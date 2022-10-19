Об открытых участках на двух теплотрассах Костаная, расположенных во дворе дома по ул. Козыбаева, 96, «НГ» сообщила Зауре САДЫКОВА. Женщина рассказала, что одна труба проходит напротив забора детского сада, другая заходит прямо в дом.

Теплотрасса по Козыбаева открыта напротив детского сада...

- На «голые» участки труб смотрят дети из-за забора детского сада, - посетовала «НГ» Зауре Садыкова. - Смотрится это очень некрасиво: ободранные трубы, свисающая кусками дряхлая, даже не скажу старая, а именно дряхлая изоляция, точнее, ее остатки. Понятно, что такая изоляция не согревает. Отопительный сезон только начался, а получается, мы уже теряем тепло.

...и напротив многоэтажки

По указанному адресу корреспонденты «НГ» увидели теплотрассу среднего диаметра напротив дома по ул. Козыбаева, 96, с которой действительно свисали лохмотья вместо изоляции, частично трубы были полностью открыты. Теплотрасса, которая заходит в многоэтажку по ул. Козыбаева, 96, тоже местами без изоляции, местами - с очень старой.

Еще одна открытая теплотрасса заходит в дом по ул. Козыбаева, 96

Трубы во дворе дома по ул. Джангильдина, 2 «Б», о которых «НГ» писала два номера назад, так и не изолировали.

Трубы рядом с домом по ул. Джангильдина, 2 «Б» спустя две недели так и не изолировали

Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

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