О большом открытом участке теплотрассы во дворе дома № 91 по пр. Аль-Фараби сообщила «НГ» жительница Костаная Сания АКМАРАЛОВА. По словам женщины, на трубах всегда была хорошая изоляция, но из-за сильных морозов ее сорвали бомжи.

Пр. Аль-Фараби, 91. На трубах во дворе дома лежат старые вещи и бутылки

- Не знаю, когда это произошло, но не так давно заметила, что просто огромный участок труб без изоляции, - пояснила Акмаралова. - Можно сказать, что теперь трубы мерзнут буквой Г. Изоляции нет на длинном изгибе теплотрассы.

С другой стороны теплотрасса тоже без изоляции

По указанному адресу корреспонденты «НГ» увидели открытый участок теплотрассы, на котором лежат старые куртки и другие тряпки. Очевидно, что сюда приходят греться люди.

Трубы за домом № 96 по пр. Аль-Фараби, о которых «НГ» писала две недели назад, работники КТЭК хорошо закрыли.

Пр. Аль-Фараби, 96. Трубы за домом закрыли изоляцией

Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

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