В конце прошлого года в редакцию «НГ» обратился костанаец Евгений Полуянов с жалобой на автомобили, проезжающие через двор его дома № 13 в 9-м микрорайоне. В частности, аварийная машина ГКП «Костанай-Су» повредила дерево. После выхода статьи об этом читатели стали спрашивать, как оградить свой двор от чужих автомобилей, можно ли устанавливать бетонные блоки, перекрывать проезд, вкопав трубу посередине, или автомобильными шинами, как это сделано во дворе домов №№ 135, 133 «А» и 133 «Б» по ул. Дощанова. И если нет, то какое предусмотрено наказание за их установку.

Железный шлагбаум во дворе дома № 2 по ул. Воинов-Интернационалистов

«НГ» направила запрос в ДП Костанайской области и в отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Костаная.

- Установка дорожных знаков 5.38 «Жилая зона» в дворовых территориях проводится силами организации обслуживающих дом и дворовых территорий (ПКСК, ОСИ и т. д.), после согласования с ЖКХ и административной полицией, - сообщил в ответе и. о. начальника ДП Алексей МИЛЮК. - При обнаружении нарушений ПДД транспортными средствами предлагаем костанайцам сообщать информацию в дежурную часть УП Костаная по телефонам 52-62-96 или 102, для принятия соответствующих мер административного воздействия. Нарушение ст. 601 КоАП РК (несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги) влечет штраф в размере 3 МРП. При умышленном создании препятствий во дворе для движения автомобилей нарушитель наказывается в соответстии со ст. 614 КоАП РК (создание препятствий для движения транспортных средств), штраф на физлиц - 3 МРП, для должностных лиц - 10 МРП.

Как следует из ответа, устройства, ограничивающие доступ, к которым относится и шлагбаум, устанавливаются собственниками для ограничения проезда посторонних лиц на территорию, принадлежащую на праве землепользования (временного или постоянного), в целях обеспечения безопасности.

- В соответствии с Законом РК «О дорожном движении» внедрение и содержание технических средств организации дорожного движения (дорожные знаки, разметка, светофорные объекты и т. д.) на улично-дорожной сети относится к ведению местных исполнительных органов (акиматов), - сообщил Миклюк. - Для согласования установки шлагбаума необходимо обратиться в соответствующие госорганы (отделы ЖКХ и жилищных отношений акимата Костаная, ДЧС и управление здравоохранения акимата Костанайской области). В компетенцию ОВД согласование данных видов работ не входит.

Однако отдел ЖКХ акимата Костаная ответственность на себя в этом вопросе не принимает.

- Работы по монтажу дорожных знаков в дворовых территориях должны выполняться обслуживающей организацией дома и самой дворовой территорией, - сообщил руководитель отдела ЖКХ Данияр САБИТОВ. - Сквозное движение перекрывается шлагбаумами (ограждениями, бетонными блоками и т. д.) только согласованием со службой ОДТИ ОАП УП г. Костаная (административная полиция) и местными исполнительными органами.

При этом Сабитов сослался на отдел жилищных отношений акимата Костаная. Но там «НГ» ответили, что к компетенции отдела не относится согласование установки ограждений, а потому необходимо обратиться... в ДП Костанайской области. Отметим, что в октябре 2021 года «НГ» уже освещала проблему проезда через дворы, речь шла о дворе дома № 162 по ул. Баймагамбетова. И тогда руководитель отдела жилищных отношений Ержан СУЛЕЙМЕН пояснял: в соответствии с п. 11 ст. 2 Закона РК «О жилищных отношениях» вопросы об ограничении въезда во двор подлежат решению на общем собрании собственников квартир объекта кондоминиума, а установка шлагбаумов производится по согласованию со специальными службами.

За полтора года ситуация изменилась. Как прокомментировали в ДЧС Костанайской области, «имеется проблемный вопрос в обеспечении пожарной безопасности жителей городской инфраструктуры нашей области, выразившийся в самовольном создании жителями многоквартирных домов препятствий (шлагбаумов, бетонных блоков и т. д.) движению специальных автомобилей пожарной охраны к месту потенциальной чрезвычайной ситуации».

- На сегодня отсутствуют нормативные правовые акты, которые регламентируют согласование на установку шлагбаумов на придворовых территориях многоквартирных жилых домов, - сообщил начальник ДЧС Биржан КАРИМОВ.

Порядок обеспечения пожарной безопасности на территории населенных пунктов регламентируется рядом нормативно-правовых актов, основным из которых является приказ министра по ЧС РК № 55. Согласно этому документу, при установке у въезда на территорию жилых домов шлагбаумов организуется стационарный пост с круглосуточным дежурством персонала, шлагбаумы обеспечиваются устройством для их ручного открывания. Однако, отмечают в ДЧС, установленные в жилых массивах шлагбаумы не соответствуют вышеуказанным требованиям и создают серьезную угрозу жизни и здоровью жителей таких домов.

- В адрес департамента в 2022 году неоднократно поступали обращения по рассматриваемому вопросу, в частности, о шлагбауме, установленном при въезде во двор дома № 162 по ул. Баймагамбетова, - сообщил Каримов. - В рамках Административного процедурно-процессуального кодекса РК от 29 июня 2020 года № 350-VI сотрудниками департамента осуществлен сбор информации и выезд к месту установки шлагбаума. Для определения собственника земельного участка под установку шлагбаума и владельца данного имущества руководителю костанайского отдела по земельному кадастру и недвижимости филиала НАО «Госкорпорация «Правительство для граждан по Костанайской области» А. Богданову и руководителю отдела земельных отношений Д. Турсуновой были направлены запросы, однако в полученных ответах сообщается о невозможности установления конкретных владельцев.

Председателю ОСИ «Центр-Парк» И. Ахметову также направили запрос на предоставление правоустанавливающих документов.

- В ответе Ахметов сообщает, что шлагбаумы приобретены на личные средства жителей дома № 49 по ул. Байтурсынова и дома № 85 по пр. Аль-Фараби. За данными шлагбаумами организовано круглосуточное дежурство из числа совета дома, - пояснил Биржан Каримов. - В настоящее время прорабатывается вопрос коллегиального решения данной проблемы совместно с ДП Костанайской области и отделом ЖКХ акимата Костаная.

«НГ» также направила запрос в управление здравоохранения.

- Согласно положению, управление не имеет возможности принимать меры в отношении физических (юридических) лиц, которые незаконно перекрывают проезд для служебных автомобилей в своих дворах, - ответил руководитель управления Данияр ДЖАНДАЕВ. - Случаи перекрытия въезда во дворы жилых домов в практике скорой помощи встречаются довольно часто и повсеместно, что однозначно затрудняет работу выездных бригад. Принятие мер в отношении лиц, перекрывающих въезды во дворы, в компетенцию управления не входит, статистика по данной проблеме в Костанайской областной больнице не ведется.

Фото Андрея СКИБЫ