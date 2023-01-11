Рыбалка на судака становится популярной в Костанайской области. Какие загадки у этой рыбы?

Еще недавно поймать судака в наших пенатах было большой редкостью. А потому, в отличие от щукарей, карасятников, плотвичников, карпятников, заядлых судачатников у нас не было. Но времена меняются…

У нас его все больше

Лет семь назад эта капризная и гордая рыбина попадала время от времени лишь в рыбацкие сети, да подводные охотники о ней судачили. То в Тоболе вдруг обозначится, то в наших водохранилищах. Тогда о судаке даже разговоры были редкими, эпизодическими. А три года назад, в период совсем тонкого первого льда, серебристо-золотистый трофей вдруг предстал перед моими глазами, и не где-нибудь, а прямо в черте Костаная - на «кажэбэинском заливе». Увы, пойман был трехкилограммовый клыкастик не мной, а местным рыболовом. А потом в этом же месте он же два дня подряд выудил еще пять рыбин весом от 3 до 7 кг. Тогда же я узнала, что везунчик уже не первый год в это время ставит именно на судака жерлицу с живцом в одной и той же конкретной точке. И ловит! А совсем недавно небольшой судачок попался мне, представьте, на мормышку с мотылем во время ловли живца вблизи васильевской дамбы, с трехметровой глубины.

У Николая Яблонского этот судак уже не первый

Мне стало интересно все, что связано с этой загадочной рыбой. И вот что я узнала. Оказывается, он предпочитает комфортный образ существования, а потому живет и размножается только в исключительно чистой воде. А это, в свою очередь, значит, что и наш батюшка-Тобол, и наши водохранилища, где судак сейчас уже все чаще осчастливливает наших рыболовов-удильщиков, экологически комфортны для таких привередливых обитателей. Что, конечно, радует.

А еще те, кому удалось понять этого клыкастого мажора, поведали мне, что у него множество всяких хитрых привычек и предпочтений. Начиная с того, что обожает он ночной образ жизни, отсыпаясь днем в донных ямах после своих похождений, и выходит на дневной променад исключительно редко. Зрелые опытные красавцы всегда живут в гордом одиночестве. Правда, в пору нереста и преднерестовые периоды самец и самка охотятся на кормовую рыбу совместно. Но зато малолетки, вес которых до 1,5 кг, обожают стайную охоту и драйв. Быстро перемещаясь, стая выискивает скопление мелкой рыбешки, а насытившись, устремляется дальше. Поэтому, чтобы приманить стаю, рыболову стоит место ловли судака прикормить так, чтобы там скопилась рыбная мелочь. А еще судаку по душе твердое песчаное или гравийное дно. И если учесть, что зимой судачий деликатес кучкуется на большой глубине, где в придонных слоях наиболее высокая, до четырех градусов температура, то сейчас судака надо искать именно в этих местах. Что и делают наши новоявленные судачатники на больших глубинах Верхнетобольского водохранилища.

Вот и получается, что зимняя рыбалка на судака - это отнюдь не туристическая прогулка, а трудовой день, когда надо много передвигаться и бурить. Но зато, если место судачиной стоянки будет найдено, рыболову уготована огромная порция адреналина.

Верхний Тобол - центр новой рыбалки?

Еще недавно на нашем Верхнетобольском водохранилище в зимний сезон дневали и ночевали окунятники и щукари. Но времена меняются. Сейчас сюда наплывами устремляются страждущие поймать судачка. Обязательно везут с собой живца - гольяна или мелкого чебачка. Непременно мелкого, потому что крупный клыкастого хищника не прельщает. Большинство, минуя Перелески, доезжает до мазарок, а оттуда по бугру, который почти не заметает пурга, следуют вниз к водоему.

Когда судачиная тропа найдена

Понятно, что такая рыбалка - это не прогулка под луной, к ней надо очень добросовестно готовиться. Приготовить и предусмотреть все для ночлега, поскольку успех в ловле этой рыбы в основном приходится не на световой день. Правда, некоторые наши новоявленные судачатники убедили меня в том, что хорошие уловы судака на Верхнем Тоболе возможны ранним утром и на закате. Непременно необходимо переоснастить жерлицы, с помощью которых придется ловить более чем с десяти метров глубины, подобрать балансиры, блесны, силиконовые приманки. А еще заранее выработать стратегию и тактику в расстановке жерлиц.

Конечно, когда точки клева уже найдены в предыдущие приезды, надежда на успех более реальна, поскольку одна из особенностей судака - приверженность к облюбованным и обжитым местам. В таких проверенных клевых точках сейчас наши рыболовы не размещают жерлицы на больших расстояниях, а наоборот, расставляют компактно и близко в надежде на то, что если подойдет стая, то сразу поднимется несколько флажков. Так что судачьи, как и щучьи тропы, работают по расписанию. Но ведь сначала, о-о-ох, их ведь надо найти… Удивительно, но при глубинах до 15 м сейчас верхнетобольские рыболовы умудряются выудить судака и на искусственные приманки. Правда, это происходит гораздо реже, чем на живой жерличный деликатес, но ведь происходит же. А значит, ловля на «железки» и «резину» тоже не отменяется. Некоторые на крючок у таких приманок еще и дополнительные стимуляторы подсаживают - кусочки свежего малька.

Считается, что в январе - феврале судака проще ловить, когда стоит ясная морозная погода. В этом привереда сродни окуню. Хотя иногда хорошо берет и в пасмурную погоду со снегопадом и нулевой или даже плюсовой температурой воздуха. Скорее всего, это зависит от его суточного режима питания. В зимний период обмен веществ в организме рыб происходит медленнее, чем в другие сезоны. Судак в этом плане не исключение. Однако не будем забывать, что этот хищник отнюдь не теплолюбивый. А в наши недавние метели была возможность убедиться в том, что судака можно поймать и при таком ветрено-снежном экстриме. Об этом поведали мои информаторы, которые едва выбрались с Верхнего Тобола во время бурана, моля всех святых, чтобы они помогли не остаться здесь вместе с пойманным судаком еще на сутки. И чудо свершилось. К ним, отчаявшимся, вдруг подъехала машина с такими же бедолагами. Так, помогая друг другу, вместе и выбрались. Рыбаки своих не бросают!

Утверждение о том, что зимняя рыбалка на судака успешнее, если ловить в ночное время суток, думаю, в целом верно. Однако наверняка вспышки жора нередко могут быть и днем. Почему? Дело в том, что подо льдом, особенно среди зимы, судак ведет довольно малоподвижный образ жизни, энергии расходует мало, и после очередной вспышки жора он может в течение нескольких суток не реагировать на пищу, игнорируя самые соблазнительные проверенные приманки. Но, когда процесс пищеварения закончен и приходит ощущение голода, судачья стая вновь активизируется. И тогда клев может начаться вне зависимости от времени суток. Попасть на него - рыбацкое счастье! И замечательно, что таких счастливчиков на Верхнем Тоболе у нас уже много. А это значит, что на один рыбацкий праздник у нас стало больше и есть надежда на его продолжение.

Фото предоставил Николай ЯБЛОНСКИЙ

Клев-инфо