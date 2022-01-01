Пока не отключили газ, варите пастилу

Рецепт по заявке. Актуальный. Но есть проблема - сама я пастилу из вишни никогда не варила. Из яблок - да, из малины - да (не в восторге). А вишневую не сподобилась. Но нашла человека, который готовил такую. Так что в данном случае я передаю чужой, но все-таки не интернетовский опыт.

Пастила всегда считалась очень полезным лакомством / Фото vpuzo.ru

Про Интернет - там рецептов множество, как обычно. Но часть выглядит не очень правдоподобно. Например, советуют томить вишню с добавлением воды. Зачем, господи? Лишний сок, наоборот, лучше слить, меньше времени на сушку пастилы потребуется.

Кстати, готовка пастилы - дело совсем не быстрое, имейте это в виду. И... большими объемами оперировать не придется. Прочтете, поймете почему.

В общем, практика советует действовать так. Вишню помыть, дать обсохнуть, удалить косточки. Сложить в миску, пересыпая совсем-совсем небольшим количеством сахара. Это для того, чтобы ягоды активно отдавали сок. Через полчасика сок слить в чистую банку, можно выпить, добавив сахара и кипяченой воды, можно, набрав банку, закатать, можно сделать вишневый лед, чтобы красиво охлаждать в бокалах компоты, добавлять к минералке. Можно, наконец, сварить сироп.

На дне миски с вишней оставить сока буквально 2-3 ложки, поставить тару на малый огонь, накрыть крышкой и начать прогревать ягоды. Поверьте, они дадут сок еще, его хватит, чтобы протомить вишню до полной мягкости. Во время тепловых процедур можно добавить сахар, специи - корицу, кардамон, гвоздику. Пропорция: на килограмм подготовленных ягод - 200 г сахара, хотя это дело вкуса.

Через 15-20 минут варки на малом огне у вас должно получиться жидковатое варенье с полностью размягчившимися ягодами. Его надо погружным блендером превратить в однородное пюре. Вот его-то и сушат.

Наш консультант советует использовать пекарскую бумагу, смазав ее небольшим количеством рафинированного растительного масла. Небольшим! Бумагой застелить противень, вылить на него пюре и разровнять силиконовой лопаткой. Стараться, чтобы слой вышел равномерным, тогда пастила и высохнет одинаково. Самая распространенная ошибка - тонкий слой с краев. Здесь тогда пастила высыхает до хруста, становится невкусной, пригорает А вообще, слой пюре на противне по толщине должен быть миллиметров 7-8, не больше. Сушить при минимальной температуре, которую сможете установить в духовке. Однозначно она должна быть меньше 100 градусов. Дверцу приоткрыть на 2-3 см, в таком режиме сушка займет 4-4,5 часа. Ну это очень примерно. Возможно, немного больше. Пробуйте. Выньте из духовки, дайте немного остыть и пальцем надавите на середину, он должен остаться сухим, может, немного липковатым.

Готовая пастила обязана быть эластичной, ее режут на полоски и сворачивают их рулетиками. Хранить лучше в банке под плотной крышкой, чтобы не пересыхали.

Из килограмма ягод и 200 г сахара по весу получается втрое меньше пастилы. А такая порция пюре как раз нужным образом разливается по обычному противню для духовки. Поэтому я писала, что много вишни превратить в пастилу разом не удастся. Если будете сушить одновременно на двух противнях, через каждые четверть часа верхний и нижний нужно менять местами. Дерзайте!