Оденем «голые» трубы. Без изоляции в центре города
Без изоляции в центре города
О большом участке голых труб, расположенных рядом с домом № 140/1 по ул. Пушкина, сообщила «НГ» жительница Костаная Татьяна ОБУХОВА. Она навещала в общежитии племянника, когда заметила эту теплотрассу.
- Трубы в ужасном состоянии, - возмущается Обухова. - Ржавые, с ветхой изоляцией, а в большинстве - полностью открыты. Расположены в самом центре города, но их трудно заметить, потому что место не очень проходимое. Там общежитие, в которое не каждый пойдет, еще оно со двора обнесено сеткой, за которую тоже не каждый заглянет. Я за нее пройти не смогла, там, наверное, еще больше голых мест.
По указанному адресу корреспонденты «НГ» увидели очень длинный участок тонких труб, в основном абсолютно голых, частично с ветхой изоляцией.
Ул. Пушкина, 140/1. Трубы рядом с домом открыты на сгибе и... / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ
...практически по всей длине / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ
Трубы по ул. Летунова, 95, о которых «НГ» писала две недели назад, работники КТЭК хорошо изолировали как с торца дома, так и под балконом, у подъезда.
Ул. Летунова, 95. Трубы под балконом спустя две недели изолировали... / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ
…с торца дома на трубах тоже появилась изоляция / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ
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