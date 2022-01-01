Запекаем тыкву с мясом и овощами

Если у вас есть небольшая тыква, килограмма на полтора, не кладите ее на хранение. Запеките с мясом, картофелем и овощами. Я раньше делала похожее блюдо с рисом и курагой, но угостили тыквой с другой начинкой. И мне понравилось. Мясо было - свиная грудинка, не постная. К ней в начинку шли картофель, нарезанный мелкими кубиками, лук, морковь, болгарский перец, спелый помидор. Начинка была доведена до полуготовности. То есть сначала до золотистой корочки обжарили мясо, затем к нему добавили картофель, лук, соломку из моркови, чеснок, немного перца и соли. Долили несколько ложек воды и тушили минут 10.

С тыквы срезали крышку, вынули мякоть с семечками. Изнутри смазали размягченным сливочным маслом, смешанным с молотым кориандром и солью. Загрузили начинку, которую еще перемешали с мелко нарубленным помидором, зеленью петрушки, молотым кориандром. Под тыквенной крышкой содержимое вместе с «горшочком» запекалось около часа при 180 градусах.

Надо обязательно дождаться, пока тыква немного остынет. Тогда лучше чувствуется богатый вкус этой запеканки. Есть можно без соуса. А можно тыквенную мякоть взбить со сметаной и это нежнейшее пюре станет прекрасным соусом к вашему жаркому.

Ингредиенты

На тыкву 1,5-1,8 кг требуется 300 г мяса, 3-4 средних картофелины, 1 морковь, 1 сладкий перец, 1 луковица, 2-3 зубка чеснока, 1 помидор, 0,5 ч. л. кориандра, 1 небольшой пучок петрушки.