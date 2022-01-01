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Куда пойти с 2 по 8 Марта

Потехе - час!

Заведение

Дата и время

Что состоится

Областной театр кукол

ул. Перронная, 20, тел.: 90-10-29, 90-11-39

4 марта,

12.00

 

«Три поросенка», С. Михалков, В. Швембергер, музыкальное представление

5 марта,

17.00

«Предложение», А. Чехов, комедия

 

Областной казахский театр драмы им. И. Омарова,

ул. Тауелсиздик, 144,

тел.: 54-11-51, 54-39-56

3 марта,

10.30

«Бұртима», М. Супонин, ертегі

5 марта,

17.00

«Әлдермештің Әлмандары», Т. Маннуллин, комедия, премьера

 

7 марта,

18.30

«Періштелер әзілі», О. Степнова, драма, премьера

Областной русский драматический театр

ул. Баймагамбетова, 191,

тел.: 54-78-34 (касса), 54-76-24 (администратор)

4 марта,

12.00

«Как Кощей женился», Ю. Боганов, сказка

4 марта,

17.00

«Наша Камшат», С. Офицерова, документально-драматическая композиция

5 марта,

12.00

«Умный Еж и Заяц-хвастун», по мотивам сказок братьев Гримм

5 марта,

17.00

«Пока она умирала», Н. Птушкина, романтическая комедия, премьера

9 марта,

18.00

«В ожидании сердца», Ю. Поляков,  трагикомедия

Областная картинная галерея ул. Алтынсарина, 113,

тел.: 50-20-32, 50-28-88

В течение месяца

Персональная выставка члена Союза художников РК Георгия Сокова «От А до Я»

В течение месяца

«Памяти мастера» - выствка, посвященная художнику-прикладнику, ювелиру, члену Союза художников РК Леониду Игошину

Областная филармония им. Е. Умурзакова

мкр-н Юбилейный, здание 56, концертный зал Jastar Saraiy, 

тел.: 90-23-68, 8-705-450-16-02

4 марта,

19.00

Концерт Куандыка Рахыма

5 марта,

19.00

Концерт Кайрата Нуртаса

8 марта,

19.30

Роза Әлқожа. Концерт

 

ДК «Мирас»

ул. Маяковского, 119,

тел.: 26-72-28, WhatsApp 8-705-746-73-54

5 марта,

19.00

Расул Чабдаров, стендап-концерт

Спортафишка

Что

Где

Когда

Футбол. Чемпионат РК. «Тобол» - «Аксу»

Костанай, «Тобыл - Арена»

4 марта, 18.00

Баскетбол. Чемпионат РК. Национальная лига. «Тобол» - «Барсы Атырау»

Костанай, СРК «Костанай»

6-7 марта, 19.00    