Новый выпуск проекта «Старые фотографии» посвящен столетию образования СССР

22 декабря 1922 года на Всесоюзном съезде Советов с участием делегатов РСФСР, Украинской ССР, Белорусской ССР и Закавказской Советской Федеративной Социалистической Республики (ЗСФСР - Азербайджан, Армения, Грузия) был принят договор об образовании СССР. Вот уже 100 лет этой знакомой аббревиатуре - Союз Советских Социалистических Республик.

Офицеры ИТК-4 в День Победы. 1963 г.

Остальные республики - Узбекская, Туркменская, Таджикская, Киргизская, Казахская, Молдавская, Литовская, Латвийская, Эстонская - входили в состав СССР последовательно до 1940 года.

1 сентября 1979 г., Оренбург

Всех объединял единый социалистический путь развития и единый политический строй. Республики были объединены людскими, материальными, финансовыми ресурсами с единой армией и флотом. Земля, недра, крупная промышленность, транспорт, финансы, внешняя торговля являлись общественной социалистической собственностью и находились в руках государства.

Ателье «Чародейка», 1975 г.

Вместе мы жили до 26 декабря 1991 года.

Кустанайский КСК, 1977 г.

Мой дед Сергей Петров - первый председатель горисполкома. Стерлитамак. 1964 г.

Празднованик Дня Победы. Выступает ветеран Иван Щербинин. 1973 г.

Река Тобол, на рыбалке, 1963 г.

Артисты московского театра воинской части. Оренбург, 1978 г.

Добыча глины для производства кирпича и гончарных изделий. Артель им. Чкалова, Семиозерный р-н. 1930-е г.

Ручная откатка по горизонтальным подземным выработкам на комбинате «Джетыгаразолото». 1930 г.

Осмотр готовой продукции на комбинате им. Дзержинского. Костанай, 16 марта 1949 г.

Палаточный городок первоцелинников Барвиновского зерносовхоза. 1954 г.

Первый эшелон кустанайской руды. Соколовско-Сарбайский горно-обогатительный комбинат. 1957 г.

Первые пробы добытой нефти на территории Кустанайской области. 1959 г.

Первая спартакиада народов СССР. Анатолий Уфимцев (казахстанская делегация, справа) на 1-й доске играет с Михаилом Талем (латвийская делегация). Москва, август 1959 г.

Оборудование одного из цехов завода поливинилхлоридного волокна. Кустанай, 1980 г.

Парад войск Государоственного политуправления (ГПУ). Кустанай, 1925 г.

Яушевский пассаж (в 1950-1970 гг. - универмаг, сейчас - областной музей и Дом Дружбы). Кустанай, 1950-е г.

Празднование 100-летия Костаная. 1979 г.

Закладка Аллеи героев с участием ветреранов ВОВ. В центре - Герой Советского Союза И. Я. Сьянов. Кустанай, 7 мая 1980 г.

Фото облгосархива и из личного архива