 рабочих дней, то сегодня подписание документов производится в течение одного часа. Заявки предприниматели могут подавать онлайн через eGov.kz и online.damu.kz. В 2022 году доля онлайн-заявок составила 97 процентов.

На правах рекламы