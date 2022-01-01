Куда пойти с 28 июля по 3 августа
Потехе - час!
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Заведение
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Дата и время
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Что состоится
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Областная картинная галерея
ул. Алтынсарина, 113,
тел.: 50-20-32, 50-28-88
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До конца месяца
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Персональная выставка «Щедрая кисть мастера» члена Союза художников РК Николая Васильевича Торшина, посвященная 85-летию со дня его рождения
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Дом Дружбы
ул. Алтынсарина, 115,
тел. 50-08-02,
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29 июля,
18.30
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Ночь в Доме Дружбы. В программе: фотовыставка «Редкие этносы Казахстана», большой концерт, кинотеатр под открытым небом, сказочные герои разных стран, мастерская мультфильмов Maleficos
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Центральный сквер Костаная.
Открытая эстрада
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По пятницам,
17.00
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Концерты творческих коллективов районов области в рамках еженедельного творческого марафона DALA FEST
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