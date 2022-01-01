Ко Дню Республики в Костанае приурочили ярмарку сельскохозяйственной продукции. В последнее время городские власти стали намного реже проводить это мероприятие. Как вы считаете, нужны ли такие сельхозярмарки? Да. Ярмарки нужны, на них, как правило, цены ниже рыночных и широкий ассортимент.

Да. Но, чтобы они реально сдерживали цены, нужно проводить их чаще.

Нет. На ярмарках цены не самые низкие, а когда руководство акимата уходит, так они заметно вырастают.

Нет. Организация ярмарок всегда не на высоте: вечные очереди, толпа, антисанитария.

