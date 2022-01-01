Капелька света на нашей сцене

Февраль - месяц не только метелей, но и самых разнообразных событий в культурной жизни Костаная. И одно из них, может быть, внешне далеко не из самых заметных, - это «Встреча друзей», концерт группы ветеранов в уютном актовом зале областной библиотеки, пришедшийся на… 14 февраля, День влюбленных, еще совсем недавно популярный и у нас в Казахстане, но оттесненный в тень «наступлением на иностранщину», почему-то столь терпимую, когда доходит до рекламы тех или иных товаров, новаций и услуг.

Изначально «Встреча друзей» - это ветеранский клуб микрорайона Железнодорожный, члены которого уже не первый год собираются в библиотеке. Да и само слово «члены» при упоминании о нем кажется каким-то чужеродным, слишком уж официальным, ведь и на сцене, и в заполненном зале именно друзья, причем те, кто живет нераздельно с искусством, дышит искусством, прикасаясь в меру сил к той культуре, которая нас пока еще объединяет…

Естественно, что никакое стойкое объединение немыслимо без ведущего, и таким лидером уже годы является Лариса Михайловна Сергазина - изящная, стремительная женщина с фигурой 19-летней, о которой трудно сказать, что она уже бабушка взрослого внука. Фигура ее, ее образ настолько показательны, что мне хотелось бы поделиться бликами своих впечатлений и с читателем. Тем более что даже дата концерта-встречи не случайна. Накануне (13 февраля) у ведущей - день рождения, ознаменованный 45-летней жизнью с миром библиотеки.

Лариса Михайловна родилась в 1960 году в Башкирии. Точнее, родились две девочки-близняшки, позже оказавшиеся на Урале. Жизнь их была нелегка, уже в 9 лет потеряли отца. Мать не только вырастила их, но и заронила любовь к поэзии и искусству. И это не случайно: еще будучи учащейся саратовского техникума, она при всяком возможном случае стремилась в оперу и на концерты. А в Саратове было что послушать и что увидеть. Казалось бы, банальность. Но так ли? Ведь и жизнь, и интересы матери - это и блики той жизни «простых работяг», которые отнюдь не были винтиками. И, конечно же, таким работягам было что передать детям.

В 1976 году семья переехала в Кустанай. С музыкальной школой за плечами в 1977 году Лариса поступила в училище культуры на отделение хорового дирижирования. Дома это виделось естественным. Девочка росла болезненной, хрупкой. А что музыка? Не самый тяжелый вид работы. Но это как посмотреть. Аккордеон, с которым, бывало, приходилось проводить по три часа на ногах, весит больше 8 кг (для сравнения: автомат Калашникова весит 4 кг).

Концерты, естественно, были и в годы учебы. По окончании же, так или иначе, вся жизнь оказалась связанной с музыкой. Хотя не только. Вторая профессия - организатор досуга в профилактории. Что же касается музыки, то здесь и работа с малышами, и труд аккомпаниатора, сопровождавшего девчушек, занимавшихся художественной гимнастикой. Бывали и курьезы. Однажды на выезде девчонки-гимнастки слишком увлеклись встречами с боксерами и не проверили заранее высоту потолков в зале (которая важна не только в гимнастике, но, к примеру, и в настольном теннисе). Когда выступавшая подбросила вверх булавы, те нежданно достигли потолка, и одна из булав при падении обрушилась на раскрытый рояль. Но не останавливаться же? Вот так и пришлось играть со скачущей по роялю булавой, пока, наконец, та не была вытащена…

Но еще больше запомнился детдом, место удивительной жизни, в которую Лариса Михайловна погрузилась с головой. 240 детей. И 67 из них занимались музыкой. Это ли не счастье?

Была и работа с инвалидами, и многое другое, включая и… работу вахтером в КГУ. И это тоже было счастье. В чем же, спросите вы. Дело в том, что в те годы в Костанайском университете, именно в левом крыле центрального корпуса, располагались художники и музыканты (корпус Б). Когда все расходились, можно было отдаваться музыке, благо музыкальные инструменты оставались доступными.

Не удивительно, что и на сцене в библиотеке Лариса Михайловна смотрелась и увлеченной, и профессиональной, легко сменяя дирижерский взмах руки на флейту… Своими движениями, своей увлеченностью она казалась капелькой света. И когда я вместе с другими смотрел на выступавших (которых никто к тому не понуждал), когда слушал пение и музыку, невольно подумал, что вот уже давно нет училища культуры, нет даже и страны, в которой такие училища были востребованы, а оно, это училище, как и тысячи ему подобных, словно свет погасшей звезды, шлет нам свои частицы-капельки.

Здесь есть над чем призадуматься. Мы часто, и бывает справедливо, поем дифирамбы мэтрам искусства, именитым персонам экранов. Но и в быту, и в искусстве, так же как, например, в шахматах, без увлеченных разрядников и кандидатов в мастера спорта некому было бы оценить мастерство чемпионов. Именно такие капельки света делают возможной жизнь и спорта, и искусства в нас, наших детях и внуках.