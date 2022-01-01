Куда пойти с 20 по 26 октября
Потехе - час!
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Заведение
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Дата и время
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Что состоится
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Областной театр кукол
ул. Перронная, 20,
тел.: 90-10-29, 90-11-39
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22 октября,
12.00
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«Приключения Алдара Косе», А. Салаева, сказка
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23 октября,
12.00
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«Волк, коза и козлята», Я. Габровский, сказка
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Областной казахский театр драмы им. И. Омарова
ул. Тауелсиздик, 144,
тел.: 54-11-51, 54-39-56
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20 октября,
10.00, 14.00
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«Бұртима», М. Супонин, ертегi, реж. Батырбек Шамбетов
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21 октября,
10.00
|
«Маугли», Р. Киплинг, ертегі
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21 октября,
18.00
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«Алжир», А. Тасымбеков, драма
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23 октября,
17.00
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«Күс жолы», Ш. Айтматов, драма
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25 октября,
18.30
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«Сыған серенадасы», И. Сапарбай, музыкалық драма
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Областной русский драматический театр
ул. Баймагамбетова, 191,
тел.: 54-78-34 (касса), 54-76-24 (администратор)
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20 октября,
18.00
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«Плаха», Ч. Айтматов, драма
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21 октября,
18.30
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«Плаха», Ч. Айтматов, драма
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22 октября,
12.00
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«Правильно питайся, здоровьем заряжайся», сказка
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22 октября,
17.00
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«Плаха», Ч. Айтматов, драма
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23 октября,
12.00
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«Умный еж и Заяц-хвастун», по мотивам сказок братьев Гримм
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Областная картинная галерея
ул. Алтынсарина, 113,
тел.: 50-20-32, 50-28-88
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В течение месяца
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«Туған жерге тағзым» - персональная выставка члена Союза художников Республики Казахстан, члена Евразийского Союза дизайнеров Рената Елубаева
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В течение месяца
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«В мире нарисованных животных» - выставка работ учеников частной школы им. Л. И. Русина
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Костанайская областная универсальная научная библиотека им. Л.Н. Толстого
ул.Алтынсарина 111,
Тел.: 50-03-54, 50-06-71
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В течение месяца
|
"Дорогами родного края" - персональная выставка Олега Кускова
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ТД «Метрополис»
пр. Абая, 169
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По 4 ноября,
с 11.00
|Выставка роботов и технологий нового поколения. В программе: зоны виртуальной реальности, театр роботов, шоу поющих молний, «ожившие» рисунки, «воздушный бой» и другое
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