Чего добились и за что будут бороться сторонницы снижения пенсионного возраста?

26 декабря 2022 года президент РК Касым-Жомарт Токаев подписал указ, согласно которому планка пенсионного возраста для женщин будет зафиксирована на уровне 61 года до 2028-го. Это решение вроде бы ставило точку в долгих попытках республиканского движения женщин Казахстана за снижение пенсионного возраста в 58 лет. Но сами активистки считают, что это не точка, а лишь многоточие. Костанайские активистки объяснили, что не так с инициативой президента и чем займется их движение в этом году.

Активистки движения из Костаная считают мораторий президента полумерой / Фото Ксении РЕБИК

Досрочно - в 58 лет

Активистка Алмагуль КАИБЖАНОВА в прошлом году была одним из главных организаторов митингов движения. Все они прошли с разрешения властей и мирно.

- Наше движение существует уже больше двух лет. И подписанный Токаевым указ - это на данный момент самое главное наше достижение 2022 года, - отмечает Каибжанова. - Мы считаем, что год получился результативным. Наши активистки в Астане обошли больше 50 депутатов мажилиса. Объемная работа ведется и в регионах. Костанайские активистки тоже встречались с депутатами, проводили круглые столы в городском акимате и встречались с представителями министерства труда. Конечно, наши требования выполнены не до конца. И выход на пенсию в 61 год, а не 63 года - это не вау, это просто полумера, которую поддержал президент.

Активистки ставят новую цель - добиться возможности выходить на пенсию досрочно в 58-59 лет. Сделать это планируют через Социальный кодекс, который сейчас разрабатывают в Казахстане. Его проект в сентябре 2022 года подготовило министерство труда и соцзащиты. Тогда республиканские СМИ писали, что новый кодекс в пенсионной сфере будет способствовать повышению уровня пенсионного обеспечения: поэтапно увеличивать минимальную базовую пенсию до 70% от величины прожиточного минимума и так же поэтапно введет 5%-ный обязательный взнос работодателя.

- Наши активисты в Астане встречаются с депутатами мажилиса, потому что именно они будут принимать Социальный кодекс, - объясняет Каибжанова. - В кодексе нужна поправка, чтобы прописать право выбора: выходить на пенсию досрочно или нет.

Собаки дороже женщин?

Активисты считают, что деньги и возможности для реализации механизма у правительства есть.

Митинг движения в августе собрал больше сотни человек, но осенью такие акции не разрешили / Фото из архива «НГ»

- 20 ноября по поручению президента был принят законопроект, по которому на воспроизводство и разведение породистых собак выделили миллиарды тенге. Ну неужели собаки в нашей стране дороже женщин? - говорит активистка Сара ШАЙХУТДИНОВА. - Мы сейчас просим правительство и президента о досрочном выходе на пенсию за 2-3 года до поставленной планки в 61 год. Мы прожили тяжелую жизнь, работы не было. Нам поставили такой аннуитет, что мы три жизни проживем и не соберем эти деньги. Сейчас, чтобы досрочно (в 55 лет) выйти на пенсию, нужно иметь на счету более 9 млн тенге. Вы прекрасно знаете, что мало у кого на пенсионном счету есть такие деньги и в 60 лет.

- Я думаю, такой возможности нет у 95% казахстанских женщин, - добавляет активистка из Рудного Ямиля СКРЫПНИК. - Президент предложил мораторий на 5 лет, который замораживает порог пенсионного возраста на уровне 61 года. Дело в том, что не все женщины, которые родились в 1960-х годах, попадают под этот мораторий. Женщины с 1967 года - уже мимо моратория. Поэтому мы и говорим, что последний указ президента - это полумера. Ему надо было или на 10 лет заморозить планку выхода, или вообще сделать порог в 61 год плюс право на досрочный выход за 2-3 года до этого возраста. Я считаю, что у женщины должен быть выбор! У каждого своя ситуация со здоровьем, свой букет заболеваний. На моем пенсионном счету 1 300 000 тенге, то есть я никак не заработаю до установленного правительством порога. А я 36 лет проработала педагогом.

«Они думали, что мы успокоимся»

Последняя крупная акция движения в Костанае прошла в августе 2022 года. Тогда на площадь к монументу «Покорителям целинных земель» вышли десятки женщин, на митинге выступали депутаты областного маслихата. На этом содействие костанайских властей закончилось. Осенью активисты трижды обращались в акимат за согласованием акций и трижды получили отказ. Один из таких ответов отдела внутренней политики они показали «НГ». В Костанае только три законных места для проведения мирных акций: площадь у монумента «Покорителям целинных земель», парк Победы и аллея по ул. Текстильщиков. Вот что писали 2 ноября в ответе на обращение женщин чиновники:

- На аллее по ул. Текстильщиков, в границах пр. Кобыланды батыра и ул. Каирбекова, производятся строительно-монтажные работы и систематически осуществляется подвоз строительных материалов, на площади у монумента «Покорителям целинных земель» и в парке Победы запланирована санитарная очистка. Учитывая вышеизложенное, акимат Костаная отказывает вам в проведении мирного собрания 12 ноября 2022 года.

Алмагуль Каибжанова отмечает: такие ответы вызваны непониманием реакции движения на те меры, которые предложили власти в пенсионной политике.

Алмагуль Каибжанова: «Наши активистки в Астане обошли больше 50 депутатов» / Фото Ксении РЕБИК

- Я думаю, это же политика - прошли выборы, люди успокоились, - говорит она. - Все думали, что мораторий объявят и мы успокоимся. Нет, мы не успокоились, мы работаем и продолжаем просить разрешения на митинги. Ведь, к примеру, сюда, в редакцию «НГ», не могут прийти все наши сторонницы. Хотя по Казахстану самые большие митинги прошли у нас.

Участницы движения отмечают, что на митинги выходят самые смелые женщины Казахстана. Но идею снижения пенсионного возраста и права досрочного выхода на пенсию, по их мнению, поддерживает абсолютное большинство женщин.

«Президенту не рассказали»

Активисты считают, что чиновники по-человечески понимают их правоту, но «считают деньги и меняют свое мнение». А главная проблема - в том, что президент не до конца знает обо всех аспектах проблемы.

- Наша проблема и пути ее решения обсуждались на очень высоком уровне, но министр труда и социальной защиты населения Тамара Дуйсенова все эти аспекты до президента и парламента не донесла, - говорит активистка Ботагоз БАЙМАГАМБЕТОВА. - Пенсионная система несовершенна, ее полностью надо менять. Мы надеемся, что депутаты мажилиса при обсуждении Социального кодекса донесут до президента наши инициативы по снижению пороговой суммы с 9 млн до 1,5 млн тенге и по выбору досрочного выхода на пенсию. Женщина должна пенсию выбирать, а не доползать до 63 лет, чтобы, наконец, отдохнуть от работы. Мы должны жить красиво, смотреть за собой и пользоваться теми деньгами, которые у нас есть. Даже если это 700 000 тенге, мы хотим их увидеть.

Пока нет даже приблизительной даты, когда Социальный кодекс со всеми поправками поступит в Парламент.

Пока готовилась эта статья, депутат мажилиса Аманжан ЖАМАЛОВ выступил с новой инициативой: снижать пенсионный порог на два года за рождение каждого ребенка.

- Если посмотреть на статистику, то за последние три года продолжительность жизни женщин снизилась с 77 до 75,5 лет, то есть на полтора года, - сказал депутат. - Поэтому вполне естественно, что казахстанским женщинам хотелось бы отдохнуть еще при жизни. Повышение пенсии за счет увеличения пенсионного возраста - это то же самое, что накормить собаку ее же отрезанным хвостом.

О выступлении этого мажилисмена по поводу проблем Единого национального пенсионного фонда говорили и костанайские активистки. Они считают, что позиция Жамалова и других депутатов поможет движению добиться выполнения своих требований.