Число участников проекта «Бюджет народного участия» в Костанае увеличилось в 4 раза

Уже известны данные на 2023 год. Их, а также проблемы, связанные с реализацией идей по благоустройству, предложенных горожанами, комментировали на брифинге 14 октября представители акимата и подрядчик.

По этому трапу без перил на горку и взрослый не заберется

Одобрены и нет

Два сезона программы позади. В этом году поступило 9 заявок, одобрено и реализовано было 5. Зато на сезон-2023 поступило 32 заявки. По словам заведующего сектором благоустройства отдела ЖКХ акимата Костаная Каиыржана БАЖИРОВА, из них 22 уже одобрены. Они соответствуют правилам, разработанным для этой программы, то есть прежде всего подходят под заявленный там перечень сфер благоустройства - ремонт тротуаров, пандусов, арыков, приведение в порядок и посадка новых скверов и аллей, строительство детских, спортивных площадок. Дворовые площадки были и остаются самой популярной заявкой. В этом году все 5 проектов такие.

Отвечая на вопрос о необычных и интересных заявках, заместитель руководителя отдела экономики и бюджетного планирования акимата Костаная Зайра ЕЩАНОВА назвала создание площадки для занятий с животными, на следующий год - идею создания обустроенной пешеходной зоны между Назарбаев школой и проспектом Назарбаева. И прокомментировала причины отказов по некоторым проектам.

- Реализация предложенных идей требовала мероприятий, действий, которые не входят в компетенцию акимата, - сказала она. - Например, был проект обустройства на реке малых пирсов для отдыха. Проект требовал природоохранных мероприятий, что не относится к компетенции акимата. Был также проект обустройства зеленой зоны в районе СШ № 23, но там участок находится в землепользовании школы.

Больше конкретики

Опыт двух лет работы с народными проектами выявил проблемы этой программы с точки зрения местной власти. Одна из них - приблизительность заявок.

Люди ожидали, что площадка будет, как на картинке

- Инициатор скачивает картинку из Интернета, какую красивую площадку он хочет, ничего не считает, даже не указывает размер той же площадки, какое покрытие желательно - тартан или искусственная трава... И цену ставит приблизительную. Допустим, 2 миллиона. А на эти деньги можно только основание с покрытием сделать, - сказал Бажиров. - Потом выясняется, что люди во дворе совсем не того хотели или вообще не знали, что будет делаться... В этом году был только один проект, реально просчитанный - инициатор от дома № 11 в 8-м микрорайоне. Там и эскиз был сделан, и все конкретно указано, и простейшие расчеты, и даже топосъемка приложена, то есть понятно, на каком месте подрядчику работать. Мы на будущее решили, что будем приглашать инициаторов проектов и убеждать, что надо так действовать. Кроме того, народное же участие заявляется, значит, люди должны быть в теме, должны быть нашими помощниками. Поэтому если до сих пор за одобрение проекта должно было проголосовать минимум 10 горожан, то впредь эту цифру увеличим до 50. А то ведь были случаи, когда за голосовали люди, которые жили в другом микрорайоне, проблем двора близко не знают. То есть ведем к тому, чтобы более четкими делать условия проектов.

Ждали другого

Накануне брифинга в «НГ» появилась жалоба от жильцов дома по Садовой, 73. У них по бюджету народного участия была построена детская площадка. Жители называют ее бедной, сиротской, недовольны не только скудным ее наполнением (горка, несколько простейших качелей, песочница на тартане), но и качеством выполненных работ. Показали корреспонденту «НГ», как скатывается под ногами тартановая крошка, уже есть проплешины, какие неудобные качели (доска с балансиром) - низкие, с плохой амортизацией, малыши мягкие места набивают. Деревянный трап-подъем на горку установлен под углом градусов 45, без перил, не каждый ребенок с разбегу его одолеет. Демонтированные старые конструкции свалены рядом, некоторые в таком положении опасны для детей.

Песочницу с покрытия жители просят убрать

Кстати, ориентируются жители в своих желаниях как раз на картинку с богатой детской площадкой, которую, говорят, скачали с сайта акимата. Под ней надпись «Статус - одобрен экспертным советом» и стоимость проекта - 1 500 000 тенге, конечно, нереальную для изображенной выше площадки.

- Мы просим, точнее, мы требуем от акимата не принимать работы на этой площадке и не оплачивать, пока ее не сделают, как следует, - сказал от имени жителей Жалгас КУЛЬТАЕВ, - площадку построили так, что наши дети по-прежнему бегают в соседний двор, там она намного лучше.

В брифинге участвовала директор подрядного ТОО «Смарт билдинг» Кристина КОЛОМЕЙЦЕВА, которая так прокомментировала ситуацию:

- Что касается малых форм на площадке и обустройства - что было в техспецификации указано, то мы и выполнили. Претензии по качеству если есть, то будем устранять. Пусть к нам жители обращаются, инициатор проекта контакт знает. Год площадка у нас на гарантии.

По поводу демонтированных элементов спикеры на брифинге заверили, что отдел ЖКХ готов организовать вывоз, но часто этому препятствуют ПКСК, ОСИ, сами бдительные жители, мол, сдадим на металлолом. Вообще, отсутствие контакта с ПКСК - это еще одна проблема инициаторов народных проектов. Инициатива обычно завершается со строительством площадки, а завтрашний ее день людей мало интересует. Акимат предлагает и в проектах бюджета народного участия пробовать подписывать меморандумы с кооперативами и объединениями собственников.

Сегодня и завтра

Как позже выяснила «НГ», представитель инициативной группы жильцов и подрядчик обговорили проблемы.

- Песочницу уберем, раз хотят снести ее с покрытия, - сказала Коломейцева, - трап на горку изменим. Но я хочу сказать, что добавить к оборудованию площадки мы ничего не сможем. Поставили то, что укладывалось в стоимость. Какая она была? 5,3 млн тенге. Что касается вывоза демонтированных конструкций, то мы были готовы их убрать, но как раз среди жильцов единства по этому вопросу нет.

Демонтированные конструкции свалены рядом с новой площадкой

Всего в этом году на площадки, построенные по бюджету народного участия, было потрачено 35 млн тенге. Сумма вроде бы не маленькая, но это если не знать конкретных цен. Повторим, на брифинге звучала информация, что только обустройство основания стоит около 2 млн тенге.

- Знаете, люди, когда подают свои проекты, видимо, думают: напишем большую стоимость, нам откажут. Вот и появляются эти маленькие, никак не обоснованные суммы, - отметила Коломейцева, - мой совет инициаторам - ищите среди знакомых строителей, сметчиков, чтобы помогли с простейшими расчетами, проконсультировали. К нам самим уже обращались люди, просили помочь обсчитать примерный проект. Мы не отказали.

Вопрос вопросов - судьба этих объектов в будущем. Два совещания подряд об этом говорил аким Костаная. Благоустройство дворов, включающее строительство детских, спортивных площадок, идет в городе с 2017 года. И с этого времени 53 новых площадки из 225 благоустроенных дворов уже пришли в негодность. Потому что за ними никто не смотрел.

- Считаю, что нам по окончании строительства и гарантийного срока, а может, и во время этого срока, необходимо передавать площадки ПКСК или ОСИ, - сказал аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ, - иначе мы никогда благоустройство дворов не завершим. Их у нас 472. Когда окончим строительство одних, нужно будет приступать к замене разрушенных.

Разговор об этом ведет не первый градоначальник. Идея подписывать меморандумы на время эксплуатации площадок с кооперативами собственников квартир даже была частично реализована. Есть несколько ПКСК, подписавших такие соглашения. В свое время смысл их комментировал «НГ» председатель ПКСК «Орталык» Алмат АЙДОСОВ. Пояснял, что кооператив осуществляет текущий уход за площадками, делает мелкий ремонт - гайку закрутить, сетку залатать, качели смазать и укрепить. А на капитальный ремонт делает заявку в акимат.

С ОСИ будет сложнее. Во-первых, их во дворе будет несколько. Попробуй раздели обязанности. Во-вторых, у них ведь, в отличие от кооперативов, нет ничего своего - ни техника в штате, ни молотка, ни метлы. Они услуги должны покупать. Услуги по уходу за детской площадкой? Каким образом с ними меморандумы подписывать?

Мы эту тему коротко обсудили с жильцами дома по Садовой, 73. Они сказали, что с действующим сейчас ПКСК у них отношения не ладятся. Они хотят создать ОСИ. И тогда сказали, что в любом случае возьмут площадку на себя. Уже потому, что в их доме, в отличие от соседнего, гораздо больше детей. Главное, чтобы площадка того стоила.

Фото Галины КАТКОВОЙ