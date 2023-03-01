Для того чтобы удовлетворить обе заявки в полном объеме, необходимо 1 255 000 тенге.

Напоминаем, что, начиная с 129-го тура, все сборы идут на личные карты участников проекта. Каждый, кто желает внести свою лепту в общее доброе дело, может сам выбрать, на чей счет отправить деньги. Возможно, в будущем будет открыт банковский счет проекта. А возможно, что останутся нынешние правила. Во всяком случае, первый опыт оказался удачным.

Встать на ноги к школе

Пока Адилбек может ходить только за руку с мамой / Фото из архива Айжан МУРЗАХМЕТОВОЙ

6-летний Адилбек БУЛАТ из Костаная был участником пяти туров нашего проекта: 69-го, 78-го, 101-го, 114-го и 119-го. У мальчика ДЦП, спастическая диплегия, расходящееся косоглазие, дальнозоркость. Родители начали возить малыша на курсы реабилитации, даже когда врачи еще не были уверены в диагнозе, а в медкарте Адилбека было написано: «Риск ДЦП». Таким образом, они не потеряли драгоценное время. Все курсы реабилитации, которые проходил мальчик, принесли хорошие результаты.

Сказать, что родители делают все для выздоровления сына, это ничего не сказать. Адилбека возили на курсы реабилитации в самые лучшие медицинские центры, а когда узнали, что в Сент-Луисе (США) есть доктор Парк, разработавший свою методику операции деформированных тазобедренных и голеностопных суставов, отважились на дальнее путешествие, чтобы Адилбек мог прочно стоять на ногах. Для оплаты операции собирали деньги через соцсети, а когда поняли, что не хватает, решились продать свой дом в поселке Амангельды (Красный Партизан), где с такой любовью был обустроен быт, имелась отдельная комната для занятий Адилбека. Всего этого пришлось лишиться. Тогда, в 2021 году, наши читатели помогали собрать на оплату перелета в США. Операция прошла успешно, как сказал тогда сам мальчик: «Раньше у меня были плохие ноги, а сейчас хорошие».

Но даже самая замечательная операция - это еще не все. Требуется снова учить мышцы работать, но только уже в нормальном состоянии, без спастики.

Сейчас Адилбек посещает КПП в обычной средней школе № 16, куда ходит, разумеется, в сопровождении мамы. Учитель его хвалит, каждый день мальчик приносит звездочки (оценочный показатель в нулевом классе). Ходит он за руку с мамой, дома передвигается только у стенки. Ему по-прежнему требуются курсы реабилитации.

- Адилбек выиграл главный приз в сумме 50 тыс. рублей на реабилитацию в МЦ «Ты здоров» в Пензе, - сообщила мама мальчика Айжан МУРЗАХМЕТОВА. - Конкурс был новогодний, мы не думали, что выиграем, так как участников было много, со всей России, но обладателями главного приза стали именно мы. Мы давно мечтали пройти реабилитацию именно в этом центре, но все откладывали. А тут такая возможность. Выигранную сумму можем потратить только на реабилитацию в этом центре. Но один курс лечения нам посчитали на 144 000 рублей. Остальные 94 000 рублей мы должны оплатить самостоятельно. Записали нас на конец марта. А собрать своими силами удалось лишь 200 000 тенге. Сбор в соцсетях приостановился, сейчас так тяжело вести сборы. Все родственники и друзья помогли нам с поездкой в Америку на операцию, больше помочь не могут. Проект «Нужные деньги» - наша последняя надежда. Так хочется, чтобы в сентябре сын пошел в школу вместе со всеми детьми.

Если перевести в тенге, требовалось добавить к выигранной сумме еще 560 000 тенге. Из них самостоятельно собрали 200 000, и сбор остановился. Таким образом, нужно добрать 360 000 тенге.

В семье работает только папа мальчика, его зарплата - 150 000 тенге, пособие Адилбека -105 000 тенге. Квартира съемная, на это уходит значительная часть бюджета. В семье есть еще 9-летняя дочь.

От помощи наших читателей зависит, пойдет Адилбек в школу со всеми или перейдет на домашнее обучение.

Карта «Каспи» 4400 4302 0993 7462, Мария Н. (бабушка Адилбека).

Карта привязана к номеру телефона +7-775-277-99-29.

Редкая болезнь

Врачи дают Дмитрию хорошие шансы на восстановление / Фото из архива Дмитрия КУШАКОВА

30-летний Дмитрий КУШАКОВ из п. Владимировка Костанайского района впервые обращается за помощью в проект «Нужные деньги». Уже 4 года он прикован к инвалидному креслу.

До 26 лет Дмитрий жил обычной жизнью, работал, создал семью, радовался рождению ребенка, строил планы на будущее. Все как у всех. Никто, будучи молодым и здоровым, не думает о том, что именно с ним может случиться беда. В жизнь Дмитрия такая беда пришла в 2018 году, когда он работал на ТЭЦ в Костанае. На работе получил травму. Удар пришелся на область лопатки и был таким сильным, что мужчина почувствовал жар по всему телу и едва не потерял сознание. Но потом острые ощущения прошли, а на вполне терпимую боль в месте удара Дмитрий перестал обращать внимание. Как все думают в таких случаях: «Само пройдет». Он даже в больницу не стал обращаться и продолжал работать и посещать спортзал. Но уже через месяц после травмы все изменилось.

- После очередного похода в зал у меня стали сильно болеть ноги, - вспоминает Дмитрий Кушаков. - На протяжении трех дней я думал, что перетренировался. Но становилось хуже. Пока в один день меня не парализовало по пояс, это было ночью. На следующий день меня госпитализировали в областную больницу, в инсультное отделение. Там лежал под капельницей. Через день отказали руки и меня парализовало полностью, вплоть до отказа дыхания. Тогда меня перевели в реанимацию. Два месяца провел на аппарате ИВЛ. Слава богу, врачи спасли жизнь. Потом начал дышать самостоятельно и к рукам стала возвращаться чувствительность.

Случай Дмитрия неординарный, поэтому врачи не сразу поняли, что с ним, и ставили разные диагнозы - «инсульт», «энцефалит», «менингит»... В итоге все специалисты сошлись на том, что это острый поперечный миелит. По сути, это воспаление белого вещества спинного мозга, которое стремительно развивается и приводит к потере не только двигательной, но и чувствительной функции спинного мозга. По медицинской статистике, ежегодно заболевают им от одного до четырех человек на 1 млн населения. Поэтому медики не так часто с ним сталкиваются. Причин возникновения этой болезни несколько, но самой частой признается вирусная инфекция. Примерно треть больных имеет все шансы вернуться к полноценной жизни, еще одна треть не до конца восстановится и будет испытывать постоянную слабость. И треть больных останется навсегда прикованной к инвалидному креслу.

Дмитрий точно не входит в последнюю треть, врачи дают весьма неплохие прогнозы относительно его восстановления.

В 2019 году в столичном ННМЦ по квоте ему вводили стволовые клетки, но результата нет. Медики объяснили, что для пробуждения нервных окончаний необходима длительная реабилитация. Серьезная реабилитация в стенах медицинских центров - дело недешевое. У Дмитрия таких финансовых возможностей нет. Он самостоятельно занимается в домашних условиях, есть определенная динамика, но она несоизмерима с той, какую обеспечил бы реабилитационный центр. А молодому мужчине так хочется вернуть себе полноценную жизнь.

- Сейчас я в разводе по обоюдному согласию, - говорит Дмитрий. - С дочерью вижусь, бывшая жена привозит на выходные. Когда она приезжает, просит: «Пап, давай поиграем в прятки!» Но я в инвалидной коляске, приходится говорить дочке, что я не могу, от этого становится больно на душе. Она еще маленькая, не понимает, почему я не могу с ней поиграть. Моя мечта - встать на ноги, жить полноценной жизнью и проводить больше времени с дочкой. Своими ногами отвести ее в первый класс. Моя мотивация к выздоровлению - это поддержка родных и, конечно же, моя дочь. Я готов трудиться над этим, сколько нужно. Но, к сожалению, денежный вопрос не обойти.

Минздрав РК ответил отказом на просьбу Дмитрия оказать ему помощь. Тогда мужчина и его родные открыли сбор в соцсетях. Благодаря людской помощи удалось оплатить 39-дневный курс в «Реабилитационном центре доктора Волковой» (Екатеринбург). Даже за этот срок Дмитрий полностью восстановил руки, улучшилась речь и в целом само состояние стало лучше. Но этого мало, нужны еще курсы реабилитации. И чем они будут длиннее, чем чаще, тем ближе выздоровление.

В связи с малоподвижным образом жизни у Дмитрия образовался пролежень, который не заживает около двух лет. А с такой проблемой не все реабилитационные центры принимают. Но в одном из них - МЦ Dos Medicus, в Астане - не боятся работать с такими пациентами, к тому же врачи этого центра заинтересовались случаем Дмитрия, все-таки болезнь редкая. Ему обещают помочь. Стоимость одного месяца реабилитации вместе с сопровождающим - 1 500 000 тенге, Дмитрию нужен двухмесячный курс, итого - 3 000 000 тенге.

Для семьи, состоящей из инвалида и мамы-пенсионерки, сумма неподъемная. Сборы в соцсетях принесли 2 105 000 тенге, нужно собрать еще 895 000 тенге. Так как случай для докторов этого центра уникальный, они предложили Дмитрию бонус из 10 дополнительных дней бесплатно, если он оплатит 2 месяца реабилитации. Если все получится, то курс составит 70 дней. Это значительно приблизит мечту Дмитрия вернуться к полноценной жизни, работать, гулять с любимой дочкой.

Пособие Дмитрия по инвалидности - 78 000, плюс 57 000 получает его мама по уходу за инвалидом, итого - 135 000 тенге.

Дмитрий не теряет веры в восстановление, но ему нужна наша помощь.

Карта «Каспи» 4400 4301 5700 7375, Маргарита К. (мама Дмитрия).

Карта привязана к номеру телефона: +7-777-412-50-98.

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