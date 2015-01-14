Депутат мажилиса Аманжан Жамалов предложил снизить пенсионный возраст для женщин на два года за рождение каждого ребенка, но не более чем на 10 лет. Поддерживаете ли вы эту инициативу? Да. Таким образом государство будет стимулировать рождаемость.

Да. Матери жертвуют карьерой ради детей, так пусть хоть на пенсию раньше выходят.

Нет. Женщины не успеют накопить пенсионные взносы для достойной жизни на пенсии.

Нет. Снижать пенсионный возраст нужно всем, независимо от количества детей.

