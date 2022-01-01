По информации отдела РАГС аппарата акима Костаная:

- зарегистрировали брак 8 пар. Самому молодому жениху - 22 года, невесте - 20 лет. Самому зрелому жениху - 50 лет, невесте - 48;

- зарегистрированы 8 разводов;

- зарегистрирован 51 новорожденный: 31 девочка и 30 мальчиков. Популярные имена малышей - Зангар, Гордей, Адилхан, Азиза, Злата. Самому молодому папе

- 20 лет, маме - 21 год. Самому зрелому папе - 39 лет, маме - 38;

- умерли 49 человек: 26 мужчин и 23 женщины.

По сообщению КГП «Костанайская областная станция скорой неотложной медицинской помощи»:

- на телефон 103 по области поступили 2 062 вызова, из них 740 - к детям. В том числе на травмы и несчастные случаи - 338, из них 26 - к детям. Поступили 7 вызовов

на ДТП. В авариях пострадали 9 человек, все были экстренно госпитализированы. В ДТП пострадали 3 ребенка;

- всего скорая помощь доставила в больницы 558 человек.

По информации ГУ «Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Костанайской области»:

- по области на пожары совершены - 20 выездов, на случаи горения - 31 выезд.

По данным костанайского областного центра психического здоровья:

- в Центр временной адаптации и детоксикации доставили 161 человека, из них поместили 144: 129 мужчин и 15 женщин.

По сведениям пресс-службы ДП Костанайской области:

- зарегистрированы 106 уголовных правонарушений, в том числе 32 кражи и 14 фактов мошенничества;

- разыскано 15 без вести пропавших лиц, все установлены;

- раскрыто 53 преступления;

- зарегистрированы 15 наркоправонарушений: 4 наркопроступка, 9 фактов сбыта, 2 факта контрабанды наркотических веществ;

- за выходные сотрудники полиции задержали 19 водителей, которые управляли транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.