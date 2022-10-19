Варим из самых поздних яблок

Варенье неимоверно красивое. Целенькие яблоки в сиропе цвета красноватого янтаря. Достанешь за хвостик и ешь, как мягкий цукат. А можно достать из варенья, подсушить, обвалять в сахаре с корицей, сложить в банку как «сухое» варенье. Сироп развести темным ромом... Употреблять с удовольствием.

Варенье из райских яблочек - вкусно и красиво

Варить такое варенье меня научил известный костанайский картофелевод Андрей Степанович Удовицкий. Сделал все, как я люблю: принес баночку варенья, килограммовый пакет яблочек и рецепт, написанный от руки, очень подробный. Сразу сказал, что главное - найти правильные яблоки. Это ни в коем случае не самые-самые мелкие, которые растут на дичках. Нужны крупнее, размером с лесной орех или чуток больше. Их называют «ранетки», а еще «райки», «райские яблочки».

Главное для этого варенья - найти правильные яблоки

В сезон, когда народ наслаждается вкусом разных летних яблок, эти жесткие и невкусные. Зато поздней осенью, вот сейчас, во второй половине октября, красная и бордовая мелюзга - просто прелесть, еще вполне сочная. Но, главное, из них можно варить упоительно вкусное варенье, для чего райки требуется только помыть, даже от хвостиков избавляться не надо.

Я такие яблоки нашла на дачной дороге. Стоит дерево ничейное, мы с соседями ходим мимо постоянно. Земля под ним усыпана плодами, но и на ветках до сих пор густо. Набрала пакет на пробу за несколько минут.

Соотношение сахара у меня килограмм на килограмм. Яблоки с кислинкой, но не чрезмерной, так что больше сладости не требуется.

В рецепте есть свои тонкости. Перед варкой райские яблочки надо бланшировать минуты полторы-две в кипящей воде. Я разделила порцию яблок пополам. Налила в кастрюльку 2 стакана воды. Бланшировала по две минуты. Отвар получился такого красивого цвета. И вкусный к тому же. Бланширование делает кожицу более проницаемой, кое-где она трескается, но это не страшно, не облезет точно.

Из стакана отвара и килограмма сахара сварила сироп. Бланшированные яблоки опустила в кипящий сироп. Накрыла крышкой, так быстрее закипает. Крышку убрала, дала яблокам покипеть 5 минут, выключила плиту, оставила миску на рассекателе до полного остывания. Вторая варка более продолжительная, яблоки слабо кипели примерено полчаса. Стали янтарными, но сироп после остывания все-таки показался мне жидковатым, поэтому яблоки оказались на огне в третий раз. Итог - прозрачные ранетки, сироп густой, как молодой мед.

Фото Доры ГОЛОДНОЙ