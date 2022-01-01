С 1 января по 1 июля 1923 г. биржей труда в Кустанае зарегистрированы 2 508 безработных. Использование безработных производилось в основном при эксплуатации лесных дач в Боровском лесничестве.

1 января 1932 г. при Кустанайском горсовете создан фонд им. Ленина, направленный на борьбу с детской беспризорностью. Выделены денежные средства в сумме 500 рублей.

3 января 1951 г. по решению облисполкома в колхозах, государственных и кооперативных предприятиях Кустанайской области, имеющих конское поголовье, организованы фонды: «Лошадь Советской армии (ЛСА)», «Обороне - повозка с упряжью». В первую очередь планировали верховых и артиллерийских лошадей, а при их недостатке - обозных.

6 января 1921 г. Кустанайский отдел управления начал отправку военнопленных и военнообязанных австро-германских подданных, за исключением офицеров, польской, украинской и венгерской национальности. «Уездэвак» при отделе управления требовал все советские учреждения освободить от работы названных граждан к тому сроку и выслать в распоряжение «Уездэвака» для получения надлежащих документов и отправке на Родину.

6 января 1960 г. решением Кустанайского горисполкома здание по ул. Повстанческой, 74 (Касымханова), где ранее находилось облсельхозуправление, передано областной библиотеке. Надлежало произвести ремонт этого здания и ремонт основного здания библиотеки по ул. Октябрьской, 68 (Дулатова).

9 января 1920 г. Кустанайский ревком в целях борьбы с эпидемией тифа издал приказ о прививке оспы всем служащим и рабочим советских учреждений и организаций.

10 января 1938 г. постановлением горсовета в Кустанае отведены стоянки такси на двух участках: первый - по ул. Калинина (Алтынсарина), между культмагом и парикмахерской (две 2 автомашины); второй - на Базарной площади (одна автомашина). Учитывая наличие Дома отдыха в Мендыгаринском районе, разрешено курсирование такси до Мендыгаринского района.

14 января 1928 г. постановлением технического совещания Окринжа признано необходимым сооружение водонапорной башни в Кустанае.

14 января 1953 г. Кустанайский горисполком принял решение о строительстве бани 514 завода с фасадом на ул. Тарана (Тауелсиздик, сейчас - ресторан «Тумар»). В связи с расположением прачечной решено снести все частные дома в этом районе.

17 января 1938 г. в составе облкомхоза организовано Кустанайское областное жилищное управление.

17 января 1978 г. начато строительство пристройки к школе № 115 по ул. Дзержинского в Кустанае для размещения столовой, мастерских и спортзала.

19 января 1963 г. постановлением Кустанайского бюро горисполкома создана призывная комиссия для приема на действительную военную службу женщин.

20 января 1951 г. Кустанайский горисполком отвел земельный участок под строительство учительского института в районе улицы Тарана между ул. 1 Мая и Чехова.

23 января 1967 г. в Кустанае принят в эксплуатацию Дом союзов облсовпрофа по ул. Тарана (Тауелсиздик).

24 января 1930 г. помещение бывшего Свято-Николаевского собора в Кустанае решено использовать для школы красной молодежи и сельхозтехникума. Для реализации монастырского имущества создана комиссия.

24 января 1958 г. решением Кустанайского горисполкома утверждено задание к началу строительства улицы Ульянова (Калинина, Алтынсарина) с выходом на ул. Свердлова (Абая), ул. Амангельды до Привокзальной.

26 января 1918 г. руководствуясь декретом советской власти, все учреждения, предприятия и частные лица Кустаная и уезда перешли к исчислению календарного времени по новому стилю - григорианскому.

26 января 1929 г. постановлением президиума горсовета производилась выдача хлеба в столовой райпо - 150 г в день, в Доме колхозника - 50 г в сутки, коллективу безработных - 25 г в день.

26 января 1945 г. постановлением Кустанайского бюро обкома и облисполкома «О подготовке аэродрома Наримановка ВВС Уральского ВО для зимней и весенней эксплуатации» председателем райисполкомов Кустанайского, Затобольского, Федоровского, Убаганского районов обязали привлечь в порядке платной трудгужповинности для очистки от снега рулежных дорожек, стоянок самолетов и подъездных путей, полос: из Кустанайского района - 40 рабочих, 15 подвод с возчиками, двух трактористов; из Затобольского района - 20 рабочих, 5 подвод, трех трактористов. Дополнительно привлечь местное население.

26 января 1999 г. решением акима Костаная реорганизована амбулаторно-поликлиническая сеть учреждений, созданы семейные врачебные амбулатории.

29 января 1996 г. решением акима Кустаная организован рынок 2-й категории для продажи продуктов и мелкоштучных товаров на территории, прилегающей к зданию кооперативного магазина «Дархан» (угол ул. Победы - Алтынсарина).