На портале «Открытые НПА» обсуждают поправку в закон «О выборах», дающую ЦИК право отказать в аккредитации общественных объединений и некоммерческих организаций из-за их иностранного финансирования. Поддерживаете ли вы такую норму? Да. Выборы - внутреннее дело Казахстана. И нечего всяким иноагентам за ними наблюдать.

Да. Нужно вообще запретить финансирование казахстанских НПО из-за рубежа.

Нет. В результате наблюдать за выборами будут только лояльные к власти организации.

Нет. Поправка допускает незаконное вмешательство в работу общественных организаций.

