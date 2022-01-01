Куда пойти с 2 по 8 Марта
Потехе - час!
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Заведение
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Дата и время
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Что состоится
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Областной театр кукол
ул. Перронная, 20, тел.: 90-10-29, 90-11-39
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4 марта,
12.00
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«Три поросенка», С. Михалков, В. Швембергер, музыкальное представление
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5 марта,
17.00
|
«Предложение», А. Чехов, комедия
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Областной казахский театр драмы им. И. Омарова,
ул. Тауелсиздик, 144,
тел.: 54-11-51, 54-39-56
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3 марта,
10.30
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«Бұртима», М. Супонин, ертегі
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5 марта,
17.00
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«Әлдермештің Әлмандары», Т. Маннуллин, комедия, премьера
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7 марта,
18.30
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«Періштелер әзілі», О. Степнова, драма, премьера
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Областной русский драматический театр
ул. Баймагамбетова, 191,
тел.: 54-78-34 (касса), 54-76-24 (администратор)
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4 марта,
12.00
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«Как Кощей женился», Ю. Боганов, сказка
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4 марта,
17.00
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«Наша Камшат», С. Офицерова, документально-драматическая композиция
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5 марта,
12.00
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«Умный Еж и Заяц-хвастун», по мотивам сказок братьев Гримм
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5 марта,
17.00
|
«Пока она умирала», Н. Птушкина, романтическая комедия, премьера
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9 марта,
18.00
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«В ожидании сердца», Ю. Поляков, трагикомедия
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Областная картинная галерея ул. Алтынсарина, 113,
тел.: 50-20-32, 50-28-88
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В течение месяца
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Персональная выставка члена Союза художников РК Георгия Сокова «От А до Я»
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В течение месяца
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«Памяти мастера» - выствка, посвященная художнику-прикладнику, ювелиру, члену Союза художников РК Леониду Игошину
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Областная филармония им. Е. Умурзакова
мкр-н Юбилейный, здание 56, концертный зал Jastar Saraiy,
тел.: 90-23-68, 8-705-450-16-02
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4 марта,
19.00
|
Концерт Куандыка Рахыма
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5 марта,
19.00
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Концерт Кайрата Нуртаса
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8 марта,
19.30
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Роза Әлқожа. Концерт
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ДК «Мирас»
ул. Маяковского, 119,
тел.: 26-72-28, WhatsApp 8-705-746-73-54
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5 марта,
19.00
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Расул Чабдаров, стендап-концерт
Спортафишка
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Что
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Где
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Когда
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Футбол. Чемпионат РК. «Тобол» - «Аксу»
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Костанай, «Тобыл - Арена»
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4 марта, 18.00
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Баскетбол. Чемпионат РК. Национальная лига. «Тобол» - «Барсы Атырау»
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Костанай, СРК «Костанай»
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6-7 марта, 19.00
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