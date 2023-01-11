Пеките, он у вас получится

Мне прислали рецепт на днях. Максимально простой. Быстрое хлебное тесто на пиве. Напиток содержит дрожжи. Их действие поддерживается разрыхлителем. За счет этого не требуется ждать поэтапного подъема. Написано, что в сезон такой хлеб пекут со свежими травами, например, с базиликом. Но сейчас вполне подойдут сухие, например, из букета Гарни. Этот хлеб можно сделать чесночным или луковым. Чеснок лучше брать в порошке, а вот лук можно положить обжаренный.

Хлеб получается вкусный и ароматный

Муку смешать с разрыхлителем, солью, сахаром, травами или луком. В последнюю очередь добавить пива (любого), замесить мягкое, даже чуть липковатое тесто. Вот когда можно пользоваться силиконовой лопаткой или работать в перчатках.

Форму выстелить пекарской бумагой, смазанной растительным маслом. Выложить тесто, разровнять. Духовку разогреть до 180°С, на низ поставить широкую миску с водой. Выпекать булку 35-45 минут до румяной корочки.

Ингредиенты

Мука - 480 г, пиво - 330 мл, разрыхлитель - 15 г, сахар - 2 ст. л., соль - 1 ч. л., сухие травы - 1 ст. л.

Фото Mariya