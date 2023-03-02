Опытным путем пробую разные культуры и способы выращивания полезной добавки к рациону

Про микрогрин - модное направление правильного питания - слышали, наверное, многие. Но не каждый отважится затеять «огород» на подоконнике. А зря! Дело это в меру затратное, вполне увлекательное, совершенно не хлопотное и с быстрым результатом. Главное - можно получить экологически чистую, полезную зелень всего за неделю. Как это актуально сейчас, в начале весны, когда организм страдает от авитаминоза, а яркие и сочные ростки - просто кладезь витаминов и микроэлементов. Так ли это на самом деле, решил проверить опытным путем.

Выращивание и продажа микрозелени в последнее время стали новым бизнесом. Даже в Костанае есть предприниматели, предлагающие контейнеры с торчащим из них плотным ярко-зеленым ковром, энергетические коктейли из микрозелени и даже кубики льда с ростками. Причем цены на такую продукцию далеко не бюджетные. Я выращиваю микрозелень и рассказываю об этом не впервые. Но в прошлый раз ограничивался редисом и капустой, а сейчас решил провести своеобразный эксперимент с разными культурами и субстратами для выращивания.

Посев микрозелени не представляет сложности / Фото автора

Инвентарь и субстраты

В отличие от выращивания рассады и выгонки зелени, для посева микрозелени не требуются громоздкие ящики, много места на подоконнике, дополнительная подсветка, строгий температурный режим, удобрения и стимуляторы роста. Наиболее подходящей емкостью будут пластиковые контейнеры с прозрачной крышкой, примерным размером 12*17 см и высотой 5 см. У меня такие остались от пищевых продуктов. Подойдут и специальные рассадники, и даже подходящей высоты поддоны под цветочные горшки. Главное - тщательно вымыть от остатков еды и прочих загрязнений и продезинфицировать раствором марганцовки.

В качестве субстрата решил попробовать разные варианты, чтобы определить плюсы и минусы каждого. Из приготовленных пяти контейнеров один наполняю слоем в 1,5-2 см покупного универсального торфогрунта, дно второго застилаю листами бумажного полотенца (подойдут и салфетки) в несколько слоев, а в три оставшихся кладу вырезанный по размерам коврик из кокосового волокна. Это самая затратная часть эксперимента. Как пишут на упаковке, эти коврики идеально подходят для однократного выращивания микрозелени, длительное время удерживают влагу и не дают развиваться гнилостной микрофлоре. Проверим.

Выбираю культуры

Для выращивания на микрозелень подойдет достаточно большое количество культур. Рассматривая прайс в одном из специализированных отделов, заметил, что проращивают и злаковые культуры (овес, пшеница, ячмень), и крестоцветные (руккола, различные виды капусты, горчица, редис), а также подсолнечник, базилик. Ростки же гороха с завитушками - сейчас самое модное украшение блюд в ресторанах.

Из-за содержания токсичных веществ не годятся для быстрого проращивания пасленовые культуры (томаты, перец, баклажаны), а также фасоль.

Не стоит заморачиваться на поиске специальных семян для микрозелени. Подойдут самые обычные, которые мы сеем в открытый грунт на даче. Посмотрите свои прошлогодние остатки, возможно, есть подходящие. Единственное, они не должны быть обработаны специальным стимулятором роста, когда имеют яркую оранжевую, зеленую или розовую окраску.

Среди всех культур стоит остановиться на быстровсхожих и неприхотливых. Для эксперимента я выбрал пять: листовая горчица, редис, подсолнечник, капуста брокколи и горох. Последний на ночь замочил в чистой воде для набухания. С остальными предпосевной подготовки не проводил. Но сразу скажу: лучше перед посевом на 20 минут замочить семена в растворе пищевой соды (одна четвертая часть чайной ложки на стакан воды) или в розовом растворе марганцовки для предотвращения быстрого развития плесени.

Сею и наблюдаю

Посев не представляет сложности даже ребенку. Наоборот, подключив детей к этой затее, выращивание станет познавательным занятием, когда буквально на глазах из семечка будет развиваться растение.

Непосредственно перед посевом из распылителя увлажняю субстрат чистой водой. Для кокосовых ковриков ее надо больше, чтобы хорошо размочить спрессованные волокна. Теперь семена равномерно распределяю по поверхности. Не жалейте посадочного материала, чтобы всходы получились ровным густым ковром, их надо приличное количество, особенно мелкосемянных. Контейнеры вновь сбрызгиваю водой и на каждый надеваю целлофановый пакет. Можно накрыть прозрачной крышкой или стеклом. Ставлю на подоконник. Подойдет любой, даже не самый солнечный и теплый.

Создание микроклимата с помощью пленки - необходимое условие / Фото автора

Уход за посеянными семенами заключается в удалении испарения на крышке, проветривании пару раз в день по несколько минут и увлажнении из распылителя. Самое неприятное, что может возникнуть от чрезмерной влажности внутри контейнера, - это развитие плесени. Тем более, если семена не были продезинфицированы. Так у меня случилось с контейнером, в котором на бумагу была посеяна горчица. Очень быстро, буквально на третий день, проклюнувшиеся ростки заволокла серо-белая паутина грибка. Остается только гадать: то ли семена, то ли салфетки были заражены. Конечно, такой «урожай» пришлось выкинуть и пересеять на кокосовый коврик.

Своевременное и достаточное увлажнение - залог бысрого прорастания / Фото автора

На третий день каждый контейнер уже зазеленел / Фото автора

Ошибка. Недезинфицированная горчица покрылась плесенью / Фото автора

В остальных посудинах дело обстояло куда веселее. Уже через пару дней после посева у всех появились белые хвостики корешков. Быстрее всех поднимался вверх и зеленел редис, посеянный на торфогрунт. Он оказался чемпионом по скорости, на шестой день уже можно было стричь и употреблять в пищу. Не отставал и подсолнечник на кокосовом коврике. Его сочные и мощные стебельки тянулись быстро, но неравномерно, на некоторых шелуху пришлось снимать пальцами.

Первым на шестой день поспел урожай редиса / Фото автора

В отличие от посева на бумагу, больше ни в одном не была замечена плесень.

Дольше всего пришлось ждать урожай гороха. Чтобы стебельки с листочками и усиками достигли высоты 8-10 см, прошло не менее 10 дней. Микрозелень капусты брокколи оказалась самой миниатюрной: тоненькие стебельки, не крупные семядольные листочки, но даже в таких ростках уже чувствовался характерный капустный вкус. Что уж говорить о других? Ростки с легкой горчинкой редиса и остротой горчицы, сочным привкусом свежих семечек подсолнечника и молочной спелости гороха отлично вписались на любой бутерброд как украшение салата или второго блюда. Срезать зелень лучше ножницами и промывать холодной водой.

Микрозелень полюбят и дети, если найдете культуру, которая им по вкусу / Фото автора

Так как век микрозелени недолог, то делать посев следует каждую неделю, тогда полезным витаминным зарядом вы будете обеспечены постоянно.