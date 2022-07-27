«Свалки Костаная». «Запах мертвого животного»
О свалке напротив дома № 171 по ул. Чехова в Костанае сообщила «НГ» постоянная участница нашей акции Татьяна КОКШИНА.
Ул. Чехова, 171. Свалка в районе магазина «Ласточка» становится все больше
- Это район бывшего магазина «Ласточка», - пояснила она. - Куча разрослась, рядом еще лежат сухие ветки. От самой мусорки уже несет запахом мертвого животного. Но я все равно продолжаю воевать с такими свалками. Может, ее наконец вывезут?
По указанному адресу корреспонденты «НГ» увидели несколько мусорных контейнеров и яму рядом с ними, в которой скопилась огромная куча мусора. Чуть поодаль лежат ветки деревьев.
Ул. Пушкина, 65. Свалку спустя две недели так и не убрали. Детям на радость
Свалка во дворе дома № 65 по ул. Пушкина, о которой мы писали две недели назад, стала чуть меньше. Но еще остались бытовые отходы и обломки старой мебели, которую с удовольствием растаскивают дети для игр.
Фото Ольги ЛИХОГРАЙ
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