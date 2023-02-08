Конкурс для владельцев полноприводных автомобилей

«НГ» начинает новый сезон конкурса для владельцев полноприводных автомобилей «4х4». Истории о самой подходящей технике для наших дорог и о том, как она выручает в сложных ситуациях, можно присылать по адресам ngkonkurs@gmail.com, skiba@ng.kz, на номера WhatsApp 8-747-907-57-92, 8-707-565-03-47 и в директ Instagram.

Победителей конкурса ждут призы: сертификат на покупку запчастей от компании АвтоPROT на сумму 30 000 тенге (ул. Карбышева, 6/2, WhatsApp 8-705-706-05-55) и сертификаты на покупку запасных частей или масла от Zakaz auto group сети автомаркетов и СТО на сумму 20 000 и 10 000 тенге, а также сертификаты на диагностику автомобилей (пр. Нурсултана Назарбаева, 34, Карбышева, 34 «А», тел.: 8-714-2-74-90-74, 8-705-925-35-90).

Участник № 4 - Анатолий ЩУГАРЕВ (Костанай).

Стаж вождения: 11 лет. Автомобиль: Toyota Hilux Surf. Цвет: синий. Пробег: 286 000 км. Год выпуска: 1996. Объем двигателя: 2,7 л, бензиновый. КПП: автоматическая.

Анатолий Щугарев: «Чистый внедорожник - позор хозяину»/ Фото из личного архива

- Ранее я ездил на Hyundai Accent (1,4 л, АКПП) - легковой автомобиль, довольно-таки экономный. Но мы с женой хотели либо приобрести автомобиль побольше, для семьи, либо разменять на две подержанные машины, чтобы можно было и мне, и жене ездить. В то время мой лучший друг одним из первых в нашей компании приобрел внедорожник - дизельный Mitsubishi Pajero II, он давно об этом мечтал! Я тоже загорелся идеей приобрести именно внедорожник. Начали с женой рассматривать разные варианты: на тот момент за стоимость «Акцента» можно было приобрести Mitsubishi Montero Sport или Pajero, но свой выбор сделали в пользу именно Toyota Hilux Surf. Нашел объявление на сайте, позвонил по номеру, но хозяин сказал, что продал. Конечно, расстроился, но выяснилось, что новый хозяин уже продает автомобиль. Я спросил: «Почему так быстро?» Ответили, что он произвел обмен на какую-то технику. Посмотрели с женой, я даже не катался на нем, только сел, и что-то загорелось - захотел купить, и все! Но прежний хозяин не рассматривал вариант обмена и хотел продать только за наличку. «Акцент» в этот же день я продал и купил «Сюрф». После того как оформили все документы, впервые сел за руль этого внедорожника.

Свой автомобиль я называю «сМурф» - такая наклейка была изначально на лобовом стекле. Как-то сидели с друзьями, один из них спросил: «А где твой «Смурф?» Так и прижилось, созвучно ведь с «Сюрф» и тоже синий!

Владелец называет свой автомобиль «сМурфом» - по надписи, которая была на лобовом стекле/ Фото из личного архива

Я полностью перетянул салон автомобиля - от багажника до панели, сделал кожаным, думаю, на такое идут единицы, чтобы внедорожник перешить, сделать в нем аккуратный салон. Восстановил все карты, сиденья, сделал полную шумоизоляцию в три слоя, установил аудиосистему Morel - качество музыки просто превосходное! Установил вместо штатной магнитолы планшет Android, то есть, можно сказать, что в салоне автомобиля полный «лакшери» для его лет.

Два года назад произошел один случай. Поехали на рыбалку на озеро Неклюдово в Узункольском районе и попали под низовую метель. На озере тогда было около 20-30 машин разных компаний, ничего не предвещало беды: мы поехали с ночевкой, в первый день даже ветра не было, вечером рыбачили, проснулись наутро, продолжили рыбалку, и начался ветерок. Выехали на разведку за камыши и увидели, что там уже колею заметает. Решили, что нужно собираться. Наш знакомый на Renault Duster попросил его подождать, он стоял далеко от нас, переживал, что не сможет выехать. Пока ждали, усилился ветер, ситуация усугублялась. Многие рыбаки, увидев перемену погоды, тоже начали собираться. Выехав из-за камыша, увидели интересную картину: машины, которые поехали вперед нас, стояли в сугробах, водители откапывались. Колею уже замело, мы были примерно в 2 км от грейдера очищенного. И эти два километра мы пробивали примерно часов 6! Видимость была нулевая практически, всем миром откапывали машины, выстроились в ряд и тронулись. Впереди был я на своем «Сюрфе», попеременно вперед выходили Pajero Sport моего друга и Nissan Terrano, потом вперед опять вышел я и пробивал дорогу до грейдера, где-то застревал, ребята помогали откапывать. Выезжали мы в 12 часов, часам к 6-7 вечера добрались до грейдера. Там уже были спасатели, но они ждали К-700, чтобы пробивать дорогу. Мы его встретили, когда уже ехали по грейдеру в Костанай.

Анатолий часто выезжает с семьей на природу/ Фото из личного архива

В повседневной жизни мой автомобиль также незаменим: по габаритам, по объему багажника он очень удобный, семейный. Сзади на нем раскладывается шикарный спальник. На природе, когда отдыхаем с ночевкой, даже не возникает вопроса, где кто будет спать. Раскладываю поролон, вырезанный по размерам салона: довольно-таки мягко, тепло и уютно! Часто друзья и родственники просят что-то перевести крупногабаритное, всегда с удовольствием помогаю. В основном на работу езжу на нем.

Вообще, я увлекаюсь рыбалкой, часто выезжаем с друзьями и с семьей. Машина для этого очень пригодна, необходима и обязательна, так как зачастую дороги к водоемам заметены либо, если это весной, осенью или после дождя летом, грязь. Машина всегда пройдет, довезет до нужного места. Она вместительная, разные снасти, палатки - все вмещается. Уже 7 лет в эксплуатации у меня «Сюрф», ни разу еще не подводил, всегда привезет домой!

Условия конкурса

Вы можете поддержать участника № 4 Анатолия Щугарева в stories аккаунта Instagram @ng.kz_ с 11.00 субботы, 4 марта, до 11.00 воскресенья, 5 марта. Редакция оставляет за собой право аннулировать голоса в Instagram при подозрении на их накрутку.

Вы также можете принести в любой пункт приема объявлений «НГ» купон, размещенный на этой странице, написав на нем номер и фамилию участника. Купоны принимаются с 9.00 пятницы, 2 марта, до 10.00 понедельника, 6 марта. Один купон равен 10 голосам. Все поступившие голоса (купоны и stories) будут суммироваться в общий рейтинг.

В поддержку участника № 3 Владимира Шевчука поступило 414 голосов.