Куда пойти с 12 по 18 января
Потехе - час!
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Заведение
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Дата и время
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Что состоится
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Областной театр кукол
ул. Перронная, 20,
тел.: 90-10-29, 90-11-39
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14 января,
12.00
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«Гусенок», Н. Гернет, сказка
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15 января,
12.00
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«Теремок», С. Маршак, сказка
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Областной казахский театр драмы им. И. Омарова
ул. Тауелсиздик, 144,
тел.: 54-11-51, 54-39-56
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13 января,
10.30
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«Ойыншықтар әлегі» жаңажылдық ертеңгіліктер
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15 января,
17.00
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«Әлдермештің Әлмандары», Т. Минуллин, комедия
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18 января,
11.10
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«Маугли», Р. Киплинг, ертегі
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Областной русский драматический театр
ул. Баймагамбетова, 191,
тел.: 54-78-34 (касса), 54-76-24 (администратор)
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13 января,
18.30
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«Свободная пара», Дарио Фо, Франк Раме, лирическая комедия, 18+, премьера
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14 января,
12.00
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«Как Кощей женился», Ю. Боганов, сказка
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14 января,
17.00
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«Свободная пара», Дарио Фо, Франк Раме, лирическая комедия, 18+
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15 января,
12.00
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«Два веселых гуся», М. Супонин, сказка
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15 января,
17.00
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«Сирена и Виктория», А. Галин, лирическая комедия
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Областная картинная галерея
ул. Алтынсарина, 113,
тел.: 50-20-32, 50-28-88
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В течение месяца
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«Всегда любимый край - 2» - выставка, посвященная итогам областного художественного проекта «Пленэр-2022»
Спортафишка
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Что
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Где
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Когда
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Хоккей. Чемпионат РК. «Горняк» - «Кулагер»
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Рудный. Дворец спорта «Горняк Арена»
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12 января, 16.00
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Футзал. Чемпионат РК. «Аят» - «Байтерек»
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Рудный, Ayat futsal arena
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13 января, 19.00.
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Баскетбол. Чемпионат РК. «Тобол» - IRBIS Almaty
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Костанай, СРК «Костанай»
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14-15 января, 17.00
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