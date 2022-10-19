Какие цветы можно пересадить с улицы в комнатные горшки и как это делать правильно

Осень - это не только унылая пора, очей очарованье, когда увядает и засыхает все вокруг, но и начало периода, когда можно строить планы на будущее. И как хочется продлить цветение своих клумб подольше. Ведь и герань еще вся в цветах, и некоторые кусты эустомы стоят в бутонах, и жалко потерять ярко цветущие катарантусы с декоративными колеусами. Придется вооружаться лопатой и секатором, приготовить грунт, цветочные горшки и некоторые садовые препараты.

Пересаженные с клумбы катарантусы продолжат рост и цветение на окне и зимой

Черенкуем на будущее

Пеларгония зональная, известная с незапамятных времен как герань, прочно оккупировала и наши окна, и городские клумбы, и палисадники возле домов и на дачах. Достаточно неприхотливая в выращивании, с многообразием окрасок эффектных шапок-соцветий, она несложно размножается различными способами. Черенкование - метод для тех, кто не хочет возиться с объемными горшками и землей, пересаживая целый куст. Благодаря такому способу можно омолодить старое и намного быстрее получить молодое цветущее растение, которое получает все качества материнского.

Перед наступлением устойчивых холодов, пока растения еще не подмерзли, секатором, ножом отрезаются или просто обламываются верхушечные части и молодые побеги длиной 7-10 см. Если на них есть соцветия, их стоит удалить, как и листья в нижней части побега, оставив всего 2-3 листика. Обязательно осмотрите заготовленные части на наличие насекомых-вредителей, чтобы не занести их в дом.

Легкая торфосмесь и стимулятор роста облегчат укоренение пеларгонии

Многие цветоводы просто помещают побеги в стакан с водой и ждут корни. Конечно, они должны появиться, но может произойти и загнивание стеблей, тогда корешков не дождетесь. Есть более эффективный способ укоренения. После заготовки побегов их необходимо на час оставить на воздухе, чтобы срез подсох и перестал выделять сок. Можно растолочь таблетку активированного угля и им присыпать срез. За это время готовят грунт из смеси торфа, песка или субстратных компонентов: перлита или вермикулита в пропорции 3:1. Главное, субстрат должен быть легким, воздухо- и влагопроницаемым, чистым от инфекций и грибков. Для укоренения одного черенка достаточно стакана объемом 200 мл с дренажным отверстием.

Перед посадкой каждый черенок необходимо присыпать «Корневином»

Перед посадкой стебель, который будет заглублен в грунт, припудривают стимулятором роста «Корневин» либо уже после посадки поливают его раствором или препаратом «Циркон». Посадочный материал заглубляют на 2-3 см и аккуратно прижимают почву к стеблю, чтобы был контакт для лучшего корнеобразования. Полив по мере подсыхания грунта осуществляют через поддон, избегая попадания влаги на листья. Примерно через 2-3 недели появятся корешки, а пересаживают растения в другой горшок, когда корни оплетут весь земляной ком.

Неприхотливый в выращивании колеус Блюме легко размножается черенками



Колеус Блюме вновь набирает популярность у цветоводов из-за легкости выращивания, быстрого роста и появления новых интересных расцветок листвы. С его черенками можно поступить еще проще. С растения нужно срезать молодые побеги длиной 5-10 см, без цветоносов. Их достаточно поместить в емкость с водой и на светлом подоконнике через 10-12 дней в воде уже будет целый кокон из беловатых корешков. Их высаживают сначала в рассадные горшочки объемом 150-200 мл и пересаживают по мере роста. Колеус со временем теряет свою декоративность и требует прищипывания, не допуская цветения. Поэтому, укоренив черенки сейчас, в конце зимы придется делать это снова, чтобы для клумбы получить молодые растения.

Пересаживаем в новый дом

Несколько лет назад я завел себе катарантус нескольких расцветок. Этот эффектный, обильноцветущий, компактный полукустарниковый цветок без устали цветет практически круглый год. Он радует цветоводов все лето и так жалко оставлять его замерзать на улице. Поэтому пара десятков кустиков катарантуса каждую осень переселяется на мои окна и солнечные подоконники соседей, где растения продолжают цвести. Аккуратно выкопав лопатой с комом земли, пересаживаю в цветочные горшки с объемом около 3 литров на одно растение. Присыпаю корни универсальным торфогрунтом и хорошенько поливаю теплой водой.

Первое время (несколько дней) лучше подержать пересаженные растения в прохладном светлом помещении (балкон, веранда). В целом катарантус легко переносит пересадку, однако от стресса и смены места у него может частично опадать листва. Ничего страшного, катарантус со временем обрастает новой, при этом он все время продолжает цвести. Чем больше солнца, тем крупнее и многочисленнее будут цветы.

Это тропическое растение не терпит недостатка влаги, листья сразу сворачиваются в трубочку и опадают, поэтому грунт должен быть всегда влажноватый. Каждые 2-3 недели полив совмещайте с подкормкой биогумусом или жидким универсальным удобрением для цветущих растений.

Чтобы эустома все-таки зацвела, приходится пересаживать и ухаживать уже дома

Зачастую бывает, что даже у посеянной в один день эустомы отдельные кустики не успевают зацвести до холодов. После многих месяцев трепетной заботы их жалко просто оставить на клумбе погибать. Придется снова браться за лопату. Перед первыми заморозками я выбираю крепкие растения с бутонами и пересаживаю их в отдельный горшок или длинный балконный ящик, обеспечиваю опору. Уход такой же, как и летом, но желательно пролить препаратом «Корневин», чтобы снизить стресс пересадки и стимулировать укоренение. Также можно пересадить отцветшие летом кустики, у которых укорачиваю побеги, оставляя по 2-3 пары листьев. Через время растение дает несколько боковых побегов, которые развиваются на солнечном окне. А в конце зимы или в первые дни весны эустома снова порадует вас своими восхитительными цветами.

Любые растения с улицы могут быть источником насекомых-вредителей (белокрылка, тля, сциариды), которые быстро перекочуют на комнатные цветы. Поэтому перед размещением их дома желательно обработать инсектицидным препаратом, например «Искра».

Собираем семена и сеем

Цветущие на окне катарантусы еще и щедры на семена. После опадения цветка образуется стручок длиной 2-3 см, который при высыхании сам раскрывается, черные семена падают прямо на подоконник и землю в горшке. В последней они тут же начинают всходить, а с подоконника я собираю для нового посева в феврале.

Даже с одного катарантуса можно собрать до сотни семян

Но еще раньше, уже в ноябре, можно начинать посев цветочных культур с длительным периодом вегетации: пеларгония зональная и плющелистная, эустома, гвоздика Шабо, примула, гербера, бегония. При этом важно обеспечить оптимальный температурный режим (+20-25 градусов) и длительный световой день, не менее 12 часов, который организуют с помощью фитоламп или ламп дневного света.

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