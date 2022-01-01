Кекс без яиц, молока и масла - так бывает. И получается вкусно

Выпечка выходит очень славная, вполне можно и в скоромные дни такую готовить. Я, правда, думала, что кекс будет более яркого цвета. Кто хочет, чтобы оранжевого колера было больше, может воспользоваться небольшим количеством куркумы. Солнечный цвет обеспечен. А за вкус и аромат в этом кексе отвечают апельсины.



Для яркости тесто можно подкрасить порошком куркумы / Фото picatom.com

В рецепте написано, что в целях экономии допустимо часть свежего сока заменить пакетированным, но я не стала. Понадобилось два крупных апельсина.

С одного из них надо снять цедру, можно и с обоих, аромат будет сногсшибательный. Теперь в одной миске смешиваем почти все сухие составляющие: муку, манную крупу, щепотку соли, ванильный сахар, разрыхлитель.

В другую выливаем апельсиновый сок, к нему кладем сахар, перемешиваем, чтобы сахар начал растворяться, щепотку соли, вслед добавляем растительное масло без запаха, немного белого винного или яблочного уксуса. Туда же опускаем цедру, перемешиваем, чтобы распределилась равномерно.

В жидкую смесь порциями добавляем сухие ингредиенты, вымешиваем ложкой, требуется добиться однородности, чтобы комочков не было. Получится вязкое тесто. Из той закладки продуктов, которая приведена ниже, его получается немало, так что подойдет любая форма - и круглая с дырочкой посредине, специально для кексов, и прямоугольная хлебная. А вот если уменьшите закладку вполовину, то лучше пользоваться прямоугольной, в ней даже небольшой кекс меньше высыхает. Печь при 180 градусах минут 40. Готовность проверять деревянной шпажкой.

Первый раз кекс получился очень ароматным, вкусным, но, на мой вкус, слишком плотным и суховатым. Поэтому в следующий раз я влила в тесто масла на 20 мл больше, чем указано в рецепте. Получилось в самый раз.

Ингредиенты

Мука - 350 г, апельсиновый сок - 200 мл, растительное масло - 80 мл (или 100 мл), сахар - 120 г, апельсиновая цедра 1 ст. л., винный уксус - 1 ст. л., манка - 1 ст. л., разрыхлитель - 1 ст. л., ванильный сахар - 1 ч.. л.