По информации отдела РАГС аппарата акима Костаная:

- зарегистрировали брак 84 пары. Самому молодому жениху - 20 лет, невесте - 19. Самому зрелому жениху - 66 лет, невесте - 65;

- зарегистрированы 14 разводов, из них 3 - по решению суда;

- зарегистрированы 85 новорожденных: 49 - девочек и 36 мальчиков. Самые популярные имена малышей: Елизавета, Арлан, Анна, Аяна. Самые редкие имена: Карим, Маруа, Марсэль, Лали, Сая, Агата. Самому молодому папе - 20 лет, маме - 17. Самому зрелому папе - 38 лет, маме - 37;

- умерли 22 человека: 12 мужчин и 10 женщин.

По сообщению КГП «Костанайская областная станция скорой неотложной медицинской помощи»:

- на телефон 103 по области поступили 1 884 вызова, из них 747 - к детям. В том числе на травмы и несчастные случаи - 445 вызовов, из них 67 - к детям. Поступили 22 вызова на ДТП, из них 9 произошли в понедельник, 18 июля. В авариях пострадал 31 человек, 27 из них были экстренно госпитализированы. В ДТП пострадали 7 детей;

- всего скорая помощь доставила в больницы 455 человек.

По данным костанайского областного центра психического здоровья:

- в Центр временной адаптации и детоксикации доставили 183 человека, из них поместили 172: 160 мужчин и 12 женщин.

По информации ГУ «Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Костанайской области»:

- на территории области произошло 12 техногенных пожаров, на которых 1 человек получил травму. Кроме того, зарегистрировано 9 бытовых пожаров и 13 степных возгораний на площади 74 га. В связи с устоявшейся жаркой погодой, в регионе сохраняется высокая пожарная опасность. Из-за силь