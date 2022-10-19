Об очередной свалке «НГ» сообщила жительница центра Костаная Надежда БЕЛЯЕВА. Женщина рассказала, что мусор в контейнерах, расположенных напротив дома по пр. Аль-Фараби, 96, скапливается как перед баками, так и за ними.

Мусор во дворе дома по пр. Аль-Фараби, 96 скапливается как перед контейнерами...

- Куча бытового и иногда строительного мусора лежит перед контейнерами, - сообщила Надежда Беляева. - Свалка образуется из-за того, что, помимо жителей, мусор скидывают и сотрудники ближайших магазинов. Некоторым жителям, видимо, лень обойти забор, ограждающий контейнеры, поэтому они бросают мусор с другой стороны.

...так и за ними

На месте корреспонденты «НГ» увидели мусорную кучу с оконными рамами, старыми вещами, бытовыми отходами, в которых рылся человек. С другой стороны лежали деревянные ящики и пустая консервная банка.

Свалку во дворе дома по ул. Джангильдина, 2 «Б» спустя две недели убрали частично

Свалку во дворе дома по ул. Джангильдина, 2 «Б», о которой «НГ» писала два номера назад, частично убрали. Но во дворе до сих пор лежат старые весы и деревянная коробка.

Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

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