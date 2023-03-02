«Благосостояние людей – ключ к развитому Казахстану!»



Уважаемые Казахстанцы!

Я обращаюсь не просто к соотечественникам, я обращаюсь к каждому из Вас!!!

Мы не можем позволить себе забыть, что общественный порядок, экономический и социальный прогресс и процветание не возникают сами по себе, а являются в том числе результатам непрерывных усилий и постоянного внимания народа Казахстана.

В своей Предвыборной программе я хотел бы уделить внимание самому главному богатству нашей страны – народу Казахстана.

Ведь самым ценным активом является доверие народа страны!

Прочными фундаментами независимости и суверенитета страны являются сильная экономика и социальная справедливость!!!

Нам просто необходимо делать шаги к обеспечению комфортной и безоблачной жизни для нашего народа, ведь без решения социальных вопросов невозможно поднять экономику.

Нам стоит попытаться в полном объеме обеспечить базовые потребности людей, и только в этом случае, у них будет возможность подумать о собственном вкладе в развитие нашей общей Родины – Казахстана.

Дети – это наше будущее. Поэтому считаю, что начинать стоит с реформ в сфере образования.

Дети с маленького возраста должны получать необходимые знания и наполнять свой ум новыми креативными идеями.

Для этого необходимо улучшить ситуацию с очередностью в детские дошкольные учреждения.

Считаю необходимым направлять частные инвестиции в строительство и открытие новых детских дошкольных учреждений. А также повысить заработную плату воспитателям, ведь этим людям мы доверяем самое дорогое – наших детей.

В сфере среднего образования на сегодняшний день, в рамках реализации Предвыборной программы нашего Президента Касым-Жомарта Токаева, уже проводится работа.

Будут открыты тысячи современных ученических кабинетов, введены более миллиона ученических мест, все школы будут обеспечены высокоскоростным интернетом, будет повышаться статус педагогов.

Однако, помимо всего вышеперечисленного, необходимо обеспечить надежную защиту наших детей. Предлагаю ввести в каждой школе надежную систему охраны и пропусков.

Молодежь – это движущая сила нашей страны на пути к позитивным изменениям. На нее мы возлагаем большие надежды! . Поэтому большое внимание необходимо уделять воспитанию и образованию молодого поколения.

К сожалению, большое количество талантливых молодых людей покидают нашу страну, уезжая получать высшее образование за рубежом и впоследствии остаются там.

Нам необходимо создать условия для качественного высшего образования. Нужно увеличить число грантов для одаренной молодежи по востребованным специальностям с последующим трудоуйстройством.

А для многодетных семей и других социально уязвимых слоев населения и вовсе сделать среднее специальное и высшее образование бесплатным!

Качественная медицина должна стать доступной не только в крупных городах, но и в сельских населенных пунктах!

Для этого, в первую очередь, необходимо привлекать квалифицированные кадры и создавать условия для роста и развития не только в городах, но и на селе. Чтобы врачи не уезжали снова, отработав все выданные им подъемные пособия.

Необходимо развивать отечественное фармацевтическое производство. Граждане должны быть обеспечены большим спектром лекарств.

Также необходимо снижать уровень заболеваемости населения и увеличивать продолжительность жизни. Должна быть налажена система раннего выявления различных заболеваний.

Социальная поддержка населения остается в числе важнейших аспектов государственной политики.

На сегодняшний день существует множество направлений мер социальной защиты граждан. Однако, число нуждающихся не перестает расти. Предлагаю пересмотреть размеры социальных выплат, увеличивая их в соответствии с ростом инфляции.

Особое внимание должны получить граждане с ограниченными возможностями. Необходимо создавать для данной категории граждан соответствующие рабочие места, давая возможность обеспечивать себя .

Уважаемые сограждане!



Все вышеперечисленное реально осуществить. У нас общая понятная цель, реализовав которую, мы вместе сможем сделать нашу жизнь лучше!

Люди – это наше главное богатство! Поэтапно делая шаги на пути к Новому Казахстану, очень скоро мы сможем пожинать плоды своих трудов. Давайте вместе построим страну, в которой всем нам будет комфортно жить!

Это предвыборная борьба – больше чем борьба между партиями, это борьба между точками зрения на цели и задачи которые нам вместе необходимо осуществить!!!

Оплата произведена из средств республиканского бюджета