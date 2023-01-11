Почему костанайские инвалиды недовольны качеством оказания социальных услуг государством?

В декабре 2022 года в «НГ» обратились матери детей с инвалидностью с жалобами на качество ортопедической обуви, прописанной по индивидуальной программе реабилитации. А инвалид 1-й группы Никита ЖУРАВЛЁВ в своем блоге рассказал, как госорганы не сообщили ему о том, что сломанную электроколяску все-таки можно починить. Мы попытались разобраться в этих ситуациях и ответить на вопрос: что делать, если помощь государства вызывает не радость, а сплошное огорчение.

Претензии к индпошиву

По словам матерей детей-инвалидов, в зимних ботинках холодно из-за тонкого слоя меха. Кроме того, они на шнуровке, без липучек и замков. Так как ребенок обуваться самостоятельно не может, выход на улицу становится проблемой. А летняя обувь очень твердая, подошва практически не сгибается. Женщины не верят алматинскому поставщику, который заверяет, что при изготовлении используется индивидуальный пошив.

Поставщик заменил ботинки: теперь они с замком, но с тем же тонким мехом / Фото Жумагуль ТУРГУМБАЕВОЙ

- Мы делали точные замеры ноги ребенка и отправляли в департамент Комитета труда и соцзащиты, - рассказала «НГ» жительница Рудного Жумагуль ТУРГУМБАЕВА. - Зимняя обувь 7 декабря пришла не того размера, она впритык, носить ее приходится только без носков. Цена одной пары летней обуви - 30 000 тенге, зимней - 35 000 тенге. Для нас намного проще и дешевле купить менее дорогую, но более качественную обувь. Поэтому мы хотим, чтобы департамент выдавал нам деньги на обувь, чтобы мы ее закупали сами. Все чеки им предоставим. Либо чтобы мы покупали обувь за свой счет, предоставляли чеки в департамент, а они отправляли нам деньги.

Жительница п. Карабалык Татьяна ИСМАГУЛОВА получила обувь 13 декабря и тоже недовольна ее качеством. Тот же алматинский поставщик ответил, что работает по стандартам и такую обувь рассылает по всему Казахстану.

По словам родителей, зимняя обувь холодная, ее неудобно надевать / Фото Татьяны ИСМАГУЛОВОЙ

- Сказали: если не нравится, мы можем вернуть эту обувь. Но мне непонятно, почему тогда государство заключает контракт с этим поставщиком на портале госзакупок, если он плохо исполняет свои обязательства? - возмущается Исмагулова. - Из Костаная отправляют замеры также в Петропавловск на изготовление. Когда мы лет 5 назад заказывали оттуда, она тоже была плохого качества. Зимняя обувь тоже была тонкая, ребенку ее я покупала сама. Сейчас узнала, что они стали шить нормально.

А летняя - с очень твердой подошвой / Фото Татьяны ИСМАГУЛОВОЙ

Присланные ботинки явно не соответствуют размеру ноги ребенка / Фото Татьяны ИСМАГУЛОВОЙ

Впрочем, мама ребенка с инвалидностью из Костаная Гульнара БОГИНСКАЯ недовольна обувью поставщика как раз из Петропавловска:

- Во-первых, не сошлись замеры, во-вторых, качество очень плохое, это ужас какой-то! - возмущается она. - Написала отказ через департамент соцзащиты. Перезаказала уже у поставщика из Караганды, обувь опять пришла некачественная, ребенок в ней - как в деревянной колодке. Я слышала по телевизору, что эта проблема не только в Костанайской области, но и по всему Казахстану.

Милена говорит, что обувь карагандинского поставщика - «будто из дерева» / Фото Гульнары БОГИНСКОЙ

- Она очень неудобная, я не могу даже полметра пройти! - прокомментировала летнюю обувь дочь Гульнары Милена. - Она не сгибается, жесткая, будто из дерева.

По словам Богинской, в 2022 году она покупала дочери на свои деньги сандалии в костанайском центре ортопедической обуви, там можно померить, да и обувь качественная, мягкая и дешевле представленной на портале.

- Проблема с качеством детской ортопедической обуви в Костанае возникла около трех лет назад, - прокомментировала «НГ» руководитель филиала РОО «Союз родителей особенных детей» Назгуль ЖУРМАГАМБЕТОВА. - За последнее время в наш союз обратились около 20 родителей с этой проблемой. Мы возмущаемся, обращаемся к поставщикам и в госорганы, но нам только заменяют обувь. И ситуация никак не меняется.

Обращайтесь на портал

Протезно-ортопедическую помощь (например, заказ ортопедической обуви) можно получить на портале соцуслуг aleumet.egov.kz. Об этом сообщили в департаменте Комитета труда, соцзащиты и миграции в ответ на запрос «НГ».

- Это своего рода интернет-магазин - площадка по взаимодействию лиц с инвалидностью с поставщиками средств и услуг, где непосредственно услугополучателям предоставляется право самостоятельного выбора рекомендованного ТСР (технического средства реабилитации) с учетом своих индивидуальных пожеланий, - пояснила и. о. руководителя департамента Айнур САТАЕВА. - Государство возмещает стоимость обуви и соцуслуг в пределах установленной гарантированной суммы, которая ежегодно утверждается по каждому виду ТСР и услуги на уровне республики специально созданной комиссией. В случае выбора ТСР или услуги, стоимость которых превышает гарантированную государством сумму, услугополучатель доплачивает разницу из собственных средств.

Жаловаться на качество услуг можно здесь же, не позднее 14 дней со дня, когда заявителю стало известно о неисполнении или ненадлежащем исполнении поставщиком взятых на себя обязательств. Информацию рассмотрит комиссия, созданная при управлении координации, занятости и социальных программ Костанайской области.

- В случае несогласия с решением комиссии родители вправе обратиться в наш департамент, - отмечает Сатаева. - По сведениям управления координации занятости и соцпрограмм, поставщику отправлено письмо-претензия о замене ортопедической обуви одной из обратившихся - Жумагуль Тургумбаевой.

В управлении координации занятости и соцпрограмм «НГ» сообщили, что поставщиков допускают на портал по месту их регистрации.

- Так как поставщик ТОО «Medicare International», который предоставил детскую ортопедическую обувь Тургумбаевой и Исмагуловой, зарегистрирован в Алматинской области, допуск был осуществлен управлением координации занятости и соцпрограмм Алматинской области, - пояснила руководитель управления Гульнар АБЕНОВА. - Наше управление направило письмо поставщику о замене, он отправил ортопедическую обувь через Казпочту 23 декабря. Обувь доставлена, заявитель претензий не имеет.

Отвечая на вопрос о возможности самостоятельной покупки обуви, Абенова сообщила: возмещение стоимости ТСР, приобретенных лицом с инвалидностью за счет собственных средств, действующим законодательством не предусмотрено.

10 января Жумагуль Тургумбаева подтвердила: обувь заменили, она нужного размера, вместе со шнуровкой есть и замок, но качество осталось прежним. В тот же день поставщик сообщил Татьяне Исмагуловой, что может прислать обувь другого размера, но мех не заменит.

- Ранее в правилах были указаны стандарты производства для ортопедической обуви, сейчас этот пункт исключен, но мы продолжаем делать по этим стандартам, - прокомментировал «НГ» 10 января представитель поставщика, заместитель директора ТОО «Medicare International» Ринат ЕРГАЛИУЛЫ. И заверил: - Наша обувь качественная, в зимней используется турецкий термомех, она теплая. В прошлом году мы изготовили 5 438 пар обуви, которую заказали пациенты со всего Казахстана, недовольны качеством остались лишь около двадцати. Пока из Костанайской области к нам поступили только две жалобы. Обувь пациентам была заменена, мы учтем их пожелания при производстве.

Он добавил, что летняя обувь твердая и плохо гнется, так как это специальная ортопедическая подошва, которая соответствует всем требованиям.

- За изготовление обуви государство платит нам только в том случае, если пациент доволен ее качеством, - пояснил Ергалиулы. - За изготовление обуви для Жумагуль Тургумбаевой и Татьяны Исмагуловой денег от госорганов мы не получали.

Починят, но не бесплатно

В 2018 году инвалиду-колясочнику Никите ЖУРАВЛЁВУ в управлении координации занятости и соцпрограмм обещали выдать электроколяску вместо обычной.

Никита Журавлёв: «Нам не говорили, что коляска находится на гарантии у фирмы-производителя» / Фото Андрея СКИБЫ

- Но нас кормили завтраками и выдали ее только в 2021 году, без какой-либо гарантии и документов, - рассказал «НГ» Никита. - Дали только пару бумажек по эксплуатации, но там толком ничего непонятно: как понять, что коляска сломалась, как ее починить. В управлении ответили, что их никто не чинит.

В октябре 2022 года коляска сломалась, и Никита не мог выезжать на улицу. Он сообщил об этой проблеме в Instagram, после чего представитель АО «Тыныс» (производитель электроколяски) сообщил, что компания может ее починить и заменить детали.

Джойстик на электроколяске Журавлёва починили только после его поста в Instagram / Фото Андрея СКИБЫ

- Срок гарантии, по которому они могут восстанавливать, закончился еще в феврале 2022 года, - рассказал Журавлев. - Коляску нужно было восстанавливать самостоятельно, но мне повезло: производитель починил коляску за свой счет. В дальнейшем восстанавливать будут уже не бесплатно. Раньше было несколько поломок, но с ними наша семья справлялась самостоятельно. Часто предохранитель сгорал, покупали и ставили новый. Мы тогда обращались в управление, но нам не говорили, что коляска находится на гарантии у фирмы-производителя. Вернее, говорили, что ее может починить только такой же, как и я, инвалид-колясочник. Интересно, что мастер АО «Тыныс», который чинил нам коляску, сказал, что из северных регионов к нему не обращались вообще.

В управлении координации занятости и соцпрограмм комментируют: срок эксплуатации кресла-коляски комнатной - 7 лет, прогулочной - 4 года, универсальной - 5 лет. В 2021 году по заданию минтруда и соцзащиты населения АО «Национальная компания «Казахстан Инжиниринг» (АО «Тыныс», Кокшетау) произвело 839 прогулочных кресел-колясок с электроприводом. На Костанайскую область, согласно поданной потребности, выделили 41 кресло-коляску (38 взрослых и 3 детских).

- Каждому владельцу коляски выдавали руководство по эксплуатации, - пояснила заместитель руководителя управления координации занятости и социальных программ Алия МЕКЕБАЕВА. - Согласно п. 3.5 руководства по эксплуатации кресел-колясок с электроприводом, изготовитель гарантирует безотказную эксплуатацию в течение 12 месяцев со дня получения, но не позднее 2 лет со дня изготовления при условии соблюдения требований к хранению и эксплуатации. Дата изготовления данных колясок - октябрь 2020 года. АО «Тыныс» заключило договор на сервисное обслуживание с общественным объединением «Үміт-Надежда» (председатель Д. Оспанов ), о чем каждому получателю было доведено при выдаче кресел-колясок специалистом управления, а также лично Оспановым. В течение гарантийного срока по обращениям лиц с инвалидностью ОО «Үміт-Надежда» отремонтировало 6 кресел-колясок с электроприводом производства АО «Тыныс».

Никита Журавлёв получил кресло-коляску 3 февраля 2021 года, срок гарантии истек через год. По устной договоренности управления с АО «Тыныс» 6 декабря 2022 года предприятие отремонтировало кресло-коляску за собственные средства.

- В 2021 году по мере поступления заявлений от лиц с инвалидностью специалист АО «Тыныс» дважды, в марте и октябре, выезжал в Костанайскую область по ремонту 4 кресел-колясок на основании писем, направленных в адрес управления отделом занятости города Рудного, а также Алтынсаринского, Мендыкаринского и Житикаринского районов, - сообщила Мекебаева. - Дополнительных жалоб от лиц с инвалидностью по креслам-коляскам, произведенным в АО «Тыныс», в адрес управления не поступало.

В 2022 году управление приготовило техспецификацию для проведения процедур госзакупок на 2023 год на ремонт и обслуживание кресел-колясок.

Делаем вывод: ситуация с оказанием услуг для людей с инвалидностью в Казахстане по формуле «Хотели как лучше, а получилось как всегда». Обеспечение детей с инвалидностью ортопедической обувью стало имитацией деятельности. А проблему с ремонтом кресла-коляски удалось решить во многом благодаря посту с соцсетях, потому что между инвалидом и чиновниками явно возникло непонимание.