Стул, коробки и бумажки

О свалке во дворе дома № 105 по ул. Тауелсиздик сообщила «НГ» жительница Костаная Оксана БРИМС. По ее словам, уже несколько месяцев возле контейнеров лежит стул, к которому недавно добавились картонные коробки и мелкий мусор.

- Стул выбросили соседи, которым я говорила, чтобы они его хотя бы в контейнер бросили, он же небольшой, но они просто рядом кинули, - сообщила читательница. - Естественно, по инерции люди стали рядом оставлять картонные коробки, потом бросать бумажки и разный мелкий мусор.

На месте корреспонденты «НГ» увидели все перечисленные читательницей предметы: стул был на месте, рядом лежали коробки, а по контейнерной площадке разлетались бумажки.

Ул. Тауелсиздик, 105. Возле контейнеров постепенно скапливается мусор / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

Свалка рядом с домом № 107 по ул. Козыбаева стала меньше, но мелкий мусор все равно остался.

Ул. Козыбаева, 107. Свалка спустя две недели уменьшилась, но полностью ее не убрали / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ





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