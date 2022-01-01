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Куда пойти с 28 июля по 3 августа

Потехе - час!

 

Заведение

Дата и время

Что состоится

Областная картинная галерея

ул. Алтынсарина, 113,

тел.: 50-20-32, 50-28-88

До конца месяца

Персональная выставка «Щедрая кисть мастера» члена Союза художников РК Николая Васильевича Торшина, посвященная 85-летию со дня его рождения

Дом Дружбы

ул. Алтынсарина, 115,

тел. 50-08-02,

29 июля,

18.30

Ночь в Доме Дружбы. В программе: фотовыставка «Редкие этносы Казахстана», большой концерт, кинотеатр под открытым небом, сказочные герои разных стран, мастерская мультфильмов Maleficos

Центральный сквер Костаная.

Открытая эстрада

По пятницам,

17.00

Концерты творческих коллективов районов области в рамках еженедельного творческого марафона DALA FEST