Выборы президента Казахстана пройдут 20 ноября. Чего ждать от кандидатов?

До внеочередных выборов президента страны остался ровно месяц. ЦИК в ближайшие дни должен определиться с окончательным списком кандидатов. Из 12 человек троих уже отсеяли из-за недостаточного срока госслужбы или рождения за пределами Казахстана. Регистрацию Нуржана Альтаева приостановили из-за судебного разбирательства с общественным объединением, которое выдвинуло его кандидатуру. Но, пожалуй, это вся интрига от предстоящего голосования. Едва ли кто назовет фамилии хотя бы половины кандидатов, а сама кампания идет почти незаметно для населения. «НГ» поговорила с экспертами с целью понять, чего ждать от 20 ноября?

В оппонентах Токаеву в будущих бюллетенях пока значатся 8 фамилий / Фото из архива «НГ»

Мы адресовали респондентам всего три вопроса. В тексте они отвечают на них строго в этом порядке:

1. Как вам кажется, предстоящие выборы можно считать конкурентными?

2. Ждать ли каких-то сюрпризов от оппонентов Токаева или все о них забудут сразу после выборов?

3. Как отличить в обещаниях кандидатов популизм от реальной программы по решению проблем, с которыми страна столкнется в ближайшие 7 лет?

«Даже не знаем, кто станет вторым»

Гульнара БАЖКЕНОВА, журналист, главный редактор интернет-издания Orda.kz:

1. Я не считаю предстоящие выборы конкурентными, потому что я не вижу сильных и достойных соперников для действующего президента. Так вышло. Даже партии, которые мы вроде как раньше знали и которые могли выставить достойных кандидатов, предложили мало кому известных людей. О Жигули Дайрабаеве страна узнала, только когда партия его выдвинула. При этом сыновья этого человека находятся под судом. Это сильный конкурент? На мой взгляд, нет! То есть выборы настолько неконкурентны, что мы даже не можем примерно сказать, кто из общей массы оппонентов Токаева займет второе место. Уверенного фаворита среди них нет. Мне кажется, что голоса между ними размоются в пределах 1-2%, а вторую строчку займет графа «против всех». Кандидат, который мог претендовать на что-то, - это бывший мажилисмен Нуржан Альтаев. Он последние 2 года был активен в политическом поле, делал какие-то заявления, выступал, ходил на митинги. Но его, скорее всего, ЦИК забракует. Таким образом, мы будем лишены хоть какого-то саспенса, какого-то ожидания и подобия борьбы.

Жигули Дайрабаев выдвинут от партии «Ауыл», до этого был председателем Ассоциации фермеров РК и Комитета АПК президиума НПП «Атамекен» / Фото facebook.com

2. Сюрпризов не будет. От зарегистрированных кандидатов ничего ждать не стоит. Это будут скучные выступления, осторожные. Единственные, кто поднимет себе узнаваемость с помощью этих выборов, - это кандидаты-женщины. Каракат Абден поднимет тиражи своей книги «Ты казашка, гордись!», продвинет свой личный бренд. Правозащитница Салтанат Турсынбекова тоже, возможно, станет более узнаваемой. Скорее всего, у них и цель похода на выборы такая - своего рода личностный рост. А про остальных забудут, как забывали про соперников первого и второго президентов на предыдущих выборах.

Салтанат Турсынбекова выдвинута от ОО «Казак аналары - дастурге жол», до этого работала в Верховном суде и руководила проектом «Казахстан без насилия в семье» / Фото Tengrinews.kz

3. Популизм - это обещание чего-то бесплатного, обещание легкой жизни. Это обещание хлеба без работы. Сильный политик может говорить своим избирателям сложные, даже неприятные вещи, но правдивые. Если людей ждут трудные времена, то надо так и говорить. Помните выступление Черчилля накануне Второй мировой войны: «Я вам предлагаю только кровь, труд, слезы и пот». Политики, конечно, все немного популисты. Все они, включая действуещего главу государства, будут обещать много. Взять хотя бы те вещи про заморозку возрастного ценза для женщин, про деньги казахстанцам из нацфонда. Это тоже такой популизм. Можно считать это и социальной политикой, а можно - популизмом. Это предвыборное обещание с целью зарабатывать голоса. Другое дело, скорее всего, эти обещания будут исполнены, потому что у нынешнего президента нет хода назад: если пообещал, придется исполнять.

«Интерес к новым лицам»

Сергей ЖАЛЫБИН, депутат мажилиса II и III созывов:

1. Мне кажется, что на этот раз выборы будут точно конкурентными, потому что уже определяются лидеры. Уже много отзывов о Жигули Дайрабаеве, чувствуется, что люди будут за него голосовать. Женщина Каракат Абден, автор книги «Ты казашка, гордись!». Да, я согласен, что среди них нет харизматичных лидеров, которые, как раньше, считались конкурентами от других партий, как Имангали Тасмагамбетов, Жармахан Туякбай, Нуртай Абыкаев и другие. Но это были люди слишком известные. А новые лица всегда вызывают повышенный интерес. С этой точки зрения, я считаю, что уже, наверное, люди устали от той элиты, которая доминировала раньше на политической арене. И, наверное, будут голосовать за новых людей.

Каракат Абден выдвинута от Национального альянса профессиональных социальных работников, до этого была депутатом маслихата Астаны и внештатным советником акима столицы / Фото instagram.com

2. Я не знаю. Мне кажется, у нас еще не сформировалась та база, которая существует в развитых демократиях, когда могут сработать механизмы, до этого момента неиспользуемые. Это как в игре в покер: кто-то придержал нужную карту, потом ее выставил вовремя. У нас пока такой политической конъюнктуры нет. Что касается моего мнения, я не жду никаких сюрпризов. Для этого нужно иметь опыт реальной политической борьбы, а он у нас только в стадии зарождения.

Нурлан Ауесбаев выдвинут от Общенациональной социал-демократической партии, до этого был руководителем столичного филиала партии / Фото Tengrinews.kz

3. Это общеполитическое кредо, когда много обещают. Для бизнесменов повысить цены на их продукцию и услуги и снизить их для населения, когда одно исключает другое. Когда нефтяникам обещают, чтобы их бензин стоил дорого, а населению обещают снизить цены на бензин. Это и есть популизм. Будущему президенту придется столкнуться в первую очередь с вопросами ценообразования, с проблемами в системах образования и медицины. Эти вопросы будут доминировать. Думаю, политические вопросы будут на втором плане, потому что наша система уже так или иначе сформирована. Что-то перманентно будет меняться, но кардинальных изменений ждать не стоит.

За Токаева или «против всех»

Петр СВОИК, политолог и общественный деятель:

1. Система конкурентных выборов построена прежде всего на конкуренции парламентских политических партий. Выдвижение кандидатов в президенты - это продолжение парламентской конкуренции. У нас эта схема внешне такая же. Наша Конституция как бы списана с французской. Но содержательно, конечно, никакой партийной конкуренции у нас нет. Говорить о том, что Amanat конкурирует с «Ак жол» или бывшими коммунистами, не приходится. Это все партии, управляемые из одной администрации. И, соответственно, они никак не могут выдвигать альтернативных, конкурируюших между собой кандидатов. Что на этих выборах все три партии блестяще продемонстрировали, присоединившись к выдвижению одного кандидата в лице Касым-Жомарта Токаева. Более яркой иллюстрации отсутствия парламентской конкуренции придумать было сложно.

Касым-Жомарт Токаев выдвинут от народной коалиции политических партий и общественных объединений, действующий президент РК / Фото: akorda.kz

2. Сюрпризов ждать от кандидатов не стоит. Разве что под сюрпризами вы понимаете какие-то забавные выступления. На одних из предыдущих президентских выборах, которые проходили по такому же сценарию, как и сейчас, выходил такой смешной кандидат в президенты в кимано и демонстрировал, как он умеет разрубать кирпичи. Сюрпризы такого плана не исключены.

Мейрам Кажыкен выдвинут от комитета РОП «Содружество профсоюзов Казахстана «Аманат», лидер незарегистрированной партии Yntymaq / Фото mssi.kz

3. На выборы, прежде всего, стоит сходить и проголосовать. Выбор, на мой взгляд, должен быть следующим: либо за Токаева, либо против всех. Других вариантов нет. Токаев внушает определенную надежду и, безусловно, заслуживает поддержки. Его решение о том, что нужно поскорее обновить мандат и продлить его до 7 лет правильное. Мир самым кардинальным образом реформируется. И дай нам бог уложиться в эти 7 лет. Что меня смущает и тревожит? Практическая программа Токаева опирается на разработки правительства, а они представляются мне совершенно ошибочными и тупиковыми. В частности, тезис о том, что государство должно как можно дальше отходить от экономики, что повышение тарифов обменивается на инвестиции - это все тупиковые вопросы, которые усугубят ситуацию. Чем быстрее государство вернется в экономику, тем лучше. Меня очень сильно тревожит, что норма конституции о том, что земля и ее недра принадлежат народу, никак не отражена ни в одном документе или выступлении правительства. Я не исключаю, что по мере ухудшения ситуации в Казахстане, а это, к сожалению, так и будет, уже внутри президентской системы начнется реальная конкуренция, но не партийная, а клановая. Не дай бог кто-то из премьеров вспомнит про демократию и потребует досрочных выборов. Поэтому стоит голосовать за Токаева, но при этом открыто говорить о том, что политика правительства тупиковая и вредоносная. В противном случае голосование «против всех» эквивалентно голосованию за Токаева. Всякий, кто выберет один из этих вариантов, может считать себя адекватным человеком. «Против всех» - это против той части программы, которую сформировало правительство.

«Токаев повторяет вслед за Назарбаевым»

Лукпан АХМЕДЬЯРОВ, журналист, правозащитник:

1. Мне кажется, что только слепоглухонемой человек может считать грядущие выборы конкурентными. Изначально Токаевым не были предоставлены возможности баллотироваться тем политическим силам, которые могли бы составить ему реальную конкуренцию. Что сделал Токаев? Он повторил вслед за Назарбаевым, хорошо усвоил уроки предшественника, старые политтехнологии. То есть выборы, как всегда, внеочередные, все условия подстроены под него, кандидаты в основе своей фейковые, потому что за ними нет ни политической силы, ни электоральной мощи. Кроме всего прочего, нужно понимать, что сами выборы и то, как они были обставлены, свидетельствуют о единственной цели голосования - желание Токаева продлить свое пребывание у власти. Это изначальная цель. Если бы цель заключалась в реальных политических реформах, чтобы казахстанцы действительно могли сами выбрать себе президента, тогда бы Токаев начал с формирования условий для легитимных и конкурентных выборов. В частности, он мог убрать абсолютно дикую норму, что кандидат в президенты должен иметь 5-летний опыт работы на госслужбе, убрал бы дискриминационные ограничения по возрасту и месту рождения кандидата. И самое главное, что выборы проводятся в условиях, когда все более-менее реальные кандидаты - политические активисты, общественные деятели, априори не могут участвовать в выборах, потому что у всех у них есть судимость.

Нуржан Альтаев выдвинут от ОО «Мукалмас», до этого работал вице-министром сельского хозяйства, вице-министром труда и соцзащиты, со скандалом исключен из партии «Нур Отан» (регистрацию временно приостановил ЦИК) / Фото Tengrinews.kz

2. Давайте брать слово конкуренты в кавычки. От них ждать сюрпризов не стоит, это биоматериал, который используют одноразово в политических целях. Пример Амиржана Косанова на прошлых выборах ярко это проиллюстрировал. И все эти люди политически мертворождены. Я не совсем понимаю, что имеется в виду под словом «сюрпризы». Какую-то самостоятельность они вряд ли проявят.

3. На этот вопрос отвечать не стану. Скажу лишь одну фразу: в сортах говна я не разбираюсь! Что они там будут говорить и обещать? Не вижу смысла даже в том, чтобы вчитываться в их программы.

"Конкуренты предпочтут подождать"

Евгений ШИБАРШИН, политолог и журналист:

1. В формальном смысле президентские выборы 20 ноября конкурентные. Другое дело, у действующего главы государства сильного соперника нет. Причин несколько. Первая причина общего характера. В Казахстане даже при наличии правовых основ для политического плюрализма в условиях верховенства президентской власти сложилась жестко централизованное государственное управление. Президентская вертикаль выстроила такую политическую систему, что даже при наличии нескольких партий их существование различными способами регулируется Администрацией главы государства. Если учесть, что в условиях выборности президента страны его смена демократическим путем возможна лишь при наличии лидера, которого поддерживает влиятельная в обществе партия, то при таком положении партий смена главы государства возможна лишь тогда, когда это решит сам глава государства. Как и случилось с Назарбаевым. Токаев (при всех его реформаторских намерениях) продолжает работать в той же системе, которая создана до его прихода к власти. Если Токаев реально хочет реформировать политическую систему, то с объективной точки зрения на этот момент ситуативно данная политическая система может сыграть для общества положительную роль. Она не позволит прийти к власти случайным фигурам, личные амбиции которых могут использовать различные группы влияния. Скорее всего, находящиеся за рубежом. В таком случае страну ждут непредсказуемые последствия. Вторая причина носит локальный характер. У Токаева сейчас сильные позиции как внутри страны, так и за рубежом, он их умело поддерживает. К тому же его предвыборная программа, озвученная в Послании 1 сентября 2022 года, отражает все накопившиеся в обществе проблемы, и любой его соперник ничего серьезного ей противопоставить не сможет. За него, если и проголосуют, то скорее по причине протеста существующим порядкам. Но этот фактор может нивелировать графа в бюллетене для голосования «против всех». В этих условиях реальные претенденты на пост главы государства предпочтут подождать до следующих выборов, в которых Токаев участвовать уже не будет.

Жуматай Алиев выдвинут от ОО «Халык демографиясы», до этого - депутат мажилиса от Ассамблеи народа Казахстана и кандидат в президенты 2019 года / Фото keden.kz

2. По этой причине сюрпризов на этих выборах ждать не приходится. Разве что после голосования кто-то организует протесты по поводу объективности подсчета голосов. Но это для них будет уже работа «впрок», направленная либо на президентскую гонку через 7 лет, либо на досрочное отстранение Токаева от президентства. Что тоже возможно.

Бакыт Жанабаев выдвинут от ОО «Казахстанская лига любителей футбола», до этого работал в департаменте госдоходов Астаны / Фото предоставлено пресс-службой КГД

3. Главной отличительной чертой популистских обещаний является видимая легкость их исполнения. Прием известный: вначале обозначается всем известная злободневная проблема, а затем дается обещание быстро ее решить. При этом их авторы не утруждают себя глубиной анализа причин этих проблемы и расчетами последствий от реализаций своих идей. Такого рода обещания есть в каждой сфере. Начиная от раздачи чуть ли не по 100 тысяч долларов всем гражданам и значительного уменьшения налогов и стоимости кредитов для бизнеса и завершая выходом из Евразийского экономического союза и ОДКБ. И обязательно еще что-нибудь о повышении роли государственного языка.