По информации отдела РАГС аппарата акима Костаная:

- зарегистрировали брак 46 пар, из них 6 - с иностранными гражданами. Самому молодому жениху - 20 лет, невесте - 20. Самому зрелому жениху - 48 лет, невесте - 39;

- зарегистрированы 12 разводов, 4 из них - по решению суда;

- зарегистрированы 136 новорожденных: 50 - девочек и 86 мальчиков. Самые популярные имена малышей - Эмилия, Данияр. Самые редкие имена - Радик, Азель, Айдария. Самому молодому папе - 21 год, маме - 21. Самому зрелому папе - 41 год, маме - 38.

- умерли 58 человек: 36 мужчин и 22 женщины.

По сообщению КГП «Костанайская областная станция скорой неотложной медицинской помощи»:

- на телефон 103 по области поступил 1 861 вызов, из них 700 - к детям. В том числе на травмы и несчастные случаи - 348, из них 37 - к детям. Поступило 6 вызовов на ДТП. В авариях пострадали 7 человек, 3 из них были экстренно госпитализированы. В ДТП пострадал 1 ребенок.

- всего скорая помощь доставила в больницы 446 человек.

По данным костанайского областного центра психического здоровья:

- в Центр временной адаптации и детоксикации доставили 190 человек, из них поместили 176: 162 мужчины и 14 женщин.

По информации ГУ «Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Костанайской области»:

- по области на пожары совершено 24 выезда, на случаи горения - 115 выездов. При пожаре погибли 2 человека.

По сведениям пресс-службы ДП:

- зарегистрировано 192 уголовных правонарушения, из них 78 краж и 47 мошенничеств;

- разыскано 19 без вести пропавших лиц, из которых все установлены;

- раскрыто 48 преступлений;

- зарегистрировано 7 наркоправонарушений, 3 наркопроступка, 1 факт сбыта, 1 факт хранения в особо крупном размере, 1 факт культивирования, 1 факт незаконной рекламы наркотических веществ;

- за выходные сотрудники полиции задержали 27 водителей, которые управляли транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.