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Куда пойти с 12 по 18 января

Потехе - час!

Заведение

Дата и время

Что состоится

Областной театр кукол

ул. Перронная, 20,

тел.: 90-10-29, 90-11-39

14 января,

12.00

«Гусенок», Н. Гернет, сказка

15 января,

12.00

«Теремок», С. Маршак, сказка

Областной казахский театр драмы им. И. Омарова

ул. Тауелсиздик, 144,

тел.: 54-11-51, 54-39-56

13 января,

10.30

«Ойыншықтар әлегі» жаңажылдық ертеңгіліктер

15 января,

17.00

«Әлдермештің Әлмандары», Т. Минуллин, комедия

 

18 января,

11.10

«Маугли», Р. Киплинг, ертегі

Областной русский драматический театр

ул. Баймагамбетова, 191,

тел.: 54-78-34 (касса), 54-76-24 (администратор)

13 января,

18.30

«Свободная пара», Дарио Фо, Франк Раме, лирическая комедия, 18+, премьера

14 января,

12.00

«Как Кощей женился», Ю. Боганов, сказка

14 января,

17.00

«Свободная пара», Дарио Фо, Франк Раме, лирическая комедия, 18+

15 января,

12.00

«Два веселых гуся», М. Супонин, сказка

15 января,

17.00

«Сирена и Виктория», А. Галин, лирическая комедия

Областная картинная галерея

ул. Алтынсарина, 113,

тел.: 50-20-32, 50-28-88

В течение месяца

«Всегда любимый край - 2» - выставка, посвященная итогам областного художественного проекта «Пленэр-2022»

Спортафишка

 

Что

Где

Когда

Хоккей. Чемпионат РК. «Горняк» - «Кулагер»

Рудный. Дворец спорта «Горняк Арена»

12 января, 16.00 

Футзал. Чемпионат РК. «Аят» - «Байтерек»

Рудный, Ayat futsal arena

13 января, 19.00.
14 января, 17.00

Баскетбол. Чемпионат РК. «Тобол» - IRBIS Almaty

Костанай, СРК «Костанай»

14-15 января, 17.00