В 124-м туре «Нужных денег» необходимо помочь двоим детям

Более миллиона тенге требуется собрать, чтобы выполнить в полном объеме всего две заявки. Учитывая трудности сборов в последнее время, нет уверенности, что это удастся. Но мы попытаемся.

Пришло время реабилитаций

5-летняя Виктория ШИШКИНА из Костаная седьмой раз участвует в нашем благотворительном проекте. Впервые читатели помогли ей, тогда двухлетней малышке, отправиться на операцию в Санкт-Петербург.

Вике нельзя пропускать реабилитацию / Фото из архива Ирины ШИШКИНОЙ

Вика появилась на свет раньше срока, на 26-й неделе, с большим недовесом. Первые 85 дней жизни провела в реанимационной палате, из них 60 дней - на искусственной вентиляции легких. Не было другого способа спасти ребенка с врожденной пневмонией, респираторным дистресс-синдромом, бронхолегочной дисплазией и перинатальным поражением ЦНС.

Было очень трудно и врачам, и родителям, но Вику удалось выходить, и она постепенно научилась дышать самостоятельно, больше нет угрозы ее жизни. Но в медицинской карте девочки осталась запись серьезных диагнозов «ДЦП и ретинопатия недоношенных 5-й степени». По поводу церебрального паралича врачи дают неплохие прогнозы, поскольку он у Виктории не самой тяжелой формы, надо только долго и упорно работать над этим. Только вот полноценным реабилитациям мешала другая проблема - ретинопатия недоношенных. Раньше такие дети на всю жизнь оставались слепыми, но сейчас в Санкт-Петербурге зрение малышей с этим диагнозом спасает офтальмолог Олег Дискаленко. Не всегда удается вернуть ребенку способность видеть, но все же доктор Дискаленко дает людям надежду и уже многим помог.

Врачи сказали, что Виктории нельзя проходить курсы реабилитации, пока не будет пройден весь путь спасения зрения. В августе 2018-го в КазНИИ глазных болезней ее прооперировали, но никаких результатов этой операцией отечественные офтальмологи не добились, наоборот, начались осложнения. Тогда родители решили, что могут доверить свою дочь только Олегу Дискаленко.

У петербургского доктора Вика оперировалась трижды. Левый глаз девочки никогда не будет видеть, но, по крайней мере, удалось спасти само глазное яблоко, а ведь изначально грозило его удаление и пожизненное ношение глазного протеза. На правом глазу удалось частично сохранить зрение, однако всю жизнь ей придется пользоваться очками с большими диоптриями. Сейчас она уже носит такие.

Все, что требовалось сделать для спасения зрения малышки, уже сделано. Пришел черед реабилитаций по поводу ДЦП. Постепенно наращивались курсы различных процедур, они принесли положительные результаты. Вика уже может самостоятельно сидеть, садится из положения лежа без посторонней помощи, у нее получается недолго стоять, девочка активно играет с игрушками, недавно научилась напевать песенки. Врачи обещают, что при упорных занятиях и прохождении полных курсов реабилитации она научится ходить.

Теперь нужно ехать на реабилитацию в столичную клинику.

- Мы думали хотя бы частично сами соберем на этот курс, - говорит мама Вики Ирина ШИШКИНА. - Но не выходит совсем. Получается собрать только на дорогу и проживание. На оплату процедур и приемы у специалистов просим помочь «Нужные деньги». Нам нельзя останавливаться, у Вики есть результаты, их потерять так легко, а вернуть потом трудно. Просим откликнуться неравнодушных людей.

Стоимость курса реабилитации в столичной клинике 625 000 тенге.

Доходы семьи: зарплата отца - 90 000 тенге, 40 000 уходит на оплату алиментов детям от первого брака, жилье у семьи съемное. Пособие Виктории по инвалидности - 100 000 тенге.

Курс реабилитации у девочки начнется 25 августа.

Слышать, чтобы учиться

6-летний Арсений БЕССАРАБ из поселка Кушмурун Аулиекольского района участвует в проекте «Нужные деньги» первый раз. Через месяц, 23 августа, ему исполнится семь. А там буквально одна неделя и закончатся каникулы, пора идти в школу.

Без слуховых аппаратов Арсений не сможет учиться / Фото из архива Светланы БЕССАРАБ

Вот только полноценно учиться мальчик не может. Арсений уже учился в 1-м классе, когда обнаружилось, что у него есть проблемы со слухом. А именно это помогли выяснить задания по написанию фраз под диктовку. Разумеется, дети в этом возрасте что слышат, то и пишут. Арсений писал только половину продиктованного учителем. На вопрос педагога, а где остальные слова, мальчик ответил: «Я не знаю, что писать, я не слышал».

Школа направила мальчика на ПМПК - за этой аббревиатурой скрывается психолого-медико-педагогическая комиссия. Члены комиссии подтвердили, что у Арсения настоящие проблемы, а не симуляция, и рекомендовали отвезти его в Костанай на обследование по поводу нарушения звуковосприятия.

В Костанае сурдологи Центра слуха поставили мальчику диагноз «двухсторонняя нейросенсорная тугоухость 2-й степени». В таких случаях прописывают постоянное ношение слуховых аппаратов. Арсению нужны 24-канальные аппараты, причем устанавливать их нужно сразу парой. Стоимость каждого - 280 000, соответственно, два аппарата обойдутся в 560 000 тенге

- Нам таких денег никогда не собрать, - сетует мама мальчика Светлана БЕССАРАБ. - А ведь без них Арсений не сможет учиться. Его и так оставили в 1-м классе на второй год, потому что он не слышал и половины уроков. Что будет, если он и в этом году будет так учиться? Врачи советуют поставить аппараты до начала учебного года, чтобы он успел к ним привыкнуть. Помогите сыну хорошо слышать, нам самим не справиться!

Мама Арсения не работает, воспитывает одна двоих детей, с супругом в разводе. Отец не живет не только с семьей, но и в Кушмуруне, алименты не платит. Источник существования семьи Бессараб - домашнее хозяйство да помощь бабушки и дедушки.

Чем быстрее Арсений начнет пользоваться слуховыми аппаратами, тем более подготовленным к восприятию материалов занятий он начнет новый учебный год.

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Помощь, оказанная в рамках 123-го тура