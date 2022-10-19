В 126-м туре проекта не удалось аккумулировать достаточную сумму

На полное удовлетворение двух заявок нам не хватило средств. Комиссии пришлось принимать непростое решеиие.

Регулярно в фонд проекта поступают запоздалые взносы для участников прошлых туров. Так случилось и в этот раз. Участнику 125-го тура 4-летнему Таймасу Жуматову из Костаная для оплаты курса реабилитации требовалось 450 000 тенге. В ходе не удалось собрать полную сумму, нам не хватило 74 300 тенге. Об этом сообщалось в итоговой статье по 125-му туру. Читатели откликнулись и помогли дополнительными адресными взносами для мальчика. Пользователь сайта «НГ» под ником ПЧЕВИН принес в редакцию 45 000 тенге, 30 000 из которых предназначались участникам 126-го тура, а 15 000 тенге - Таймасу.

На карту «Каспи-голд» для Таймаса поступило 7 запоздалых взносов: 74 300 - от читателя Владимира, 2 000 - от Айнур, 2 000 - от Ансара, 2 000 - от Кайрата, 3 взноса по 1 000 тенге от Ибагуль, Зауре и Романа. Итого - 98 300 тенге, которые мы перевели по адресу. Таким образом, мы не только добрали недостающую сумму на реабилитацию Таймаса, даже с небольшим перебором, который, несомненно, уже «поела» инфляция.

Все запоздавшие взносы не учитываются в итогах текущего тура, но вносятся в сводную таблицу всех туров и обозначаются звездочкой.

В этом туре недобор средств вынудил комиссию сделать выбор в пользу Алишера, впервые участвующего в проекте «Нужные деньги», но и его заявка не удовлетворена в полной мере.

Курс придется сократить

У 6-летней Евы ГУРНЕВИЧ из поселка Владимировка Костанайского района ДЦП тяжелой степени, двойная гемиплегия, симптоматическая эпилепсия, ремиссия ЗПМ (задержки психомоторного развития) и РР (речевого развития). Еве помогали курсы реабилитации, особенно АБМ-терапия по методу сербских докторов, у нее есть некоторый прогресс. Но после начала пандемии проходить реабилитацию у сербских медиков стало невозможно, а поддерживать достигнутое как-то надо. Сейчас девочке нужно пройти лечение у остеопата, на курс требовалось собрать 300 000 тенге.

Курс лечения Евы у остеопата придется сильно сократить / Фото из архива Светланы ФЁДОРОВОЙ

Для Евы поступил 21 адресный взнос на общую сумму 105 500 тенге. Именно эту сумму комиссия решила передать для Евы, без добавок из безадресных взносов. Это связано с тем, что второму участнику нельзя сократить количество процедур, так как в курс вплетены диагностические исследования.

- Спасибо, что проект «Нужные деньги» всегда нас поддерживает, - сказала мама Евы Светлана ФЁДОРОВА. - Хоть и не хватает на полный курс, но для нас это существенная помощь. Добрать деньги до оплаты полного курса мы, скорее всего, не сможем, но все равно поедем. Придется сократить количество процедур. Большое спасибо всем, кто не прошел мимо нашей проблемы.

Если в течение следующего тура для Евы поступят запоздалые взносы, они ей очень помогут.

Лечиться и обследоваться

У 10-летнего Алишера ЖЕТПИСБАЕВА из Костаная аутизм, умственная отсталость легкой степени, близорукость, расходящееся косоглазие. Несмотря на такой длинный диагноз, у мальчика неплохие шансы на социализацию, только необходимо поставить более точный диагноз и откорректировать сегодняшнее состояние ребенка. Выправить ситуацию, по предварительным прогнозам врачей, можно на 80%, если выбрать оптимальную тактику лечения.

Как только будет собрана оставшаяся часть суммы, Алишер поедет в Челябинск / Фото из архива Динары ЖЕТПИСБАЕВОЙ

В челябинской клинике «Дети индиго» для Алишера уже расписан курс реабилитационных и лечебных процедур, между которыми будут проходить отдельные этапы обследования. Поэтому уменьшить количество процедур нельзя. Это послужило основанием для принятия комиссией решения: все безадресные средства добавить к адресным поступлениям именно для Алишера.

Всего требовалось собрать 860 000 тенге. Для Алишера поступило 24 адресных взноса на общую сумму 83 100 тенге. Последний взнос наличными принесла в редакцию 7-летняя девочка со сказочным именем Забава. Она захотела помочь Алишеру. Мы добавили к ним все безадресные взносы, включая зависшие на «Яндекс-кошельке» с прошлых туров рубли, в итоге получили сумму 757 845 тенге. Таким образом, для оплаты всех процедур Алишеру не хватает 102 155 тенге.

- Спасибо огромное «Нашей Газете», что делаете такое благое дело для наших деток, - поблагодарила мама мальчика Динара ЖЕТПИСБАЕВА. - Я очень признательна всем людям, которые протянули руку помощи. Дай бог всем здоровья! Этой маленькой девочке, в чьем сердце есть такая доброта, желаю счастья. Как бы я хотела, чтобы мой сын вырос здоровым и тоже потом смог сам помогать другим.

Когда Жетписбаевы соберут оставшуюся сумму (и плюс деньги на проезд и прожавание), сразу отправятся в Челябинск. Очень надеемся, что этот курс продвинет лечение Алишера, а мечта его мамы исполнится.

О тех, кому помогли

Участник нескольких туров «Нужных денег» 3-летний Арсений Гутнов из Костаная - единственный за всю историю проекта ребенок с синдромом Франческетти. Такие дети страдают из-за генетической поломки, препятствующей нормальному построению лицевого отдела черепа. Особенно страдает нижняя челюсть, приходится ее искусственно увеличивать с помощью специальных устройств - дистракторов (расширителей челюсти). Чтобы поставить дистракторы, необходимо оперативное вмешательство. Арсению предписаны две такие операции, одну он перенес, первый дистрактор сняли, требовалось ставить второй. Но по причинам организационного порядка все подобные операции в РК были отложены. И вот 16 октября Арсения наконец-то прооперировали в Астане.

- Операция прошла успешно, - рассказала мама мальчика Любовь ГУТНОВА. - Теперь главное, чтобы все прижилось. Арсюша молодец, держится, хоть и тяжело такое терпеть. Потом еще нужно регулярно подкручивать винты на дистракторе, это тоже нелегко. Но он стойкий солдатик.

В идеале у Арсения впереди еще должны быть операции по открытию слуховых проходов и формированию ушных раковин. Но стоимость их настолько высока, что семье Гутновых остается надеяться только на чудо. Как и всем семьям, в которых растут дети с такими проблемами.







Условия проекта

«Наша Газета» объявляет 127-й тур проекта «Нужные деньги». Редакция принимает заявки от нуждающихся в срочной помощи. Заявкой считается письмо, в котором указано:

- кому и на какие цели нужны средства;

- какая сумма требуется, чтобы решить конкретную проблему данного человека;

- почему решить проблему невозможно без посторонней помощи (обязательно указать все доходы). Убедительная просьба описывать сложившуюся ситуацию более подробно, не ограничиваясь пятью-шестью предложениями;

- адрес и контактные телефоны кандидата.

Как поддержать участников

Чтобы помочь участникам нашего проекта, вы можете принести деньги в редакцию по адресу ул. Майлина, 2/3.

Также можно перечислить деньги на карту Kaspi-gold. Номер карты 4400 4301 2746 9697

Фонд проекта «Нужные деньги», 126-й тур