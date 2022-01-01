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Куда пойти с 20 по 26 октября

Потехе - час!

Заведение

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Что состоится

Областной театр кукол

ул. Перронная, 20,

тел.: 90-10-29, 90-11-39

22 октября,

12.00

 

«Приключения Алдара Косе», А. Салаева, сказка

 

23 октября,

12.00

«Волк, коза и козлята», Я. Габровский, сказка

 

Областной казахский театр драмы им. И. Омарова

ул. Тауелсиздик, 144,

тел.: 54-11-51, 54-39-56

20 октября,

10.00, 14.00

«Бұртима», М. Супонин, ертегi, реж. Батырбек Шамбетов

21 октября,

10.00

«Маугли», Р. Киплинг, ертегі

21 октября,

18.00

«Алжир», А. Тасымбеков, драма

23 октября,

17.00

«Күс жолы», Ш. Айтматов, драма

25 октября,

18.30

«Сыған серенадасы», И. Сапарбай, музыкалық драма

Областной русский драматический театр

ул. Баймагамбетова, 191,

тел.: 54-78-34 (касса), 54-76-24 (администратор)

20 октября,

18.00

«Плаха», Ч. Айтматов, драма

21 октября,

18.30

«Плаха», Ч. Айтматов, драма

22 октября,

12.00

«Правильно питайся, здоровьем заряжайся», сказка

22 октября,

17.00

«Плаха», Ч. Айтматов, драма

23 октября,

12.00

«Умный еж и Заяц-хвастун», по мотивам сказок братьев Гримм

Областная картинная галерея

ул. Алтынсарина, 113,

тел.: 50-20-32, 50-28-88

В течение месяца

«Туған жерге тағзым» - персональная выставка  члена Союза художников Республики Казахстан, члена Евразийского Союза дизайнеров Рената Елубаева

В течение месяца

«В мире нарисованных животных» - выставка работ учеников частной школы им. Л. И. Русина

Костанайская областная универсальная научная библиотека им. Л.Н. Толстого

ул.Алтынсарина 111,

Тел.: 50-03-54, 50-06-71

В течение месяца

"Дорогами родного края" - персональная выставка Олега Кускова

ТД «Метрополис»

пр. Абая, 169

  

По 4 ноября,

с 11.00

  Выставка роботов и технологий нового поколения. В программе: зоны виртуальной реальности, театр роботов, шоу поющих молний, «ожившие» рисунки, «воздушный бой» и другое

 